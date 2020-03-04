EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  3551  38
Все про:ВР (24467) Зеленский (4745) Слуга народа (699) Тищенко Николай (18)

 Зеленский приехал в Раду на внеочередное заседание, - "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду, где в 16:00 должно начаться внеочередное заседание.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

"Да, президент под куполом", - заявил он.

Депутат заверил, что "Слуга народа" готова поддержать кадровые назначения, предложенные президентом Владимиром Зеленским.

"Как команда президента, как монобольшинство мы поддерживаем не только политику президента в форме движения страны к демократическому будущему, но и поддерживаем все его кандидатуры, которые он предлагает", - сказал Тищенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с главой МИД Канады Шампанем расследование дела о сбитом в Иране самолете МАУ, - ОП. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3179398
 
 
 Топ комментарии
 


tZE inform

Ну понятно. что правительство не справилось. Чудес не бывает. Но ведь депутаты, которые их избрали, были еще большими балбесами, ибо не понимали, что эти балбесы не справятся

А какой же балбес был Зеленский который создал партию балбесов которые не понимали что не справятся эти балбесы ? А про избравших этих балбесов вообще промолчим...
 показать весь комментарий
 
Что Вы хотите от людей с образованием "3 недели в Трускавце"?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Да, президент под куполом", - заявил он. Источник: https://censor.net.ua/n3179398
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хтось знає як це розуміти? Зеленский приехал в Раду на внеочередное заседание, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 7198
 показать весь комментарий
 
 
Штирлица спросите. С Владимирской. У него и жена московитка. А за Кэт пока не слышно. Но это пока.
 показать весь комментарий
 
 
Встречаются два еврея:Ну как, Изя, ты-таки уже устроился на работу?Да, в оркестр русских народных инструментов.Ну и шо, неужели там все русские?Конечно нет! Правда, есть один - но, ты же знаешь, они везде пролезут! Зеленский приехал в Раду на внеочередное заседание, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 3840
 показать весь комментарий
 
 
це такий "новий" коко-герыч з Пакістану - зараз все на "К...." модно ... Зеленський приїхав у Раду на позачергове засідання, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 1579
 показать весь комментарий
 
Я розумію. Смотри "Семнадцать мгновений весны",а не сериал "Слуга народа"... Там многие были "под колпаком"... Кто у Мюллера, кто у Берии...
 показать весь комментарий
 
Тото проезжая мимо КМУ и ВР, почувствовал вонь тдерьма. Ну просто смердело аж да бывшего Дома Офицеров.
 показать весь комментарий
 
 
ФСЕ довіри вже до зеленого лайна не буде...початок кінця почався)))
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский приехал в Раду на внеочередное заседание, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 6539

Всё больше укрепляюсь в мнении, что Миницифры тупо выполняет заказ больших аутсорсинговых компаний. Именно им на конвеер нужны тысячи обезьянок без права внешнеэкономической деятельности (т.е. самостоятельной работы) и с минимальным уровнем знаний (внутри компании и доучат и привяжут контрактом). А миллионы обезьянок, оставшихся за бортом, создадут конкуренцию на рынке труда и обвалят зарплаты, составляющие большую часть затрат ИТ-галеры. В эту же канву ложится инициатива Миницифры ввести квоты на иммиграцию 5000 иностранных IТ-специалистов в Украину - тупо сбивают цену труда.

Во всём мире высшее образование ИТ-специалистов длится от 3,5 (бакалавр) до 5 лет. И это время тратится не на изучение синтаксиса языка (2-4 недели) и не на изучение фреймворка (полгода), а на практику и ЭКСПЕРИМЕНТЫ. Фраза "я программист" ни о чём не говорит, в ИТ очень много направлений, и чтобы понять, какое из них твоё - нужны годы экспериментов. Когда ты работаешь на дядю и обеспечиваешь семью - у тебя будет очень мало возможностей экспериментировать: только за свои деньги, в свободное время и за оставшиеся после работы силы. Поэтому стартапы чаще создаются именно студентами, потому что у них куча энергии, у них есть свободное время и пока нет понимания "почему этого делать не нужно". И есть институтские лаборатории с материальной базой и финансированием (и чем лучше институт - тем круче эти лаборатории), и куча таких же безумных студентов-красноглазиков рядом, чтобы сформировать команду. И весь путь будет ими проходиться заново, и будет изобретена куча новых велосипедов и может один из сотни выстрелит, а остальные получат бесценный опыт полного цикла разработки продукта. И кто-то из них, вооружённый опытом, рискнёт второй раз, найдёт венчурных инвесторов (не в Украине, конечно), и всё-таки добьётся своего...

Но нам не нужна страна стартапов. Вместо того, чтобы вложиться в создание таких институтов, мы будем штамповать бессловесных кодеров-джунов для аутсорсинговых галер. Двухлетний диплом которых, вдобавок, не будет признаваться ни в одной стране мира, где ИТ-образование по прежнему является полноценным, так что уехать они тоже не смогут. И работать на фрилансе тоже не смогут, спасибо заботливой Миницифре.

Отлично придумано. Вот реально преклоняюсь перед такой многоходовочкой.

