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 Политика Украины
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 Долго на посту и хорошо разбирается: "слуга народа" Корниенко объяснил сохранение Авакова главой МВД. ВИДЕО

Арсен Аваков сохранит должность министра внутренних дел, поскольку "давно занимает пост и разбирается в этой сфере".

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Видео ZIK

"Плюс того, что министр долго на посту в том, что он хорошо разбирается в этой сфере. Он может брать ответственность. И конкретно говоря об Арсене Борисовиче, он имеет необходимый уровень работы правоохранительной системы в своей отрасли", - сказал политик.

Он пояснил, что МВД, полиция, Госпогранслужба и Госслужба чрезвычайных ситуаций "в принципе, работают в штатном режиме и особых нареканий нет".

Из минусов же такого кадрового решения Корниенко отметил негативный рейтинг, который "накапливается из-за того, что реформу все таки надо было довести до конца", а также из-за "политических атак конкурентов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На должностях министров останутся Кулеба, Малюська, Федоров, Криклий и Аваков, - "слуга народа" Корниенко

Напомним, 9 августа 2019 года Рада оставила Авакова на должности главы МВД. В Слуге народа заявили, что он остается в должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.

10 октября 2019 года Зеленский во время пресс-марафона заявил, что у Авакова есть испытательный срок до конца года, чтобы "принести реальные дела".

6 февраля Зеленский, отвечая на вопрос о возможном окончании испытательного срока Авакова, заявил, что ждет результатов по резонансным делам, упомянув дела об убийстве Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк.

Вчера на закрытом заседании фракции Слуга народа Зеленский заявил, что Аваков останется на этой должности потому, что "он один из самых эффективных чиновников".

Источник: https://censor.net.ua/v3179329
 
 
 Топ комментарии
 
Особенно в рюкзаках!

Ну и нац жен никто не отменял
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Вор, бандит - отлично разбирается в откатах, верный страж системы бандгосударства.
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Классная аргументация. Хуйло вот тоже долго на посту и неплохо разбирается в козломордских делах.
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какая девочка хорошенькая на фото Довго на посаді і добре розбирається: "слуга народу" Корнієнко пояснив збереження Авакова головою МВС - Цензор.НЕТ 1924
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Якщо довго та уважно дивитися, то можна помітити на цьому фото Бабломойського.
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Особенно в рюкзаках!

