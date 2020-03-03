 Греческая береговая охрана с применением оружия атакует катер мигрантов из Турции. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликовала ВВС. На записи видно, что греческие пограничники пытаются заставить лодки мигрантов вернуться в Турцию. Сначала используя предупредительные выстрелы, потом палки.

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