ИТ-шники, валите отсюда, пока не поздно.

https://ibigdan.livejournal.com/24807178.html
 показать весь комментарий
 
 


tZE inform

Ну понятно. что правительство не справилось. Чудес не бывает. Но ведь депутаты, которые их избрали, были еще большими балбесами, ибо не понимали, что эти балбесы не справятся

А какой же балбес был Зеленский который создал партию балбесов которые не понимали что не справятся эти балбесы ? А про избравших этих балбесов вообще промолчим...
 показать весь комментарий
 
 
Что Вы хотите от людей с образованием "3 недели в Трускавце"?
 показать весь комментарий
 
 
Посадовці "Івано-Франківськ-Пропан", у яких вилучили $500 000 і золоті злитки, отримали по 15 000 грн штрафу. Всі вилучені цінності повинні повернути.Весна прийшла???
 показать весь комментарий
 
 
ну так ...- а вкради 1 000 грн , чим ділитись то із усіма..., а тому лозунг сьогодення : Кради та ділись....
 показать весь комментарий
 
Мы начинаем КВН!
Для чего?
- Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
веселей, станет всем!
 показать весь комментарий
 
 
Когда при власти - клоуны...

- Мужики, расклад такой: я выиграл выборы, и, как ваш преЗЕдент, назначаю главой правительства попугайчика.
- В смысле, попугайчика? А не охренели вы, Владимир Александрович, попугайчика премьером??
- Неееет! Не охренел! Я преЗЕдент, и могу назначить попугайчика, если захочу.
- Но позвольте, у нас же есть Конституция, и нельзя попугайчика по конституции.
- Я ваша конституция! Люди за меня проголосовали, и они хотят перемен! Поэтому будет попугайчик. Да, он даже не экономист. Но посмотрите, какой он красивый! И совершенно новый, диджитальный. Я гарантирую, что он обеспечит рост ВВП на 40% за 5 лет. И зарплаты. И всем новый айфон.
- Ну, если всем новый айфон, пусть будет попугайчик. Жгите Владимир!
- Дякую! Дуже дякую!

Прошло полгода...

- Мужики, расклад такой. Говном оказался попугайчик.
Не смог. Не взлетел.
Я тут подумал, и решил назначить червяка. Да, неказист. Но плоть от плоти нашей земли.
Поэтому доверие мое к нему есть.
Роста ВВП уже не обещаю. Айфонов не будет.
Но есть и хорошие новости. Заберут у вас только по 500 баксов, а не по тысяче.
Да, отстоял вас, бродяги! Всегда можете положиться на своего президента.
Служу народу, так сказать!
Сергей Марченко
____________________
Иван Плачков планируется министром энергетики.
Это именно его подпись, вместе с Жулькой Тимошенко, стоит под печально известным кабальным договором с Газпромом. Который нам стоил экономики страны, а затем - и оккупации части территории.
В.Рождаев
 показать весь комментарий
 
 
Його кабінет в КИЇВЕНЕРГО колись був Зеленський приїхав у Раду на позачергове засідання, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 9083
 показать весь комментарий
 
 
Под куполом цирка , где еще клоуну торчать?
 показать весь комментарий
 
 
Кухарка теперь о политике рассказывает, вон оно как.
 показать весь комментарий
 
 
первый этап позорного провала янелоха заканчивается, начнется второй. а там в третий и так до конца года Зеленський приїхав у Раду на позачергове засідання, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 6095
 показать весь комментарий
 
 
недолуге л...но не грає президента у фiльмi, а насправдi стало президентом України.

i зараз цей блазень, що обiсрався по самi вуха за 9 мicяцiв, бiльше, нiж хто-небудь до нього, буде вдавати з себе крутого полiтика. яка ганьба...до чого ми дожилися.(((


 показать весь комментарий
 
 
тІщенко - чому не Державною мовою...- відповідати не потрібно, і так ВСЕ зрозуміло...
 показать весь комментарий
 
 
Кадровый резерв у 95 квартала большой, можно ещё и лигу смеха задействовать. На должность премьера можно Лысого поставить из квартала, хуже точно не будет, да и собственно говоря, "какаяразница". К тому же у него есть клёвая толстовка с названием "POHUY", он её может одевать вместо делового костюма на заседания ВР, КМУ и преЗЕдента.
 показать весь комментарий
 
 
що це за кацапське койне у Радi?

ЗеБiльне лайно вже зовсiм з глузду з'їхало?
 показать весь комментарий
 
 
Зєля, звільни вже мене, нарешті, від твого серіалу "Зе-ізаура - рабиня українського наріду". А 95-й квартал , він і на криворіжському цвинтарі має смішний вигляд.
 показать весь комментарий
 
 
хроника одного ***********

Против назначения руководителя КБ "Луч" (основной разработчик украинского ракетного оружия) Олега Коростелева вице-премьером по вопросам оборонной промышленности, активно выступает глава ОПУ Ермак. Ну это логично. Учитывая близкие связи Ермака с рассеянскими структурами. Напуганной турецкими дронами в Сирии, обосРахе только полномасштабного ракетного перевооружения Украины не хватало.


Главная претензия Зеленского к Рябошапке - нежелание Рябошапки подписыват тот бред на Порошенко который носит Венедиктова. Рябошапка понимает, что участие с таком заканчивается плохо. После разговоров с послами Ермак советует не трогать пока Рябошапку.
Заявление Гончарука, поданное в Верховную Раду Украины написано Гончаруком 26 августа 2019 года по требованию Зеленского, как подстраховочный документ его будущей лояльности и условие выдвижения на пост премьер-министра Украины. Заявление датировано не было и регистрацию не проходило. Дата на документе проставлена не Гончаруком.

Эпидобстановка в Украине 2020\03\03.11 мест подозрения на возможное присутствие случаев заражения COVID-19. 21 субъектов подозрения.9 заборов анализов, 7 в работе.
Отрицательных анализов на вирус 3. Положительных анализов - 1
Представители МОЗ начали инвентаризацию средств биозащиты. В регионах нет тест-систем.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх