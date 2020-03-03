 "Я бы на этот концерт не пошел", - Порошенко о появлении своего сына на концерте рэпера Face в Лондоне. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
Порошенко отметил, что не влияет на решение сына, но сам на такой концерт бы не пошел. Петр Порошенко также обратил внимание на то, что исполнитель Face поддерживал акции оппозиции в Москве, выпустил остросоциальный альбом, который критикует путинскую политику, а также высказывался против аннексии Крымского полуострова.
А что, собственно, удивляться, если папик с мертвечуком и ахмэтом в десны целуеццо? Мало того, 5 лет нам втирал, что они "патриёты" и/или "попутчики геволюции". Неверное, такие же, как и касабский "исполнитель".
Как у них это всё уживается в одной голове?