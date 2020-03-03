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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4741) Кабмин (11681) Порошенко (18012)

 Зеленский не справился ни с одним из кризисов, а теперь хочет переложить ответственность на других, - Порошенко. ВИДЕО

Зеленский должен нести персональную ответственность за провалы в сфере безопасности, экономической и международной политике, а не перекладывать ее на назначенное им же правительство.

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Если Вы спросите граждан Украины, то услышите ответ - премьер-министром у нас работает господин Зеленский. Кто у нас работает Генеральным прокурором, Верховной Радой? Господин Зеленский. В зале сидят 250 Зеленских. Это большая власть, но это в тоже время большая ответственность. И когда что-то не получается, то есть политтехнологический прием для того, чтобы попробовать, отправив в отставку, переложить ответственность. Украинский народ мудрый и все понимает. И относительно лжи, и относительно обещаний, и относительно ответственности за то, что сделать не удалось. Наша политическая сила не принимала участия в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участия в его отставке", - сказал Порошенко.

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Он отметил, что Зеленский и его команда не справились ни с одним из кризисов, которые происходили с начала года.

"То, что происходит - это, конечно, стыд. И относительно социальной защите людей - и это не только пенсии. И относительно уровня безопасности - и это не только принятие самолета из Ухани в Новые Санжары. И не только 18 февраля - просто реакция на то, что состоялось начало наступления российской армии, потеря двух опорных пунктов - и ответ какой? Посмотреть в глаза Путину, продолжить разведение. В день, когда наши представители встречаются в Минске, у нас пострадали 8 наших воинов: один героически погиб, семеро ранены. Власть должна дать адекватные ответы на эти вызовы. Отставка каких-то лиц - это не адекватный ответ", - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что никакие кандидатуры на должность премьер-министра или министров народным депутатам до сих пор не представлены.

"Мне неизвестно о каких-либо кандидатурах. Никто не знает, для чего, что будет обсуждаться и какие кандидатуры. Все делается "под одеялом". Конечно, о прозрачности, об обсуждении речь не идет. Почему? Потому что кого ты к этой колонне не прислони, это все равно будет Зеленский. Я думаю, что это большая проблема, и это точно не способ для решения вызовов и угроз", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко обратил внимание на то, что Зеленский своими действиями подрывает международную коалицию поддержки Украины и ослабляет ответственность Путина за агрессию против Украины.

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"Что должно делать государство, когда есть внешние вызовы и угрозы? Потому разваливается коалиция в поддержку Украины. Есть угроза, что часть мировых лидеров поедет в Россию на так называемое празднование семьдесят пятый годовщины "великой победы". И в этой ситуации нужно объединять украинцев, надо собирать лидеров политических сил, надо обсуждать планы, что будет делаться дальше. Пока этого не будет, любые косметические изменения ни к чему не приведут", - подчеркнул Порошенко.

"Лучше бы занялись решением социальных проблем. Принять изменения в бюджет, мы их представим, принять постановление правительства, которое обеспечит защиту наименее защищенных слоев населения. Есть для этого деньги. Мы делали это в гораздо более жестких условиях. Обеспечить приоритет на финансирование армии для того, чтобы не было до 30% уровня комплектации боевых бригад, которые находятся в зоне операции Объединенных сил. Наконец-то услышать ответы", - посоветовал Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/v3179106
 
   
 Топ комментарии
 
А ВОТ ИМ ВСЁ РАВНО. ОНИ БЛЕЯТ, ЧТО ПОРОХ ВИНОВАТ.
Зеленский не справился ни с одним из кризисов, а теперь хочет переложить ответственность на других, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9111

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Потому что там некому что то делать, или профаны или любители "Русского мира".
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Мой сын носит футболку с логотипом "Зе!" уже 2 недели. За это время в него плевали, давали подсрачники и даже пытались бросать в него бутылками. Что же с ним будет, если он выйдет из дома?!
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вопрос к редакции... Цензор чисто порошенковский проект?
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Обитель соевых комментаторов. Типа лепрозорий для них.
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Перед выборами президента был чисто Зеленковский.
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Цензор - издание для мыслящей части населения. Которой около 10%. Примерно столько сколько набрал на выборах ПЕС.
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тонко)) надо добавить, стал таким после первого тура.
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То что "мыслящие" - очень заметно по уровню оскорблений к опонентам и продолжительности памяти (больше чем пол года назад - как не было) .
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зебил, ты еще пожалуйся - что "бИндеровцы и укропы обжают руськоязычных скрепоносцев" Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5395...
все вы, ватники, не любите когда вам правду говорят.. или относятся к вам как обычной вате, слегка умнее пультов от ваших зомбоящиков Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7671
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а за что спам?
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Порошенко ведет себя максимум культурно и дипломатически.
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кто о чем, а омерзительный кацап - постит свои мечты и скрепы)
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Узнал себя в первых рядах, свиносоесобака? Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5132
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своих ищешь, кацап?)) так они тебе лайкают - видать тоже любят скрепы омерзительного кацапа Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 415
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Кацапы - твои папка и мамка. Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9969
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то всё твои скрепы и генеалогия, омерзительная свинособака, обожравшаяся сои)) Страшно даже подумать - чем кормят зебилов и ватников - если у них одна соя в голове и во рту торчит

