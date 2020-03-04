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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4745) Донбасс (20833) нормандская четверка (1103) Буткевич Богдан (1)

 Как Россия пытается загнать Зеленского в нормандский формат. ВИДЕО

В дебютном выпуске проекта "Без цензуры" журналист Богдан Буткевич раскладывает по полочкам главные угрозы для Украины (и нет, это не коронавирус), а еще размышляет, почему Владимир Зеленский ведет себя так, будто бы разговоры о мире и "какуюразницу" действительно помогут остановить войну.

Так почему президент поставил на зеро и поэтому проигрывает? Как Россия пытается превратить Зеленского в "собаку Павлова" в нормандском формате?

Смотрите "Без цензуры" - проект журналистских историй на Youtube специально для Цензор.НЕТ. Ничего личного - только факты.

Как сообщал Цензор.НЕТ,1 марта 2020 вблизи населенного пункта Нижнетеплое Станично-Луганского района был открыт огонь из противотанкового управляемой ракеты (ПТУР) по военному грузовом автомобилю, который развозил продукты питания. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще три человека получили боевые поражения.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров не подтвердил планы провести следующую встречу в "нормандском формате" в апреле. По его словам, без закрепления "особого статуса" Донбасса встречи в "нормандском формате" не будет.

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Источник: https://censor.net.ua/v3179289
 
   
 Топ комментарии
 
Пытается загнять? Да он сам бежит туда сломя голову и разрушая страну.
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Хммммм.., есть вполне закономерный ответ на твой вопрос и даже два варианта. Либо
Як Росія намагається загнати Зеленського в нормандський формат - Цензор.НЕТ 6520

Либо
Як Росія намагається загнати Зеленського в нормандський формат - Цензор.НЕТ 6290
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Почему это происходит уже никому не интересно...
Лучше расскажите что с этим теперь делать...
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Хммммм.., есть вполне закономерный ответ на твой вопрос и даже два варианта. Либо
Як Росія намагається загнати Зеленського в нормандський формат - Цензор.НЕТ 6520

Либо
Як Росія намагається загнати Зеленського в нормандський формат - Цензор.НЕТ 6290
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Перша картинка вірна, а ось Освальд скоріш за усе не стріляв, на нього усе "повісили", але недолуго. Мало хто вірить.
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С Освальдом все ясно, это подстава и не смотря на то, что его долго "готовили" к этой роли, все это шито белыми нитками, именно потому результаты расследование комиссии (кажется) Уоррена, засекретили на 75 лет. На скажу так, важно не действие или исполнитель- важен результат. Иначе: неважно кто, как и чем, важен результат.
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А что делать с клоунами во власти? Кто уже их не заставляет, кто ими не манипулирует, кто только об них ноги не вытирает. Власть супернепрофессиональная, тупая, а это очень опасно в период войны. Власть опустошила бюджет - бюджет пустой, экономика и промышленность на нуле, повысила себе, чиновникам и силовикам зарплаты, а пенсионеров противозаконно оставили без индексации, то есть пошли против законов Украины об автоматической индексации. Власть снижает все социальные выплаты, то есть уничтожает народ ( слуги уничтожают народ -то есть сатанисты, которые назвали по сатанински лживо себя слугами, оказались волками в овечьей шкуре.) Вот такой результат работы этой преступной власти.
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Пытается загнять? Да он сам бежит туда сломя голову и разрушая страну.
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Да этот гандон сам туда залез ах бегом и Путин тут не причём. Он же ш всё корчит из себя миротворца, а на самом деле сдаёт всю территорию Путину. Землю ему хочет продать, Мудило еврейское.
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Все началось с анализов и звонка )(уйлу. Хотя европейские партнерыпредупреждали - не звони...☝️☝️☝️
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Анализ кацапской армии американским офицером и сравнение с турецкой

https://youtu.be/M-VmV4b6AVc

Украина должна объединиться с Турцией против кацапов
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А может, Зе и сам рад быть "загнанным" в тот формат?
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по сути не плохо..... только линзы блукуют.....
расеи выгодны оба сценария .....
первый - принудить зе силой к миру на своих условиях....
второй дождаться когда народ будет сносить шута... ну и как в 2014 только помасштабней......
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один был начальник гаража, теперь- пианист.., мозгов не только у него, у всех 73% с низким IQ., ... согласен полностью, надо было менять , но менять не либо на кого... хотя и не особо то было - на кого. Шо маємо...треба вигрибати...
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"Як росія перетворює Зеленського на собаку Павлова". Собака Павлова - характеристика точна, краще не придумаєш.
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Зря ты так. Собака Павлова разумное животное, в отличии от ждзелеского.
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Це не я. Подивись відео. Безумовно, собака розумна тварина, але собака Павлова - це піддослідна тварина. А на сьогодні у такій ролі опинився відомий комік, який тимчасово займає крісло президента.
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На самом деле Украина с Францией и Германией загоняют РФ-ию в Нормандский формат , а Пуйло упирается изо всех сил.
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зелена сопля добре все розуміє-але у ньго контракт с ****** повзучи запхать краіну в колимський край .Лука впираєтся бо розуміє що таке кацапія
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Кожен народ заслуговує на таку владу, як і сам народ....
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Жирный с "киевских окопов" нам вещает про зраду, *****, бери автомат и на передовую, давай шагай между растяжками, ****** посвети под оптику снайпера, герой *****, призывает идти в наступление, а сам сидит дома в тепле, пропагандон хренов, лови лопатой в ряху "наступатель" хренов, давай, ляж костьми, а мы сделаем умный вид, когда тебя подстрелят и скажем, ты толстяк был не прав, зря первый под пули полез, но ты же не полезешь, ты уже обкакался при одной мысли ехать на войну журнашлюха.
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Наш преЗЕдент схожий на маленького пацана, який біжить за дядьком і волає "Дяденька отдай мою машинку я буду слушаться", якось все це дуже гидко
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Блин, а где был аффтар-порохобот, когда Порошенко, собсно, и организовывал нормандский формат. И капитуляцию в минских угодах.
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