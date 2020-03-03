 Греческая береговая охрана с применением оружия атакует катер мигрантов из Турции. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликовала ВВС. На записи видно, что греческие пограничники пытаются заставить лодки мигрантов вернуться в Турцию. Сначала используя предупредительные выстрелы, потом палки.
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+24
Мир превращается в большое дерьмо..
А Европа в этом потворствовала.
А Европа в этом потворствовала.
+18
розум нещодавно з'явився і відповідати ніхто не буде чому б цим біженцям не тікати у Саудівську Аравію си ОАЄ? халяви нема?
+14
Ок, біженці. Втікли від війни. Так вас же Турція прийняла. Там війни немає, куди ж ви далі пхаєтесь?
Кто-то же их всех надоумил идти именно в ту сторону! И нестрашно им. Они ведь ничего не понимают. Прут, как стадо баранов.
в лесах живет много-много диких россиянмечеть Сердце Чечни почти победила в конкурсе на самый-самый главный символ России?