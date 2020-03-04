 Как Россия пытается загнать Зеленского в нормандский формат. ВИДЕО

Так почему президент поставил на зеро и поэтому проигрывает? Как Россия пытается превратить Зеленского в "собаку Павлова" в нормандском формате?

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Как сообщал Цензор.НЕТ,1 марта 2020 вблизи населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района был открыт огонь из противотанкового управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовом автомобилю, который развозил продукты питания. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевые поражения.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров не подтвердил планы провести следующую встречу в "нормандском формате" в апреле. По его словам, без закрепления "особого статуса" Донбасса встречи в "нормандском формате" не будет.

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