Ну и нац жен никто не отменял
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Вор, бандит - отлично разбирается в откатах, верный страж системы бандгосударства.
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можна лишень порадіти за людину - араваков нарешті знайшов себе в цьому житті, а той факт, що в міліцію йдуть одні міліціонери то таке... .
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сдаётся мне, Зеленский скоро пригласит Порошенко на посаду Министра Иностранных дел..
и хорошо разьираетс в работе, и имеет международный авторитет и связи..
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У Порошенко безупречная карьера госдеятеля. Он на всех должностях был очень хорош. Жаль, что у нас в стране это не ценится.
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Странным образом его состояние приумножалось в то время, когда барыга находился на государственных постах... Ничего не скажешь- "безупречная деятельность", если учесть, что госслужащий НЕ ИМЕЕТ ПРАВА заниматься предпринимательской деятельностью!
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Занимался его отец. Порошенко с самого начала должен был делать карьеру чиновника, а старший брат управлять бизнесом.
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Новая версия- занимался бизнесом не барыга а его отец))). Порохботы не сильно умны, потому и несут всякую хрень в защиту мальдивской свиньи...
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Это не версия, а известный факт. А про барыг и остальное вам тут написали без меня. Вас обогащение других людей не особо беспокоит, хотя в отличии от Порошенка у них нет империи для этого. И правило деньги создают деньги вы видимо тоже не знаете.
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а когда он занимался Предпринимательской деятельностью?! быть акционером это не запрещено законом!..
Зеленский сейчас тоже акционер своих предприятий, и что ж ты не голосишь, не заламываешь руки?!
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Кацап, так тебе еще и боярой платят? Ну лафа тебе на Цензоре - и сою пожевать дают и бояры плеснут! Ну и рошенку пососать! А то как же- это ж для порохоботов святое!)))
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На самом деле любой кто называет Порошенко барыгой это кацап. Потому что Шариков и ненавидит чужое богатство. Так что ты смешон.
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На самом деле, тот кто называет оппонента кацапом тот и есть самый что ни на есть кацап из фабрики троллей, работающий на Цензоре за рошенку.
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Так это ты называешь. И про рошенку очень смешно.
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А вот и модератор тут как тут со своими крестиками. А как же - на святое покусились, на бизнес барыги на государственной службе!
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Вот в России в свое время эта технология была применена против Гусинского и Березовского. Что вот они богачи. Зато теперь все миллиардеры это друзья Путина и по телевизору про них не рассказывают какие они плохие.
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Потому что его отец отошел от дел и начал управлять Порошенко, а после стал президентом. Вот смотрите. Был Порошенко-старший, который начал создавать империю и было у него два сына. Он думал, что старший унаследует его бизнес, а младший будет чиновником. Потом старший умер и ему пришлось продолжать заниматься бизнесом, а младший помогал отцу и занимался тем, что ему в кайф - строил карьеру госдеятеля. Но старшему Порошенку сейчас уже 83 года.
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Вишь как избирательно "работает" модератор? Твои высеры в защиту мародера не трогает а мои, изобличающие брехливую мальдивскую свинью, заменяет крестиками...
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Да я лучше останусь ЧЕЛОВЕКОМ... А на мужиках на зоне ездят. Кстати, будешь носить передачи своему боху?
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Вообще вся империя Порошенка создана отцом Порошенко, а не им самим. Порошенко помогал отцу её строить - это правда, но он не самый типичный олигарх для нашей страны.
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Зеленський ось отримав 5000 0000 прибутку від Кварталу. Чому за це мовчиш?
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ну ты ж вопишь за це на каждом углу, ну и вопи. А барыга будет сидеть за то шо мародерил, находясь на высшем государственном посту!
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Барыга может и министром экономического развития работать. В бытность его министром в Кабмине Азарова экономика ух как росла!))) Ну по словам самого Азарова...
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свидетель секты "Барыга"?!.. а когда Аваков приказал закрыть свои собственные игровые салоны по всей стране, это тебя не тронуло?!
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Да уж не свидетель секты "147 реформ і потужних перемог"!!!
когда?
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я хочу напомнить, рыбкам гупи с однодневной памятью, что сегодняшнее правительство и перЗедент, доедают здобутки тех самых 147 потужных реформ"..
индексацию пенсий при Порхе проводили еже годно, а Зеленский сказал фсё!
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Я помню как твой соевый божок обещал закончить АТО за две недели, тысячу в день и миллион страховки защитникам Украины, как он божился, что за свой счет отремонтирует мостовую на Европейской площади... А ты, карась, что помнишь со своей получасовой памятью? Напомню, мальдивский свин хвалился реформой правохранительных органов, а сейчас жалуется что его эти самы, реформированные им, органы необоснованно преследуют и обижают...(((
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дай пруф ,что Порох именно так говорил!..
смотри, если ты не дашь пруф, то твоя репутация как мужчины, будет уничтожена, и ты станешь балаболом, фуфлогоном!
ЗЫ. .от себя скажу ,что ты попал в ловушку своей собственной глупости!
просмотр роликов Шария и анал "Г+Г", приводит к атрофии мозга и к скудоумию!
потому что слова Пороха звучат так "АТО должна длиться две недели", и это было сказано до входа россиянской армии через границу..
так что, ты Володя балобол и фуфлогон!
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На какие слова мародера ты просишь пруфы? Походу роликов Шария и анал "Г+Г" пересмотрелся ты, ибо отчетливо прослеживается скудоумие, вызванное по всей видимости атрофией мозга.
Попробуй найти разницу между фразами "твой соевый божок обещал закончить АТО за две недели" и "АТО должна длиться две недели". Если разницу не обоснуешь, придется сменить погоняло Шрек Баблокат на ФУФЛО. Если конечно ты себя считаешь мужиком, а не порохоботом
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сразу видно последователя Шария!.. вас когда прижмешь "к ответу", вы начинаете истерично писаться в штаны..
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Что и требовалось доказать!))) Ну давай, пиши челобитную модератору куратору о смене своего ника на ФУФЛО. Да проследи что бы в ведомости на получение соевых батончиков тоже сменили ник. Хотя, после сегодняшнего провала зряплату ты нескоро получишь!)))
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Классная аргументация. ***** вот тоже долго на посту и неплохо разбирается в козломордских делах.
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так может сделать его королем? долго на посту и во всем разбирается
чертила
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Су..ка слов нет. Какой молодец. Столько дел раскрытых.
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Дальше зебилов разводят))) Зебиляторы, утб-тюнеры уже купили? Тут слух что скоро новый сезон про вашего "клоуна-малароса какая разница" по г+г крутить будут...
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Долго на посту и хорошо разбирается: Никита Хрущёв объяснил сохранение Лаврентия Берии министром внутренних дел СССР.
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Долго на посту и хорошо разбирается: "слуга народа" Корниенко объяснил сохранение Авакова главой МВД - Цензор.НЕТ 7921
складывается впечатление что после ухода ПАП
он всю Украину за яйца держит
и сли завтра надо будет дать под сраку зеленскому
он это сделает как два пальца об асфальт
ситуация один в один кода товарищ сталин умер (пан порошенко обосрался)
товарищ берия (Аваков) решил взять власть в свои руки
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Обісрався, синку, не Порошенко, а ;мудрий; український нарід.
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Да, не повезло с народом. Может ему народ поменять?
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Просто бубочка боится " карманную " армию Авакова ........
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Разбирается он только в показухе. Создать какой-то искусственный повод. А когда реальные проблемы, то Аваков ничего не решает и спускает на тормозах.
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Ну, так 5 лет не прошли даром! Тотальный контроль за всем нелегальным, его крышевание и обилечивание - ну чем не ценный кадр для зелёных коррупционеров!?
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А чего ему Небарьіга не дает под зад?
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Спроси у поклонников Небарыги. А я спрашиваю тебя- почему авакова не выгнал барыга?
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Долго на посту и хорошо разбирается: "слуга народа" Корниенко объяснил сохранение Авакова главой МВД - Цензор.НЕТ 2808