Ведь любой розумный человек знает - лецитина в шоколаде менее 0.5%, ибо именно он необходим для технологического процесса изготовления шоколода..
Но то ведь РОЗУМНЫЙ человек.. не зебил. И в Украине - а не в рашке
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Не злись, кацапчег. Ну родили тебя кацапы. Родителей ведь не выбирают. Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3236
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ха-ха, омерзительный кацап - выключай свою проекцию .. Никого не волнует ни твоя тупость, ни твоё происхождение, ни тем более - каким образом тебя сделали)) просто поверь.. и - не плачь)) Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2956
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Это тебе так твой папка сказал? Настоящий кацап - твой папка.
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омерзительный кацап, твоя жалоба и признание что "родителей не выбирают" - зашкварили тебя по полной)
Смирись, омерзительный чухонец... ты даже ник себе подобралО чисто по Фрейду: по своему образу и самовосприятию:D



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ты зачем склады сжёг, дурик?
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Порошенко напевне найрозумніший зі всіх політиків в Україні. ИМХО.
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Был бы Порох нормальным президентом, не растерял бы 44% поддержки, то что он вместо борьбы с коррупцией водил бы по губам Томосом и привело к президенту малоросу. Зеленский - вина Порошенко.
Ботам на его зарплате, конечно же побоку, будут его в сраку тут целовать за попиленные у них же деньги.
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Порох, как и Уинстон Черчилль - пообещал: «кровь, тяжелый труд, слезы и пот» на пути к победе над Германией/расеей...
Но "уставшие ат вайны" - видившие её только в зомбоящиках - решили что нафик, по-приколу поставить клоуна и сойтись интересамис рашкой посередине Днепра - круче!
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Да ты шо, а кто на инагурации обещал "посадить двух друзей", а посадил Саакашвили на поезд, Ахметова на Ротердам+, Свинарчуков на потоки и Луценко на генпрокурора?
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все таки шарик успел дать потомство!(с))
але, шарик.. ты сначала перестань повторять идиотизм фейков из лахти и г+г, да перестань смотреть шария годами... И вот через год, минимум, сможешь вернутся в реальность, вместо того чтобы повторять проросийский бред)
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Как может управлять страной обдолбаный клоун если он как дешевая шлюха всю жизнь в саунах за бабло скакала
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Верить пану Порошенко - себя не уважать.
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Ну верь Зе, после уринотерапии может прозреешь
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сайт спамит все маломальски нехвалебные посты в адрес ретьки - так иди ж ты ***** засраный модер петькоочколиз!!!
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Это не модер, это местные петики... как идейные, так и зарплатные.
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ну я так понимаю если идейный от с дурдома
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Оно, нифига себе дедушка борзеет© Подеревьянский.
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Согласен с Порошенко. Нет области,в которой зебуины не могут обосраться.
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Порох уже почти год как не президент, но горение у заядлых зебилов и ботов на зарплате все больше усиливается, и как бы вы не тужились, Зе бездарь и предатель и с каждым днем он это все больше подтверждает
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Кстати, а почему сын ******* орёт, что он русский когда рядом нет украинских камер и порохобыдло не видит?
Что ж папаша своего сына воспитать не смог, а всю страну рвется учить?
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алло, кацап.. ты из какой помойки вылезло?)) даже зебилы перестали повторять этот фейк из раша-тв)) Небось - насмотрелся шария?))

п.с. на полном видео отлично видно:
сын Пороха НЕ орал про рашку, а лишь спел пару строк из песни рэппера. Который, к тому же, явный противник фуйла и Ко)
но раша-пропагандоны "слегка" наложили другой звуковой ряд и ВСУНУЛИ в моСх идиотов очередной фейк про распятых мальчиков)
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А ну-ка, ********, кинь ссылку, где опровергается этот "фейк".
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-"Зеленский не справился ни с одним из кризисов.."

