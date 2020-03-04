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 Политика Украины
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 Профильный комитет ВР рекомендует депутатам голосовать за отставку Гончарука. ВИДЕО

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко заявил, что комитет, после рассмотрения заявления Гончарука, рекомендует голосовать за отставку Гончарука.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления в зале ВР.

Клочко заявил, что после рассмотрения комитетом заявления Алексея Гончарука об отставке, он рекомендует депутатам Верховной Рады голосовать за отставку Алексея Гончарука. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас Гончарук нужен Украине и ему нужно дать время, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/v3179423
 
 
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Где там Савченко с гранатами,теперь пора.
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и шо,и во всем этом,о чем бубочка распинался с выражением виноват гончарук? Профильный комитет ВР рекомендует депутатам голосовать за отставку Гончарука - Цензор.НЕТ 1340
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Ой, Вань, гляди-ка, попугайчики! Нет, я, ей-богу, закричу!.. (c)

- Мужики, расклад такой: я выиграл выборы и, как ваш президент, назначаю главой правительства попугайчика.
- В смысле попугайчика? А не охренели вы, Владимир, попугайчика премьером??
- Неееет! Не охренел! Я президент и могу назначить попугайчика, если захочу.
- Но позвольте, у нас же есть Конституция и нельзя попугайчика по конституции.
- Я ваша конституция! Люди за меня проголосовали и они хотят перемен! Поэтому будет попугайчик. Да, он даже не экономист. Но посмотрите, какой он красивый! И совершенно новый, диджитальный. Я гарантирую, что он обеспечит рост ВВП на 40% за 5 лет. И зарплаты. И всем новый айфон.
- Ну, если всем новый айфон, пусть будет попугайчик. Жгите Владимир!
- Дякую! Дуже дякую!

Прошло полгода.
- Мужики, расклад такой. Говном оказался попугайчик. Не смог. Не взлетел. Я тут подумал и решил назначить червяка. Да, неказист. Но плоть от плоти нашей земли. Поэтому доверие мое к нему есть. Роста ВВП уже не обещаю. Айфонов не будет. Но есть и хорошие новости. Заберут у вас только по 500 баксов, а не по тысяче. Да, отстоял вас, бродяги! Всегда можете положиться на своего президента. Служу народу, так сказать!
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пиццы бы сейчас...уже 37 минут ничего не ел...
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Теперь вместо самокатчика в Кабмине будет ахметовский "технократ". Там он будет разъезжать на машине с углём из "братской ДНР", купленным по формуле вроттердам+++. Профільний комітет ВР рекомендує депутатам голосувати за відставку Гончарука - Цензор.НЕТ 6110
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всім нахер-самокатчику і членограю разом з камарильєю.
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прошло еще 200 дней:
-*****! что-делать? что делать?
-может снова правительство поменяем?
-опять??? уже ни рыги ни сепары ни расеяне не хотят!!!
-а может наконец украинских патриотов поставим?
-ты что @бнутый? они же все барыги!!!
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Кого б не вибрали праве Зевірус це картинка для лохів
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