 Долго на посту и хорошо разбирается: "слуга народа" Корниенко объяснил сохранение Авакова главой МВД. ВИДЕО

Об этом журналистам в кулуарах Верховной Рады сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
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"Плюс того, что министр долго на посту в том, что он хорошо разбирается в этой сфере. Он может брать ответственность. И конкретно говоря об Арсене Борисовиче, он имеет необходимый уровень работы правоохранительной системы в своей отрасли", - сказал политик.
Он пояснил, что МВД, полиция, Госпогранслужба и Госслужба чрезвычайных ситуаций "в принципе, работают в штатном режиме и особых нареканий нет".
Из минусов же такого кадрового решения Корниенко отметил негативный рейтинг, который "накапливается из-за того, что реформу все таки надо было довести до конца", а также из-за "политических атак конкурентов".
Напомним, 9 августа 2019 года Рада оставила Авакова на должности главы МВД. В Слуге народа заявили, что он остается в должности на полгода под личную ответственность президента Владимира Зеленского.
10 октября 2019 года Зеленский во время пресс-марафона заявил, что у Авакова есть испытательный срок до конца года, чтобы "принести реальные дела".
6 февраля Зеленский, отвечая на вопрос о возможном окончании испытательного срока Авакова, заявил, что ждет результатов по резонансным делам, упомянув дела об убийстве Павла Шеремета и Екатерины Гандзюк.
Вчера на закрытом заседании фракции Слуга народа Зеленский заявил, что Аваков останется на этой должности потому, что "он один из самых эффективных чиновников".
Ну и нац жен никто не отменял
и хорошо разьираетс в работе, и имеет международный авторитет и связи..
Зеленский сейчас тоже акционер своих предприятий, и что ж ты не голосишь, не заламываешь руки?!
когда?
индексацию пенсий при Порхе проводили еже годно, а Зеленский сказал фсё!
смотри, если ты не дашь пруф, то твоя репутация как мужчины, будет уничтожена, и ты станешь балаболом, фуфлогоном!
ЗЫ. .от себя скажу ,что ты попал в ловушку своей собственной глупости!
просмотр роликов Шария и анал "Г+Г", приводит к атрофии мозга и к скудоумию!
потому что слова Пороха звучат так "АТО должна длиться две недели", и это было сказано до входа россиянской армии через границу..
так что, ты Володя балобол и фуфлогон!
Попробуй найти разницу между фразами "твой соевый божок обещал закончить АТО за две недели" и "АТО должна длиться две недели". Если разницу не обоснуешь, придется сменить погоняло Шрек Баблокат на ФУФЛО. Если конечно ты себя считаешь мужиком, а не порохоботом
модераторукуратору о смене своего ника на ФУФЛО. Да проследи что бы в ведомости на получение соевых батончиков тоже сменили ник. Хотя, после сегодняшнего провала зряплату ты нескоро получишь!)))
чертила
складывается впечатление что после ухода ПАП
он всю Украину за яйца держит
и сли завтра надо будет дать под сраку зеленскому
он это сделает как два пальца об асфальт
ситуация один в один кода товарищ сталин умер (пан порошенко обосрался)
товарищ берия (Аваков) решил взять власть в свои руки
очередные новости из зебанариума не требующие комментариев! )))
жрите!
Авакян це гарантія безпеки для теперішньої влади.
Вони не на армію опираються, а на ментуру.
По сути только у Авакова есть легальная полицейская армия, способная совершить быстрый и эффективный переворот под благовидным предлогом.
Ага, саме тому за час президенства він вилетів зі списків форбс.
Треба ж якось повернути його в "списки форбс".
Це ж, якби ще залишився на посту керманича, то міг би і в злидні скотитися.
/Легенда УБОП Валерий Кур об Арсене Авакове и «реформе» МВД/
Хозяйка. Король?
Министр. Что вы, что вы! К его величеству мы давно привыкли. Тиран - это Министр-администратор.
Хозяйка. Но если вы первый министр, то он ваш. подчиненный? Как же он может быть вашим тираном?
Министр. Он забрал такую силу, что мы все дрожим перед ним.
Хозяйка. Как же это удалось ему?
Министр. Он единственный из всех нас умеет путешествовать. Он умеет достать лошадей на почтовой станции, добыть карету, накормить нас. Правда, все это он делает плохо, но мы и вовсе ничего такого не можем. Не говорите ему, что я жаловался, а то он меня оставит без сладкого.
Хозяйка. А почему вы не пожалуетесь королю?
Министр. Ах, короля он так хорошо... как это говорится на деловом языке... обслуживает и снабжает, что государь ничего не хочет слышать.
(Е.Шварц, "Обыкновенное чудо")
Аргументація в цього "слуги народу" в стилі колгоспного конюха.
Нема на то ради, іншої політики від цього збіговиська чекати марно.