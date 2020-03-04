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 Общество, За рубежом
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Все про:армия РФ (5838) беспилотник (728) Сирия (2908) Турция (2267)

 Уничтожение российского "Панциря-С1" в Сирии турецким ударным беспилотником. ВИДЕО

Турецкий ударный беспилотник в Сирии уничтожил российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

По данным авторов видео, уничтожение военной техники произошло ночью 3 марта на севере Сирии в городе Саракиб.

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Уничтожение российского Панциря-С1 в Сирии турецким ударным беспилотником 01

Источник: https://censor.net.ua/v3179276
 
   
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И антенкой крутил...и хвостиком вилял...а не помогло...кривизна земли помешала...
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Сейчас на рос СМИ начнут вонять, что эту технику обслуживали сирийцы, а не россияне Уничтожение российского "Панциря-С1" в Сирии турецким ударным беспилотником - Цензор.НЕТ 7376 только кто же им поверит
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Красавцы. Дохлые оккупанты это всегда хорошо.
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ну наконец то выложили то

А просто в "панцыре" бортрадист перукуривал как раз, а то бы сбили вообще всех ворон и даже воронов!!111(из вопля Машки Захаровой)
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как и все и говорили, росийская военная техника это пшик, ничего более Уничтожение российского "Панциря-С1" в Сирии турецким ударным беспилотником - Цензор.НЕТ 1684
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Можно смотреть вечно на небо, воду и как пылают кацапские пердаки в унисон с кацапской бронетехникой.
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Антенка крутится...и потому винторогий скот уже не скажет...что он был в транспортном положении...
И тот факт...что беспилотник замочил стоящий на боевом дежурстве суппер пупер...не имеющий аналогоф комплекс остается фактом...и его не оспоришь...
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Там клинический случай. Пишут у панциря закончился боезапас.
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где-то навзрыд плачет Касьянов, называя Эрдогана порохоботом..


Уничтожение российского "Панциря-С1" в Сирии турецким ударным беспилотником - Цензор.НЕТ 6176
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Скоро у москалів буде новий вислів: "Накрыться Панцырем..."
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ни фига себе как лапти разлетелись во все стороны Уничтожение российского "Панциря-С1" в Сирии турецким ударным беспилотником - Цензор.НЕТ 4795
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А в целом в Сирии идет типичная мясорубка для обеих сторон, когда потерь много, а результата (занятой территории) - мало.
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Это ничего. Каждый подохший кацап или прикацапленный асадовец - нам в помощь.
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Красиво вот что такое современное оружие а не надувные и надутые рекламой рашисткий металолом
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Напевно турки не знали що він найкращий в світі, та не має аналогів. Уничтожение российского "Панциря-С1" в Сирии турецким ударным беспилотником - Цензор.НЕТ 8266
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У царя сРуского есть грозное оружие. Трепещите недруги.
Уничтожение российского "Панциря-С1" в Сирии турецким ударным беспилотником - Цензор.НЕТ 6503
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а так уничтожают асадовскую пехоту и танки

https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2020/03/.-1.mp4?_=6
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2020/03/..mp4?_=7
при чем видимо один и тот же оператор ПТУР на одной и той же улице
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А где-то в Мацкве из окна выбросится главный конструктор этого самого дорого металлолома....
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воділа якраз на переднє колесо сцяв, а камандір ращота йому: "Ти шо дєлаєш, ПадонаҐ!?!?!" а тут БУХ! - розлітаюця водітєльські яйці з мозгами, а в них остання мисль: "За чьто?"
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