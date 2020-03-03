 Зеленский не справился ни с одним из кризисов, а теперь хочет переложить ответственность на других, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.
"Если Вы спросите граждан Украины, то услышите ответ - премьер-министром у нас работает господин Зеленский. Кто у нас работает Генеральным прокурором, Верховной Радой? Господин Зеленский. В зале сидят 250 Зеленских. Это большая власть, но это в тоже время большая ответственность. И когда что-то не получается, то есть политтехнологический прием для того, чтобы попробовать, отправив в отставку, переложить ответственность. Украинский народ мудрый и все понимает. И относительно лжи, и относительно обещаний, и относительно ответственности за то, что сделать не удалось. Наша политическая сила не принимала участия в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участия в его отставке", - сказал Порошенко.
Он отметил, что Зеленский и его команда не справились ни с одним из кризисов, которые происходили с начала года.
"То, что происходит - это, конечно, стыд. И относительно социальной защите людей - и это не только пенсии. И относительно уровня безопасности - и это не только принятие самолета из Ухани в Новые Санжары. И не только 18 февраля - просто реакция на то, что состоялось начало наступления российской армии, потеря двух опорных пунктов - и ответ какой? Посмотреть в глаза Путину, продолжить разведение. В день, когда наши представители встречаются в Минске, у нас пострадали 8 наших воинов: один героически погиб, семеро ранены. Власть должна дать адекватные ответы на эти вызовы. Отставка каких-то лиц - это не адекватный ответ", - подчеркнул Порошенко.
Он подчеркнул, что никакие кандидатуры на должность премьер-министра или министров народным депутатам до сих пор не представлены.
"Мне неизвестно о каких-либо кандидатурах. Никто не знает, для чего, что будет обсуждаться и какие кандидатуры. Все делается "под одеялом". Конечно, о прозрачности, об обсуждении речь не идет. Почему? Потому что кого ты к этой колонне не прислони, это все равно будет Зеленский. Я думаю, что это большая проблема, и это точно не способ для решения вызовов и угроз", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
Петр Порошенко обратил внимание на то, что Зеленский своими действиями подрывает международную коалицию поддержки Украины и ослабляет ответственность Путина за агрессию против Украины.
"Что должно делать государство, когда есть внешние вызовы и угрозы? Потому разваливается коалиция в поддержку Украины. Есть угроза, что часть мировых лидеров поедет в Россию на так называемое празднование семьдесят пятый годовщины "великой победы". И в этой ситуации нужно объединять украинцев, надо собирать лидеров политических сил, надо обсуждать планы, что будет делаться дальше. Пока этого не будет, любые косметические изменения ни к чему не приведут", - подчеркнул Порошенко.
"Лучше бы занялись решением социальных проблем. Принять изменения в бюджет, мы их представим, принять постановление правительства, которое обеспечит защиту наименее защищенных слоев населения. Есть для этого деньги. Мы делали это в гораздо более жестких условиях. Обеспечить приоритет на финансирование армии для того, чтобы не было до 30% уровня комплектации боевых бригад, которые находятся в зоне операции Объединенных сил. Наконец-то услышать ответы", - посоветовал Порошенко.
все вы, ватники, не любите когда вам правду говорят.. или относятся к вам как обычной вате, слегка умнее пультов от ваших зомбоящиков
Ведь любой розумный человек знает - лецитина в шоколаде менее 0.5%, ибо именно он необходим для технологического процесса изготовления шоколода..
Но то ведь РОЗУМНЫЙ человек.. не зебил. И в Украине - а не в рашке
Смирись, омерзительный чухонец... ты даже ник себе подобралО чисто по Фрейду: по своему образу и самовосприятию:D
Ботам на его зарплате, конечно же побоку, будут его в сраку тут целовать за попиленные у них же деньги.
Но "уставшие ат вайны" - видившие её только в зомбоящиках - решили что нафик, по-приколу поставить клоуна и сойтись интересамис рашкой посередине Днепра - круче!
але, шарик.. ты сначала перестань повторять идиотизм фейков из лахти и г+г, да перестань смотреть шария годами... И вот через год, минимум, сможешь вернутся в реальность, вместо того чтобы повторять проросийский бред)
Что ж папаша своего сына воспитать не смог, а всю страну рвется учить?
п.с. на полном видео отлично видно:
сын Пороха НЕ орал про рашку, а лишь спел пару строк из песни рэппера. Который, к тому же, явный противник фуйла и Ко)
но раша-пропагандоны "слегка" наложили другой звуковой ряд и ВСУНУЛИ в моСх идиотов очередной фейк про распятых мальчиков)
- Петро Алексеевич, а вы с ними справлялись?
- "Пффф справлялись...- да я их сам и создал!" - справедливо парировал журналистам Порошенко.
Чому вашого ідола - сиву обісцяну нікчему, мародера і зрадника порошенка захищає "адвокат" агент ФСБ Новіков?
Чому персональним геббельсом вашого гетьмана був "піар-менеджер" агент ФСБ Нойнєц?
зараз за хвилину.
Патриот УКРАИНЫ не нес бы такой ахинеи, причем понятно же, что с целью погрузить страну в хаос.
А ведь сам же недавно орал "не раскачивайте лодку".
Лицемер, вор, предатель, та просто скот этот сыньоносый бухарь.
Да леха он такой, одной ж...й на все огороды.
Цинизм зашкаливает.