 Уничтожение российского "Панциря-С1" в Сирии турецким ударным беспилотником. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

По данным авторов видео, уничтожение военной техники произошло ночью 3 марта на севере Сирии в городе Саракиб.

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