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 Общество, За рубежом
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Все про:беженцы (987) Греция (550) Сирия (2900) Турция (2262)

 Греческая береговая охрана с применением оружия атакует катер мигрантов из Турции. ВИДЕО

Греческая береговая охрана открыла предупредительный огонь по катеру мигрантов, которые пытались пересечь турецко-греческую границу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликовала ВВС.  На записи видно, что греческие пограничники пытаются заставить лодки мигрантов вернуться в Турцию. Сначала используя предупредительные выстрелы, потом палки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вчера было 9600 попыток нарушить наши границы", - замминистра обороны Греции Стефанис о беженцах из Сирии

Источник: https://censor.net.ua/v3179116
 
   
 Топ комментарии
 
Мир превращается в большое дерьмо..
А Европа в этом потворствовала.
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розум нещодавно з'явився і відповідати ніхто не буде чому б цим біженцям не тікати у Саудівську Аравію си ОАЄ? халяви нема? Греческая береговая охрана с применением оружия атакует катер мигрантов из Турции - Цензор.НЕТ 5567
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Ок, біженці. Втікли від війни. Так вас же Турція прийняла. Там війни немає, куди ж ви далі пхаєтесь?
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Перелік баз, з яких викинули росію не вміститься на сторінку.
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Пусть зе расскажет, что надо просто перестать стрелять.
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А ЧОМУ Б ІХ В росію не переправити!!? Там місця багато!
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Там работатть, вернее, пахать, нужно! А они - голубой крови). Они хоЧУт жить бесплатно. За чужой счет, то есть. В Европе. Жилье им дайте. Покушать. И денег. Да побольше. Они им за это детей настрогают благодаря полной НЕзанятости)).

Кто-то же их всех надоумил идти именно в ту сторону! И нестрашно им. Они ведь ничего не понимают. Прут, как стадо баранов.
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Они что не знают, что есть огромная страна, где в лесах живет много-много диких россиян мечеть Сердце Чечни почти победила в конкурсе на самый-самый главный символ России?
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Якщо хтось незаконно перетинає кордон, будь-яка держава має право на оборону свого кордону.
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Вспомните просто что в Европе уже есть мусульманское государство , и конфликт в нем дорого обошёлся Европе
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вот так же надо и по всей американской границе - сначала выстрелы а потом предупредительные палки
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