очередные новости из зебанариума не требующие комментариев! )))
жрите!
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бо Зе без підтримки авакова ніхто, так рядове сцикло
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Вылез из криминала писал что мусора не люди. Он точно разбирается)
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Авакян купил себе кресло министра на всю каденцию осла оманского еще перед выборами...
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Якщо ефективність урядовця вимірювати розміром данини, яку він збирає собі з населення, і кількістю бойовиків, яких він може вивести на вулиці, то можливо що пан Аваков дійсно найефективніший в нинішній владі. Але такі критерії є чіткою характеристикою самих тих, хто приймають рішення.
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Ви просто боїтесь, що вас поженуть поганою мітлою.
Авакян це гарантія безпеки для теперішньої влади.
Вони не на армію опираються, а на ментуру.
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Те ж, що й за Януковича. Тоді силовики МВС багаточисельно перевищували ЗСУ.
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Ну ващето он же и ее гробовщик.
По сути только у Авакова есть легальная полицейская армия, способная совершить быстрый и эффективный переворот под благовидным предлогом.
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Ця мразота образилась та замість того, щоб повіситись в туалеті, у мого брата, якому належить юридична фірма, що захищає Антоненка у фейковой справі Шеремета, влаштувала зараз обшук! У адвоката ОБШУК! Щоб ти пір"ями в глотці удавилась свинорила потвора!
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Паша Эскобар тоже был не плохим депутатом в Колумбии .
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"Странным образом его состояние приумножалось в то время, когда барыга находился на государственных постах..."
Ага, саме тому за час президенства він вилетів зі списків форбс.
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Ай-ай-ай, як же це так сталося!? І що тепер робити?
Треба ж якось повернути його в "списки форбс".
Це ж, якби ще залишився на посту керманича, то міг би і в злидні скотитися.
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Т.е по версии порохоботов миллиардером барыга уже родился, а не зарабатывал свои миллионы находясь на госслужбе? Порохоботы, вы такие порохоботы...)))
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Именно поэтому его надо менять, что в стране мало "мусоров" в генеральском звании?
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«После Майдана власть в МВД захватили те, кого нельзя было подпускать на пушечный выстрел. Команда Авакова начала «работу» в МВД с уничтожения информации о своем криминальном прошлом.»
/Легенда УБОП Валерий Кур об Арсене Авакове и «реформе» МВД/
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це дурня.саакашвили змінив країну,бо не слухав виття бувших і у нього був каха бендукідзе,а тут нафталін повитягали
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а хто казав що зелох буде проводити реформи
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боюсь даже предположить,что они там с ментами делают?

