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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (18015) рэпер (7)

 "Я бы на этот концерт не пошел", - Порошенко о появлении своего сына на концерте рэпера Face в Лондоне. ВИДЕО

Пятый президент Украины Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады ответил на вопрос о появлении своего сына Михаила на концерте российского рэпера Face в Лондоне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

 Порошенко отметил, что не влияет на решение сына, но сам на такой концерт бы не пошел. Петр Порошенко также обратил внимание на то, что исполнитель Face поддерживал акции оппозиции в Москве, выпустил остросоциальный альбом, который критикует путинскую политику, а также высказывался против аннексии Крымского полуострова.

Также читайте: Выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер Баста едет с концертами в Украину

Источник: https://censor.net.ua/v3179157
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше россиянин который не признает Крым кацапским, чем друг зебила Усик который говорит что Крым кацапский
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Как же горит у малоросв от настоящего президента Украины "Я бы на этот концерт не пошел", - Порошенко о появлении своего сына на концерте рэпера Face в Лондоне - Цензор.НЕТ 8718
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а тебе це збуджує? ах ти зелений збоченець...
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А о криках своего свиночка что мол -МЫ РУССКИЕ он ничего сказать не хочет, ладно бы еще просто на концерт сходил
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Чистая правда. Все кто за зе голосовал такие. Когда нечему радоваться начинают все валить на пипиредников. И так уже почти год.
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Та він у Бога вірить!"Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні - Цензор.НЕТ 6835
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это он пиджак поправляет, а вообще то он больше в маммона верит ))
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можно даже сказать ХАРИ ))
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Ну, это как бы и все, что смогли накопать журнашлюхи и зебилы на Порошенко... Сын пошел в Лондоне на концерт...
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Для любителей поосуждать: 1) дети могут быть кем угодно и не всегда продолжать дело родителей и верить полностью в другие идеалы. 2) Порох при всех его недостатках он старался и для Украины что-то сделать хорошее.
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Что хорошего для Украины сделал "Гений Юмора"?
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Рускій реп - гавно.Той хто його слухає тупий баран.І син Порошенка не вийняток.Переросте- молодець.Не переросте - тупим бараном і залишиться.Але мля , вмєнять це в хз який зашквар вплоть до державної зради,то я хз.У нас так кожну пяту малолєтку стрілять треба.
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Это да сына зе в АТО ведь сын Порошенка (Максим) был почти год до того как Порох стал дедом ...
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Сынуля такой же мудак, как барыга папик. Семейка лживых уродов.
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На самом деле сына пел "Хто нэ скаче ,той москаль!""Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні - Цензор.НЕТ 2202
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Попытка "красиво съехать". "Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні - Цензор.НЕТ 449 Если бы такое отмочил Зе (ибо сын его ещё совсем малой), то вони было бы на всю страну! "Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні - Цензор.НЕТ 1990 И плевать, что то за "исполнитель". Потрохоботы всё пекрутили бы и оболгали. Ладно, допустим "исполнитель"- "патриёт Украины". "Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні - Цензор.НЕТ 1990 НО кричать "я гуське" во время войны- сыну "патриёта всея Украина"- нормуль?
А что, собственно, удивляться, если папик с мертвечуком и ахмэтом в десны целуеццо? Мало того, 5 лет нам втирал, что они "патриёты" и/или "попутчики геволюции". Неверное, такие же, как и касабский "исполнитель". "Я б на цей концерт не пішов", - Порошенко про появу свого сина на концерті репера Face в Лондоні - Цензор.НЕТ 5997
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Интересные это существа - зебилы. Сын Пороха на какого-то репера в ВБ сходил - визг на весь интернет. Их любимый ********** фильмы в рашке снимал на денги госкино - тишина и спокойствие...

Как у них это всё уживается в одной голове?
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да да, про порощенка и его отпрысков или хорошо или никак )))))))
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Задача ***** "Кто угодно, только не Порошенко". ***** ссыкливое как и зе. Поэтому вся пропаганда до сих пор так и работает.
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Кстати, "в миру" "патриёт" трет по-гуське. Обратите внимание.
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За последние пол года стало очевидным, что у Порошенко серьёзно развилось психическое расстройство с монополярным маниакально - депрессивным психозом!! Но теперь уверенно можно утверждать, что пан Порошенко - ещё и мразь законченная!))
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