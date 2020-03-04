 Зеленский приехал в Раду на внеочередное заседание, - "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.
"Да, президент под куполом", - заявил он.
Депутат заверил, что "Слуга народа" готова поддержать кадровые назначения, предложенные президентом Владимиром Зеленским.
"Как команда президента, как монобольшинство мы поддерживаем не только политику президента в форме движения страны к демократическому будущему, но и поддерживаем все его кандидатуры, которые он предлагает", - сказал Тищенко.
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Хтось знає як це розуміти?
Вгадав?
Жаба с гадюкой...
Всё больше укрепляюсь в мнении, что Миницифры тупо выполняет заказ больших аутсорсинговых компаний. Именно им на конвеер нужны тысячи обезьянок без права внешнеэкономической деятельности (т.е. самостоятельной работы) и с минимальным уровнем знаний (внутри компании и доучат и привяжут контрактом). А миллионы обезьянок, оставшихся за бортом, создадут конкуренцию на рынке труда и обвалят зарплаты, составляющие большую часть затрат ИТ-галеры. В эту же канву ложится инициатива Миницифры ввести квоты на иммиграцию 5000 иностранных IТ-специалистов в Украину - тупо сбивают цену труда.
Во всём мире высшее образование ИТ-специалистов длится от 3,5 (бакалавр) до 5 лет. И это время тратится не на изучение синтаксиса языка (2-4 недели) и не на изучение фреймворка (полгода), а на практику и ЭКСПЕРИМЕНТЫ. Фраза "я программист" ни о чём не говорит, в ИТ очень много направлений, и чтобы понять, какое из них твоё - нужны годы экспериментов. Когда ты работаешь на дядю и обеспечиваешь семью - у тебя будет очень мало возможностей экспериментировать: только за свои деньги, в свободное время и за оставшиеся после работы силы. Поэтому стартапы чаще создаются именно студентами, потому что у них куча энергии, у них есть свободное время и пока нет понимания "почему этого делать не нужно". И есть институтские лаборатории с материальной базой и финансированием (и чем лучше институт - тем круче эти лаборатории), и куча таких же безумных студентов-красноглазиков рядом, чтобы сформировать команду. И весь путь будет ими проходиться заново, и будет изобретена куча новых велосипедов и может один из сотни выстрелит, а остальные получат бесценный опыт полного цикла разработки продукта. И кто-то из них, вооружённый опытом, рискнёт второй раз, найдёт венчурных инвесторов (не в Украине, конечно), и всё-таки добьётся своего...
Но нам не нужна страна стартапов. Вместо того, чтобы вложиться в создание таких институтов, мы будем штамповать бессловесных кодеров-джунов для аутсорсинговых галер. Двухлетний диплом которых, вдобавок, не будет признаваться ни в одной стране мира, где ИТ-образование по прежнему является полноценным, так что уехать они тоже не смогут. И работать на фрилансе тоже не смогут, спасибо заботливой Миницифре.
Отлично придумано. Вот реально преклоняюсь перед такой многоходовочкой.
ИТ-шники, валите отсюда, пока не поздно.
https://ibigdan.livejournal.com/24807178.html
tZE inform
Ну понятно. что правительство не справилось. Чудес не бывает. Но ведь депутаты, которые их избрали, были еще большими балбесами, ибо не понимали, что эти балбесы не справятся
А какой же балбес был Зеленский который создал партию балбесов которые не понимали что не справятся эти балбесы ? А про избравших этих балбесов вообще промолчим...
Для чего?
- Для чего?
Чтоб не осталось в стороне
никого!
- Никого!
Пусть не решить нам всех проблем
не решить всех проблем,
Но станет радостнее всем,
веселей, станет всем!
- Мужики, расклад такой: я выиграл выборы, и, как ваш преЗЕдент, назначаю главой правительства попугайчика.
- В смысле, попугайчика? А не охренели вы, Владимир Александрович, попугайчика премьером??
- Неееет! Не охренел! Я преЗЕдент, и могу назначить попугайчика, если захочу.
- Но позвольте, у нас же есть Конституция, и нельзя попугайчика по конституции.
- Я ваша конституция! Люди за меня проголосовали, и они хотят перемен! Поэтому будет попугайчик. Да, он даже не экономист. Но посмотрите, какой он красивый! И совершенно новый, диджитальный. Я гарантирую, что он обеспечит рост ВВП на 40% за 5 лет. И зарплаты. И всем новый айфон.
- Ну, если всем новый айфон, пусть будет попугайчик. Жгите Владимир!
- Дякую! Дуже дякую!
Прошло полгода...
- Мужики, расклад такой. Говном оказался попугайчик.
Не смог. Не взлетел.
Я тут подумал, и решил назначить червяка. Да, неказист. Но плоть от плоти нашей земли.
Поэтому доверие мое к нему есть.
Роста ВВП уже не обещаю. Айфонов не будет.
Но есть и хорошие новости. Заберут у вас только по 500 баксов, а не по тысяче.
Да, отстоял вас, бродяги! Всегда можете положиться на своего президента.
Служу народу, так сказать!
Сергей Марченко
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Иван Плачков планируется министром энергетики.
Это именно его подпись, вместе с Жулькой Тимошенко, стоит под печально известным кабальным договором с Газпромом. Который нам стоил экономики страны, а затем - и оккупации части территории.
В.Рождаев
i зараз цей блазень, що обiсрався по самi вуха за 9 мicяцiв, бiльше, нiж хто-небудь до нього, буде вдавати з себе крутого полiтика. яка ганьба...до чого ми дожилися.(((
ЗеБiльне лайно вже зовсiм з глузду з'їхало?
Против назначения руководителя КБ "Луч" (основной разработчик украинского ракетного оружия) Олега Коростелева вице-премьером по вопросам оборонной промышленности, активно выступает глава ОПУ Ермак. Ну это логично. Учитывая близкие связи Ермака с рассеянскими структурами. Напуганной турецкими дронами в Сирии, обосРахе только полномасштабного ракетного перевооружения Украины не хватало.
Главная претензия Зеленского к Рябошапке - нежелание Рябошапки подписыват тот бред на Порошенко который носит Венедиктова. Рябошапка понимает, что участие с таком заканчивается плохо. После разговоров с послами Ермак советует не трогать пока Рябошапку.
Заявление Гончарука, поданное в Верховную Раду Украины написано Гончаруком 26 августа 2019 года по требованию Зеленского, как подстраховочный документ его будущей лояльности и условие выдвижения на пост премьер-министра Украины. Заявление датировано не было и регистрацию не проходило. Дата на документе проставлена не Гончаруком.
Эпидобстановка в Украине 2020\03\03.11 мест подозрения на возможное присутствие случаев заражения COVID-19. 21 субъектов подозрения.9 заборов анализов, 7 в работе.
Отрицательных анализов на вирус 3. Положительных анализов - 1
Представители МОЗ начали инвентаризацию средств биозащиты. В регионах нет тест-систем.