Довго на посаді і добре розбирається: "слуга народу" Корнієнко пояснив збереження Авакова головою МВС - Цензор.НЕТ 7225
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"Педо Реку Вод Ментов"... Щось архаїчне та збочене
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Треба було Анатолія Слівко залишити педагогом. Довго працював піонервожатим, є досвід...
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Небагато людей пам'ятає цього монстра , пам'ять жеж як у равликів .
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Министр. В силу некоторых причин, мы, группа придворных, были вырваны из привычной обстановки и отправлены в чужие страны. Это само по себе мучительно, а тут еще этот тиран.
Хозяйка. Король?
Министр. Что вы, что вы! К его величеству мы давно привыкли. Тиран - это Министр-администратор.
Хозяйка. Но если вы первый министр, то он ваш. подчиненный? Как же он может быть вашим тираном?
Министр. Он забрал такую силу, что мы все дрожим перед ним.
Хозяйка. Как же это удалось ему?
Министр. Он единственный из всех нас умеет путешествовать. Он умеет достать лошадей на почтовой станции, добыть карету, накормить нас. Правда, все это он делает плохо, но мы и вовсе ничего такого не можем. Не говорите ему, что я жаловался, а то он меня оставит без сладкого.
Хозяйка. А почему вы не пожалуетесь королю?
Министр. Ах, короля он так хорошо... как это говорится на деловом языке... обслуживает и снабжает, что государь ничего не хочет слышать.

(Е.Шварц, "Обыкновенное чудо")
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Скорее всего очко клоуна спасает за это клоун его и ценит.
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Дурачьё ЗЕленое, он вас точно так же предаст, как предал Юлю, как предал майдан, как предал пороха. Довго на посаді і добре розбирається: "слуга народу" Корнієнко пояснив збереження Авакова головою МВС - Цензор.НЕТ 2630
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Как сказал ЧЕБУРАШКА:" Мы строили, мы строили, наконец построили, ура."
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Не знаю хто там в чому розбирається, але моя особиста думка, - якщо людина практично все життя (!!!) проживши в Україні не змогла вивчити її мову - то тут є сумнів щодо її розумових здібностей...
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Схоже на те, що в бантустані, нарешті, таки з'явився вождь.
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а давайте всех министров прогоним и оставим самого ефективного сколько бабла секономив
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Уже был армянин, который был долго на посту. Микояна называли от Ильича до Ильича - был в руководстве СССР от Ленина до Брежнева.
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Аваков создал ручные нацдружины билецкого и остальных шавок недовольных барыгой порошенко наживающегося на войне чтоб его свалить и привести во власть свою гаспажу юлю, но тут вылез Зеленский и перепутал все карты, но сабаков и здесь не промах)))
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Правова система в Україні на нулю, тому тих, хто в цьому "добре розбирається" треба берегти.
Аргументація в цього "слуги народу" в стилі колгоспного конюха.
Нема на то ради, іншої політики від цього збіговиська чекати марно.
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По ходу Аваков и крышет вырубку Карпат и контрабанду бензина.А то всех чиновниковизаменили ,кроме Авакова,а вырубка лесов не остановилась.
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