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 Политика Украины, За рубежом
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 Как российско-турецкое противостояние в Сирии повлияет на Украину. ВИДЕО

В очередном выпуске нового проекта "Без цензуры" журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева расскажет о том, как давление Турции на Европу беженцами из-за обострения в Идлибе может повлиять на исход саммита в нормандском формате, а также, как безвольная позиция Украины (и ее президента) может быть использована Кремлем.

Почему Украине нужно срочно разморозить ситуацию на Донбассе и как российско-турецкое обострение повлияет на Европу, а вместе с тем - и на Украину? 

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Турция 1 марта объявила о начале операции "Весенний щит" в Идлибе в ответ на авиаудары режима Асада, поддерживаемого Россией.

2 марта министр обороны Турции отчитался о ходе операции "Весенний щит", которую эта страна проводит в сирийской провинции Идлиб. По его словам, на сегодняшний день турецкие силы уничтожили два боевых самолета режима, два беспилотника, восемь вертолетов, пять систем ПВО, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов, а также 2557 боевиков режима Асада.

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Источник: https://censor.net.ua/v3179400
 
 
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Безвольная - слабо сказано. Продажная позиция

Как российско-турецкое противостояние в Сирии повлияет на Украину - Цензор.НЕТ 2105
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И агенты Х*йла во власти, как и Ермак

"Борислав Береза: Вибачте, я Вам зраду приніс. Навіть не зраду, а зрадище. І це дуже серйозно! Зеленський запропонував на посаду міністра оборони..

Автор публікації - Борислав Береза. Мовою оригіналу:

Извините, но я вам #зраду принес. Хотя нет. Это пожалуй даже #зрадища. И это очень серьёзно.
После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. И вчера от "слуг народа" поступила информация, что им предлагают проголосовать за новую кандидатуру на должность министра обороны. Кто же это?
Зеленский предложил "слугам" проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов. Начнём с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)". Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно. Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб. Более того, все члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получили справку по Тарану после которой приняли решение о невозможности допустить Тарана на должность министра обороны Украины. И это показательно. Об этом они сообщили президенту Зеленскому, но тот настаивает на голосовании за Тарана. И если ВР проголосует за это назначение, то это будет катастрофой для обороноспособности Украины и похоронами всех шансов на получение Украиной нового статуса от НАТО.
Как стало известно от источников издания Обозреватель, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - Алексея Пашкова. Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны. Квартал во всем квартал. В сентябре 2019 года в прессе появилась информация о том, что он "перепрыгнул" 10 служебных должностей для того, чтобы иметь возможность сесть в это кресло. А сам Пашков, как отмечают источники, служил вместе с Тараном в армии. А главным лоббистом Тарана в ОП называют Андрея Ермака, который традиционно договаривается, а затем реализует требования Кремля. Но то, что сейчас происходит - это прямая сдача интересов Украины. Об этом ранее предупреждал ГУР и об этом знают члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР.
Я обращаюсь ко всем депутатам ВР, которые осознают всю опасность процессов, которые запустит голосование за кандидатуру Тарана. И прошу не допустить сдачи национальных интересов. Если президента хочет поменять министра, то имеет право это сделать, но не надо вносить кандидатуру, которая явно лоббируется Кремлем и его людьми. Не допустите этого!
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Только что будто бы под Саракибом зажмурили знаменитого асадовского военачальника Сухейля, командира т.н. "Тигров".
На самом деле под вывеской этого человека действовали ихтамнеты. Значит, множество ихтамнетов тоже убиты.
Как российско-турецкое противостояние в Сирии повлияет на Украину - Цензор.НЕТ 4712
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Идеальная футбольная команда: - нападение - полностью состоит из евреев, преследование которых категорически запрещено; - средняя линия - негр, китаец и араб, они делают игру более пестрой; - защита - гомосексуалисты, которые обеспечивают интенсивное давление сзади; - в воротах необходимо поставить 50-летнюю старую деву, которая такой продолжительный срок идеально защищает свои ворота.
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Безвольная - слабо сказано. Продажная позиция

Как российско-турецкое противостояние в Сирии повлияет на Украину - Цензор.НЕТ 2105
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Де таких беруть, США не зацікавлені в сирійській нафті..., нічого що всі нафтові райони Сирії під контролем США.
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Нафта в Сирії колись була. На цьому й тримався режим асадів. Зараз вже майже немає. Її не вистачить навіть на внутрішні потреби.
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Пам'ятаєте коли мордву зашкварили американці рік назад? Так от, вони захищали НПЗ під їх контролем.
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Російські компанії «Велада» і «Меркурій», які в грудні 2019 року уклали з парламентом Сирії договір на видобуток нафти і газу, пов'язані з бізнесменом Євгеном Пригожиним, стверджує «Нова газета» за результатами власного розслідування. Сукупний обсяг двох переданих їм родовищ становить 250 мільярдів кубометрів нафти, при цьому в штаті російської компанії є лише дві особи, а керує однією з них колишня студентка.
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Міністерство оборони США (Пентагон) заявило, що посилить військову присутність Сполучених Штатів у північно-східному регіоні Сирії, щоб не дозволити екстремістам угруповання «Ісламська держава» захопити нафтові родовища. Про це йдеться в офіційні заяві відомства 24 жовтня.
Згідно з позицією Пентагону, отримання контролю над нафтовими родовищами було одним із найважливіших здобутків США та їхніх партнерів, тому що саме нафта була основним джерелом доходу «ІД».
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И агенты Х*йла во власти, как и Ермак

"Борислав Береза: Вибачте, я Вам зраду приніс. Навіть не зраду, а зрадище. І це дуже серйозно! Зеленський запропонував на посаду міністра оборони..

Автор публікації - Борислав Береза. Мовою оригіналу:

Извините, но я вам #зраду принес. Хотя нет. Это пожалуй даже #зрадища. И это очень серьёзно.
После мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что НАТО готово усилить наше сотрудничество и в конце года нам повысят статус до уровня партнера с расширенными возможностями. Правда лишь в том случае, если темп реформ будет сохранен. Это вызвало дичайшее раздражение в Кремле. И тогда по разным каналам пришла информация, что Путин поставил задачу Дмитрию Козаку, который ведет от имени Кремля переговоры с главой ОП Андреем Ермаком, не дать это реализовать через замену министра. Нужен тот, кто просто начнет саботировать реформы или срывать их реализацию. Нужен тот, который остановит продвижение Украины в НАТО. И вчера от "слуг народа" поступила информация, что им предлагают проголосовать за новую кандидатуру на должность министра обороны. Кто же это?
Зеленский предложил "слугам" проголосовать за генерал-майора в отставке Андрея Тарана, вокруг которого ранее разгоралось несколько скандалов. Начнём с того, что Таран известен тем, что был назначен на должность главы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на Донбассе из-за близких связей и контактов с россиянами. И именно из-за этого в 2015-м году его уволили с должности, но уже в связи с подозрением в государственной измене. В июле 2015-го об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны Украины. В заявлении было сказано: "Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по ст. 111 УК Украины (Государственная измена)". Далее, по непонятным для всех причинам, сообщение удалили и объявили, что якобы аккаунт СНБО был взломан. После этого расследование замяли. Именно замяли, что в итоге, генералу помогло избежать уголовной ответственности и служить дальше в качестве заместителя командующего Сухопутных Войск.
При этом офицеры Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, в котором длительное время служил генерал Таран, охарактеризовали его исключительно негативно. Те из них, кто имел отношения к событиям 2015-го года, заявили, что в результате действий Тарана была разрушена агентурная сеть украинской военной разведки на оккупированных территориях Донбасса и многие патриоты попали в руки российских спецслужб. Более того, все члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки получили справку по Тарану после которой приняли решение о невозможности допустить Тарана на должность министра обороны Украины. И это показательно. Об этом они сообщили президенту Зеленскому, но тот настаивает на голосовании за Тарана. И если ВР проголосует за это назначение, то это будет катастрофой для обороноспособности Украины и похоронами всех шансов на получение Украиной нового статуса от НАТО.
Как стало известно от источников издания Обозреватель, продвигает назначение Тарана на эту должность бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж. По всей видимости, она знакома с ним через своего мужа - Алексея Пашкова. Ранее она "помогла" супругу занять пост и.о. начальника Департамента стратегической разведки Минобороны. Квартал во всем квартал. В сентябре 2019 года в прессе появилась информация о том, что он "перепрыгнул" 10 служебных должностей для того, чтобы иметь возможность сесть в это кресло. А сам Пашков, как отмечают источники, служил вместе с Тараном в армии. А главным лоббистом Тарана в ОП называют Андрея Ермака, который традиционно договаривается, а затем реализует требования Кремля. Но то, что сейчас происходит - это прямая сдача интересов Украины. Об этом ранее предупреждал ГУР и об этом знают члены Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ВР.
Я обращаюсь ко всем депутатам ВР, которые осознают всю опасность процессов, которые запустит голосование за кандидатуру Тарана. И прошу не допустить сдачи национальных интересов. Если президента хочет поменять министра, то имеет право это сделать, но не надо вносить кандидатуру, которая явно лоббируется Кремлем и его людьми. Не допустите этого!
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Бухгалтер квартала ставить на посаду міністра оборони України? На рахунок Тарана є думка Берези, є думка Бутусова, вони протилежні.
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Это не думка. Это изложение фактов и вопросов. Думать нужно самим, если есть чем.
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Вот сравнивай и думай, тем более, что Бутусову менять свою позицию не впервой.
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Только что будто бы под Саракибом зажмурили знаменитого асадовского военачальника Сухейля, командира т.н. "Тигров".
На самом деле под вывеской этого человека действовали ихтамнеты. Значит, множество ихтамнетов тоже убиты.
Как российско-турецкое противостояние в Сирии повлияет на Украину - Цензор.НЕТ 4712
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Охрана этого человека состояла из русских ССОшников.
Как российско-турецкое противостояние в Сирии повлияет на Украину - Цензор.НЕТ 4357
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а форма у этого асадита,как у бимбасских опарышей-росийский пиксель!
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Ну а какая ж еще?
Какую ему привезли из РашаСтана, такую и юзает.
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Писали, что доставили в госпиталь г. Хама. И уже там якобы помер.
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Самое смешное, что одновременно с таким вот мочиловом в Сирии кацапы запустили рекламу службы там. Типа, авось какие-то лохи, не читающие новости, клюнут:

