 Профильный комитет ВР рекомендует депутатам голосовать за отставку Гончарука. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления в зале ВР.
Клочко заявил, что после рассмотрения комитетом заявления Алексея Гончарука об отставке, он рекомендует депутатам Верховной Рады голосовать за отставку Алексея Гончарука.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления в зале ВР.
Клочко заявил, что после рассмотрения комитетом заявления Алексея Гончарука об отставке, он рекомендует депутатам Верховной Рады голосовать за отставку Алексея Гончарука.
- Мужики, расклад такой: я выиграл выборы и, как ваш президент, назначаю главой правительства попугайчика.
- В смысле попугайчика? А не охренели вы, Владимир, попугайчика премьером??
- Неееет! Не охренел! Я президент и могу назначить попугайчика, если захочу.
- Но позвольте, у нас же есть Конституция и нельзя попугайчика по конституции.
- Я ваша конституция! Люди за меня проголосовали и они хотят перемен! Поэтому будет попугайчик. Да, он даже не экономист. Но посмотрите, какой он красивый! И совершенно новый, диджитальный. Я гарантирую, что он обеспечит рост ВВП на 40% за 5 лет. И зарплаты. И всем новый айфон.
- Ну, если всем новый айфон, пусть будет попугайчик. Жгите Владимир!
- Дякую! Дуже дякую!
Прошло полгода.
- Мужики, расклад такой. Говном оказался попугайчик. Не смог. Не взлетел. Я тут подумал и решил назначить червяка. Да, неказист. Но плоть от плоти нашей земли. Поэтому доверие мое к нему есть. Роста ВВП уже не обещаю. Айфонов не будет. Но есть и хорошие новости. Заберут у вас только по 500 баксов, а не по тысяче. Да, отстоял вас, бродяги! Всегда можете положиться на своего президента. Служу народу, так сказать!
-*****! что-делать? что делать?
-может снова правительство поменяем?
-опять??? уже ни рыги ни сепары ни расеяне не хотят!!!
-а может наконец украинских патриотов поставим?
-ты что @бнутый? они же все барыги!!!