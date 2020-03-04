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 Политика Украины, Общество
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Все про:увольнение (1837) Рябошапка Руслан (307) Офис генерального прокурора (127)

 "Никому не нужна такая прокуратура. Ничего порешать не могут", - генпрокурор Рябошапка о намерении "слуг народа" отправить его в отставку. ВИДЕО

Прогресс в делах "Приватбанка", "Укрнафты" и отсутствие возможности "порешать" стало причиной намерения сменить руководство ГПУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Чесно", именно так объяснил генпрокурор Руслан Рябошапка инициативу нардепов от "СН" отправить его в отставку.

"Это политизация работы. Никому не нужна такая прокуратура. Ничего порешать в этой прокуратуре они не могут. Они видят, что ничего не могут порешать в НАБУ. И когда есть такая конструкция, когда НАБУ работает вместе с Офисом прокурора и это может дать неприятные последствия для некоторых олигархов и их приспешников, то это у них вызывает беспокойство. Еще есть хороший прогресс по делу "Приватбанка", "Укрнафты" и все эти вещи заставляют некоторых людей двигаться быстрее и циничнее", - сказал Рябошапка.

"Те депутаты, которые инициировали это и являются связанными с теми людьми, которые боятся этих дел", - сказал генпрокурор в ответ на вопрос, что его отставка инициирована депутатами от "Слуги народа".

В частности, речь шла о нардепе Максиме Бужанском и Александре Дубинском.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады рекомендует нардепам рассмотреть проект постановления о недоверии Генпрокурору Рябошапке

Источник: https://censor.net.ua/v3179401
 
   
 Топ комментарии
 
Ага, тоді може і не чутки.
Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.
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Рябошака класний хлопець-всіх злодіїв-олігархів і корупціонерів посадив у в'язницю.
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Забавно какой они вой подняли, когда их начали уволнять. Дело Шеремета или бронежилетов всё равно на тебе Рябокепка.
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Ага, тоді може і не чутки.
Рябошапка надав вказівку підлеглим підготувати проект підозри Зеленському, Єрмаку та нардепам, які надумають проголосувати про недовіру Генеральному прокурору. Незаконне втручання в діяльність прокуратури.
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Детский лепет. Назначает и снимает депутаты ВР голосованием. Какая к херне підозра. "Нікому не потрібна така прокуратура. Нічого вирішити не можуть", - генпрокурор Рябошапка про намір "слуг народу" відправити його у відставку - Цензор.НЕТ 3042
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не вірю.
рябошапка сам бігам по каналах Бені і приводив його посіпак до влади
звісно, його, як зайвого, тепер приберуть і НІЧОГО він з цим не зробить.
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Рябошака еще тот крендель, но в последнее время он стал осторожнее. Не хочет потом быть стрелочником, как тот-же Гончарук. Главная претензия бубочки к Рябошапке - нежелание того подписывать тот бред на Порошенко, который носит Портновская Венедиктова и Ко. Рябошапка понимает что участие с таком заканчивается слишком плохо. Тем более? что был "толстый" намек от послов G7 не делать этого.
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не зря богоизбранные к бабушке бене на поклон ездили....
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Это стиль коммуникации в банде "СН". Кого навыбирали, то и есть.
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Да нет, судя по возрасту некоторых организмов -- именно бандюки, вернее повзрослевшие "шестаки" на побегушках.
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Если против Рябошапки пошли и "Медведчуки" и "Слуги Коломойского", значит Генпрокурор что-то таки делает, что этим мразям стало непосебе!
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паучки в баночке бранятся только тешатся... "Никому не нужна такая прокуратура. Ничего порешать не могут", - генпрокурор Рябошапка о намерении "слуг народа" отправить его в отставку - Цензор.НЕТ 3678
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потужниий ****** та кум путена "Нікому не потрібна така прокуратура. Нічого вирішити не можуть", - генпрокурор Рябошапка про намір "слуг народу" відправити його у відставку - Цензор.НЕТ 5576 дерибанять трубу з рос.дизпальним
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а ну бырсь на бутылку и лапти подними пол поцарапаешь!
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Рябошака класний хлопець-всіх злодіїв-олігархів і корупціонерів посадив у в'язницю.
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Самое забавное что против Рябошапко и Сытника будут голосовать все кроме голоса и части СН. Даже пеця и вона. За жоп я даже не говорю 😷
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Я бы тоже против них голосовал. Как говорил Зеленский - Рябошапка мой человек. А Сытник некомпетентный мелкий воришка.
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Забавно какой они вой подняли, когда их начали уволнять. Дело Шеремета или бронежилетов всё равно на тебе Рябокепка.
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Многоходовочка Путлера заключается в следующем : сменить все руководство Нафтогаза,ибо он нанесло РАБссии наибольший урон за 6 лет.Вторая задача путлерских крыс,постепенно валить рейтинг всей команды Зе.Медведчук в этом деле мастер.В ближайшее время может быть уже совсем другой формат большинства в Раде.
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Будет битва, кто из них больший "слуга народа" !!!! Ржач...
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Рябошапка выгоден только ПЕСикам. От него толку не будет, это уже очевидно всем. Пусть валит в отставку!
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"прокурор на все 100 мой!"зеля трампу "Нікому не потрібна така прокуратура. Нічого вирішити не можуть", - генпрокурор Рябошапка про намір "слуг народу" відправити його у відставку - Цензор.НЕТ 1238
дело убийства шеремета!
портнов окзывается жил все эти годы в Украине и не бежал в рф,да много еще чего
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Рябошапка не будет пресмыкаться перед шоблой каломойского и перед дубинским у которого мама любит скорость, поэтому его зебилоиды и погнать хотят.
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Положительные моменты деятельности шапки сюда?
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как раз только "порешать" они и могут, а вот на что либо решиться - кишка тонка......
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При хорошем адвокате прокурорские дела разваливаются. Лучше "порешать".
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Луценко був найчесніший і найкомпетентніший! Повергайте Петра і юру
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Француз хоче стояти в позі борця, з невідомо ким і чим, і розкидати навколо себе лозунги нафаршировані пафосною риторикою. Контора, яку він формально осідлав, гнила і корумпована і в цьому може легко переконатися будь-хто.
Для цього достатньо спробувати вирішити там найменше дріб'язкове питання. Така дія призводить до того, що ця фірмочка впадає в ступор і опиняється на межі колапсу.
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