https://www.youtube.com/watch?v=C99sYolIOc0
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Все победы т.н. "Тигров Сухейля" были достигнуты следующим образом.
Впереди шли русские ЧВК или ССО. Неся потери, они брали населенные пункты. Потом прикатывали сирийцы Сухейля и делали героические фото и видео из захваченных мест. Так было в Пальмире оба раза, так было в Алеппо, так было в Дейр-эз-Зоре...
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Сухейль был известным... ммм... геем.
Як російсько-турецьке протистояння в Сирії вплине на Україну - Цензор.НЕТ 8635

Все, как мокшане любят
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Сухейль скорее вывеска - медийный персонаж. Но удар по асаду это серьезный, если правда. Такие режимы как раз и держатся на промывке мозгов и пропаганде.
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"Как повлияет?... Как повлияет?..."
Надеюсь, станет меньше тыпилов, верующих в непобедимость кацапского сброда.
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Никак. Некому воспользоваться окном возможностей.
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нормальные украинцы будут сожалеть. Турция смогла насыпать звиздюлей козлам из парашестана, а Украина нет ( они же братья, а братьев бить нельзя)
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а шо тут не ясно? убогий на Бубочке будет зло сгонять......
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вроде бы и правильные млова говорит журналист, но мне не очень понравился ее анализ, особенно в той части, где нам не стоит радоваться тому, что турки безжалостно бьют кацапофашистов в Сирии, так как на фоне того, что у нас судя по всему полным ходом идет прокацапский реванш, то боязнь того, что нас обменяют на Сирию выглядит жалким.
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да, нас и менять не нужно , мы сами в пасть рускава мира ползём !
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Це заказна хрень, вона не володіє інформацією.
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всё правильно сказано .. с таким наридом и с такой властью нам будет полный и безоговорочный пиз#ец !
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Очень точно замечено: «безвольная позиция Украины (и ее президента)». То есть нет никаких практических действий направленных на деоккупацию оккупированных территорий Украины. Хотя можно очень много сделать, но нет воли, желания, патологическая трусость. Хотя можно перекрыть транзит газа в Европу, ввести визовый режим, прекратить на крови торговать с РФ, перекрыть транзит всех российских грузов через территорию Украины, национализировать все российские активы на территории Украины (всякие банки, недвижимость, бизнес и т.д.). Навсегда запретить въезд в Украину всех тех, кто посещал без разрешения Украины оккупированный Крым. Наладить всяческие отношения с уважаемым Эрдоганом. Отвечать огнем на обстрелы своих территорий, не бояться обострения отношений с РФ и т.д..
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Вчера турецкий F-16 сбил ещё один самолёт асадистов - L 39.
Ключевым инструментом турецких ВВС, обеспечивающим им возможность оперативно обнаруживать и атаковать цели в небе Сирии, являются самолеты ДРЛО 737AEW - как собственные, так и периодически появляющиеся над восточным Средиземноморьем самолёты объединенных ВВС НАТО, на которых так же возложено общее обнаружение.

У асадистов и русских нет таких самолётов ДРЛО в Сирии.
Уничтожение L-39 видимо обеспечивал самолет ДРЛО Boeing 737 AEW&C Peace Eagle с авиабазы Конья в Турции

Як російсько-турецьке протистояння в Сирії вплине на Україну - Цензор.НЕТ 9261
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У вас неточність звернення Туреччини до NATO було по 4 пункту договору. Там мова йде тільки про консультації https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_173927.htm
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