 "Никому не нужна такая прокуратура. Ничего порешать не могут", - генпрокурор Рябошапка о намерении "слуг народа" отправить его в отставку. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чесно", именно так объяснил генпрокурор Руслан Рябошапка инициативу нардепов от "СН" отправить его в отставку.
"Это политизация работы. Никому не нужна такая прокуратура. Ничего порешать в этой прокуратуре они не могут. Они видят, что ничего не могут порешать в НАБУ. И когда есть такая конструкция, когда НАБУ работает вместе с Офисом прокурора и это может дать неприятные последствия для некоторых олигархов и их приспешников, то это у них вызывает беспокойство. Еще есть хороший прогресс по делу "Приватбанка", "Укрнафты" и все эти вещи заставляют некоторых людей двигаться быстрее и циничнее", - сказал Рябошапка.
"Те депутаты, которые инициировали это и являются связанными с теми людьми, которые боятся этих дел", - сказал генпрокурор в ответ на вопрос, что его отставка инициирована депутатами от "Слуги народа".
В частности, речь шла о нардепе Максиме Бужанском и Александре Дубинском.
Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.
рябошапка сам бігам по каналах Бені і приводив його посіпак до влади
звісно, його, як зайвого, тепер приберуть і НІЧОГО він з цим не зробить.
обмовка по Фрейду
рєшали, мля...
дело убийства шеремета!
портнов окзывается жил все эти годы в Украине и не бежал в рф,да много еще чего
Для цього достатньо спробувати вирішити там найменше дріб'язкове питання. Така дія призводить до того, що ця фірмочка впадає в ступор і опиняється на межі колапсу.