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 Общество, Здоровье
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 На коронавирус в Украине проверяют еще 6 человек, люди изолированы, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

В Украине есть еще шесть подозрений на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве в среду.

"В Украине находятся на обследовании шесть подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди изолированы. Некоторые образцы биоматериала находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение среды",- сказал он.

В то же время Ляшко сообщил, что состояние госпитализированного в Черновцах с коронавирусом мужчины удовлетворительное.

"Никаких симптомов пневмонии нет, кашель ослабляется, температуры нет. Он находится под наблюдением врачей, и далее будет находиться в изоляции",- сказал замминистра.

Замминистра также подчеркнул, что за предыдущие сутки температурный скрининг провели для более 111 тыс. чел. на пропускных пунктах.

"Мы благодарны Государственной пограничной службе, которая помогает проводить температурный скрининг. Они работают с нашими эпидемиологами и в случае обнаружения повышенной температуры оперативно реагируют",- сказал Ляшко.

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Помимо этого, он подчеркнул, что специфичной терапии для лечения больных с вирусом COVID-19 не существует, а больным предоставляется симптоматическое лечение.

"Мы рекомендуем семейным врачам начинать лечение и вести медико-санитарное наблюдение за каждым случаем. В случае массового распространения госпитализация будет необязательной. Если будут одиночные случаи, мы будем проводить госпитализацию для локализации вируса",- отметил замминистра.

Кроме того, Ляшко сообщил о договоренности с Министерством иностранных дел по проверке информации о наличии украинцев на немецком круизном лайнере, находящемся на карантине у берегов Норвегии.

Замминистра отметил, что 5 марта в 12:00 заканчивается обсервация людей в Новых Санжарах.

"Ситуация в Новых Санжарах спокойная. Никаких симптомов у людей нет",- сообщил он.

Ляшко добавил, что в среду в 14:00 будет проводиться встреча с представителями иностранных посольств, относительно украинцев за границей.

"Мы будем обсуждать то, как мы встречаем иностранных граждан и просить, чтобы в случае инфицирования украинцы в других странах не остались без внимания",- сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/v3179338
 
 
 Топ комментарии
 
''В случае массового распространения госпитализация будет не обязательной'' то дочого весь цей гєвалт? Дочекайтесь массового і спіть спокійно! Кого ви, 73% вибрали!?
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Больше трэша! бОЛЬШЕ эмонаций! Все АТБ на вынос! Хватаем все до чего дотянемся! Первые мародеры заберут самое лучшее! Ура ! Царь-Вирус!
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Нам это не нужно! У нас есть Томос а у поляков его нет! Алилуя!
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Я вообще хренею от этого Ляшка. Больных он изолировал, а контактных? Инфекция уже расползается, скоро перекосит весь город, а это ЧМО будет говорить- да , возможно, маски не защищают потому что их нет в наших аптеках, а больных мы изолируем.Он олигофрен и не понимает что скоро и ему и его семье грозит опасность заражения? Или зеленые считают себя защищенными властью от всех болезней? По ком звонит колокол, Ляшко? По ком звонит колокол,зеленые? Очнитесь от своей дури. Меняйте скорее министров в украинской медицине, убирайте скалецких, радуцких и ляшков. Где профессионалы?
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Не удивлюсь если у него и его семьи домик в этих наших европах. А тут Ляшко на заработках....
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В Европе тоже вирус. Не укроется,зараза.
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А у нас опять портфели делят))) Другая страна, другие нравы...
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Больше трэша! бОЛЬШЕ эмонаций! Все АТБ на вынос! Хватаем все до чего дотянемся! Первые мародеры заберут самое лучшее! Ура ! Царь-Вирус!
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''В случае массового распространения госпитализация будет не обязательной'' то дочого весь цей гєвалт? Дочекайтесь массового і спіть спокійно! Кого ви, 73% вибрали!?
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Они ждут массового заражения , все никак не дождутся.Сатанисты. Оно им как манна с небес.А тест систем не хватает, а аппаратов искусственной вентиляции легких не хватает. Вот вам и зеленая медицина.
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Давайте побыстрее переучивайте шахтеров, хотя они умеют долбать землю, понадобятся рабочие места закапывать пенсионеров. Работы не початый край.
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Где "изолированы"? В своих квартирах- в тех, что в многоквартирных домах? На коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб, люди ізольовані, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 863 Мы уже поняли про ваши "изоляции"..... На коронавірус в Україні перевіряють ще 6 осіб, люди ізольовані, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8778
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