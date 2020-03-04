 Уничтожение российского "Панциря-С1" в Сирии турецким ударным беспилотником. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
По данным авторов видео, уничтожение военной техники произошло ночью 3 марта на севере Сирии в городе Саракиб.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
По данным авторов видео, уничтожение военной техники произошло ночью 3 марта на севере Сирии в городе Саракиб.
А просто в "панцыре" бортрадист перукуривал как раз, а то бы сбили вообще всех ворон и даже воронов!!111(из вопля Машки Захаровой)
И тот факт...что беспилотник замочил стоящий на боевом дежурстве суппер пупер...не имеющий аналогоф комплекс остается фактом...и его не оспоришь...
Ух.
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2020/03/.-1.mp4?_=6
https://mil.in.ua/wp-content/uploads/2020/03/..mp4?_=7
при чем видимо один и тот же оператор ПТУР на одной и той же улице