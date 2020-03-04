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 Общество
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Все про:Ляшко Виктор (30) COVID-19 (491) обсервация (8) Новые Санжары (127)

 У эвакуированных в Новых Санжарах признаки болезни не выявлены, срок обсервации истекает завтра, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 5 марта в 12:00 завершится обсервация в Новых Санжарах украинцев и иностранцев, эвакуированных из Китая, ни у одного из них признаки болезни не выявлены.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил на брифинге.

"Завтра в 12.00 истекает срок обсервации в Новых Санжарах людей, которых мы эвакуировали из Ухани", - заявил он.

"Там ситуация стабильная, никаких признаков ОРВИ у эвакуированных не выявлено, повышенной температуры тела ни у кого нет, поэтому мы с уверенностью ожидаем завтрашнего дня для того, чтобы закончить обсервацию", - добавил Ляшко.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

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Источник: https://censor.net.ua/v3179366
 
 
 Топ комментарии
 
С вирусом хотели поближе познакомится....
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Но лоханулись. Его там не оказалось.
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Спасайся, кто может! Лифчик-респиратор Emergency Bra

уроженка Запорожья (Украина), ныне проживающая в Чикаго, некая Елена Боднар, создала модель лифчика под названием Emergency Bra, который при необходимости можно превратить в пару масок-респираторов.

Проживая в свое время на Украине и работая врачом, а также памятуя об аварии на Чернобыльской АЭС, Елена Боднар уверена, что человек должен быть готов встретиться лицом к лицу с любой катастрофой, и суметь защитить себя. Так, в спокойном состоянии Emergency Bra выполняет роль обычного бюстгальтера, а в экстренных ситуациях его можно разобрать на две половинки, и использовать их как респираторы.
Источник: https://novate.ru/blogs/121010/15757/

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вернется Скалецкая из обсервации и своим нижним бельем героически решит проблему

проданных китайцам "слугой" Радуцким медицинских масок
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Хватит...Порохоботов на цензоре обычно не банят...
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Я не за вас зеленых гандонов на Цензоре спрашивал....а за гандоны в Санжарах...ты наверное зеленки перепило...бестолочь...
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При короновирусе надо больше пить самогону.
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Так его меньше видно и совсем не страшно.
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Не получится....тупое рагулье будет гонятся за этими несчастными и убивать.
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Скоро хворих з'явиться багато, спіймаєш когось і поцілуєш.
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Ему страшно, потому что старый. А вирус таких любит.
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Мруть і молоді. Так що не розслабляйся.
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это им еще выехать надо!!! как-то боязно за людей из обсервации - с вирусом обошлось, но с местными не забалуешь
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На жаль, так. Для цього контингенту визнати свою помилку, тим паче вибачитись - це зашквар. Треба довести навіть несправедливу і звірячу справу до кінця.
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Мне вот что не понятно.
Если у нас есть тест-системы выявления коронавируса (писали, что для 900 человек есть), так протестируйте тех, что сидят на обсервации в Новых Санжарах и отпустите по домам, если не обнаружите. (Вспомните: обсервация применяется до того момента, пока не будет пройден тест. 14 дней карантина - это когда нет тест-систем.)
Если у нас нет таких тест-систем, то как же тогда быстро определили заражение в Черновцах???
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Все очень просто. Тест-системы определяют специфические белки (аминокислоты) на поверхности вируса. Так как вирус этот не уникален, то вероятность того , что тесты сработают на такие же параметры у любого из тысяч еще неклассифицированных вирусов однофамильцев огромна. Стало быть результат этих тестов вообще ниочем не говорит строго и утвердительно.
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"результат этих тестов вообще ни о чем не говорит..." А каким способом тогда определили в Черновцах?
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Вы полагаете, что у человека из Черновцов может быть "просто" грипп?
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Наверняка нет. Один из семейства короновирусов. Очевидно что невозможно создать надежную тест-систему к недавно открытому вирусу. Ложные срабатывания тут будут за гранью статистики. Это не тайна, но в Мире есть еще миллионы неисследованных вирусов и на что срабатывает этот тест никому не известно наверняка.
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Но если тесты у всех жильцов санатория покажет отсутствие всякого коронавируса, разве это не причина прекратить карантин?
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А политическая составляющая? А пиар на вирусе? не все так просто. Да и потом если этих несчастных хорошенько обследовать, то найти можно все что угодно по желанию и это не шутка. Грибки разные, стафилококки с сальмонелой и палочкой Коха, бактерий и вирусов разных еще неизвестных науке и тд. И подержать их там до конца жизни.
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Пиар Скалецкой (нахождение рядом с подозреваемыми на вирус), если такой есть, состоит в том, чтобы показать всем, что жители санатория не подхватили вирус. В данном случае подтверждение тест-системы отсутствия вируса работает на Скалецкую. Более ранний выход Скалецкой из карантина по результатам отрицательного теста никак не мешает её пиару доказать её правоту. Никто не собирается искать стафилококки (не создавайте лишних сущностей) и держать министра в заточении. Находится там - это только её решение.
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Тест-системы есть, но их старательно не используют, чтоб не дай Бог вирус не выявить.

За все время проверили, в лучшем случае, с десяток образцов.

В Черновцах вирус нашли, вероятно, из-за позиции местных врачей, отказавшихся закрывать глаза на очевидное.
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Нельзя в таких случаях полагаться на "очевидность".
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И что теперь они просто так уедут обратно в Китай и мы больше о них ничего не услышим?
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Хочу поглядеть как у этих новосанжарцев возьмут интервью после окончательного результата. Интересно, хоть один извинится?
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