- Петро Алексеевич, а вы с ними справлялись?
- "Пффф справлялись...- да я их сам и создал!" - справедливо парировал журналистам Порошенко.
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Місіс «ато за 2 тижні» має рацію!
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Надо просто перестать стрелять, ведь Зе увидел желание мира в глазах ***** Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4593
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Порохохудоба, є до вас парв питаннячок.
Чому вашого ідола - сиву обісцяну нікчему, мародера і зрадника порошенка захищає "адвокат" агент ФСБ Новіков?
Чому персональним геббельсом вашого гетьмана був "піар-менеджер" агент ФСБ Нойнєц?
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а патаму ша пэтька самий удобний для *****....и вайна идет и торговля....а по телику друг на друга для быдла ненавидят один одного
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Судя по коментам свинособаки страшно бояться возвращения Пороха на президентский пост потому что так херово как при порохе в кацапстане никогда еще не жили Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3068
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И как, если не секрет, Порох влиял на жизнь в кацапстане? Надо быть откровенным во всех вопросах и если кто и повлиял, так это США и ЕС.
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то-то рашка мучилась от сша и ес - ДО Пороха и созданной ним коалиции против рашки))
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Коалицию создала США и без США ЕС ни за что бы не ввела санкции - это факт.
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Обычная речь оппозиционера.Было бы удивительно,як,що б Петя почав нахвалювати Зелю Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7696
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А є за що? А ну надай хоча б три приклада.
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Невже свою нову зарплатню? Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5942 Я чув, що Зе підняв зарплати українцям, але не вірив. Дякую, дуже дякую!
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Ничто не забыли тебе порох, 1000 грв. в день при участии в боевых действиях, только за это тебе рот открывать нельзя, не имеешь права.
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да, було 1000гривень; а зараз - скільки?
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да,було чи було,да?
зараз за хвилину.
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А пэтя таки казел винторогий.
Патриот УКРАИНЫ не нес бы такой ахинеи, причем понятно же, что с целью погрузить страну в хаос.
А ведь сам же недавно орал "не раскачивайте лодку".
Лицемер, вор, предатель, та просто скот этот сыньоносый бухарь.
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Липецкий поцриот он,а не патриот
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Так если клоун сам в этой лодке беснуется и качает её, что с ним делать? Пытаться успокоить лодку или лучше нахрен клоуна сбросить, чтобы не раскачивал?
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поменяй "пэтя" на "зєля", перенесись на год назад и теперь прочитай
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зеля же его на анализы звал и следов алкоголя не нашли, так что кто бухарь ещё вопрос )
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Мы ожидаем, что в один прекрасный день придет какой-то волшебник, который имеет простые рецепты решений мировых проблем. И мы хотим верить в то, что не прикладывая усилий, можно найти очень простое решение в суперсложном вопросе.
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на сайте Думская.нет принадлежащая нардепе лехе гавчеренко, радуются,что у "опжз" растет рейтинг,а у зеленых падает.
Да леха он такой, одной ж...й на все огороды.
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юзери Думская - суцільна вата, така сама, як і ти, не знав?
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Написав два комента в одному містер Х герой, в іншому г..но! Питання: « який з них залишили , а який видалили?» об'єктивні медіа!!
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Паскуда,а с чем ты справилось? Разве,шо со своими офшорами и с котлами.
Цинизм зашкаливает.
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пане Президенте, швидше повертайтеся у своє законне Президентське крісло!
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На свою законную шконку
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Очевидно, під президентським кріслом Ви мали на увазі парашу в камері?
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Да тут как не крути, а один не лучше другого, а вообще то все к к падению производства и шло и кто не будь на месте Зели результат бы не сильно отличался и на то есть объективные причины - падение стоимости сырья отрицательно сказывается на экономиках стран, которые торгуют сырьем.
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Понятно, что сайт содержится на бабло мародера и поэтому наемные модеры трут любые посты, в которых не вылизывается шоколадная задница. Однако как у свинохряка был огромный антирейтинг, так он и остался, и никуда от этого местным порохососам не деться.
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Есть такая поговорка,после драки руками не машут.У вас шанс был сделать все для страны, чтобы стать великим для страны,но вы выбрали быть великим для своих!
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Петюся, каждый баран отвечает за свои яйца ..... а как сказал один продвинутый поц -"рукописи не горят".... Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4888
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Чого цей соєвий барига , ще не на нарах з конфіскацією, наніс Україні і українцям збитків на десятки мільярдів доларів США, де 6 складів з ************, куплений колаборант?
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Зебилоиды так и не понимают что Порох для станы сделал намного больше чем все 4 президента до него и не говоря уже о текущем. Его убрали только благодаря аголтелому популизму и лжи про какието кражи от слуг урода.
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і дивним чином ґебельси пукін підтримують шмарклю і сіпаються лише від імені ПОРОШЕНКО Зеленський не впорався з жодною з криз, а тепер хоче перекласти відповідальність на інших, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8242
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