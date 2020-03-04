 Профильный комитет ВР рекомендует депутатам голосовать за отставку Гончарука. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время выступления в зале ВР.

Клочко заявил, что после рассмотрения комитетом заявления Алексея Гончарука об отставке, он рекомендует депутатам Верховной Рады голосовать за отставку Алексея Гончарука.

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