 Зеленский не справился ни с одним из кризисов, а теперь хочет переложить ответственность на других, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ.

"Если Вы спросите граждан Украины, то услышите ответ - премьер-министром у нас работает господин Зеленский. Кто у нас работает Генеральным прокурором, Верховной Радой? Господин Зеленский. В зале сидят 250 Зеленских. Это большая власть, но это в тоже время большая ответственность. И когда что-то не получается, то есть политтехнологический прием для того, чтобы попробовать, отправив в отставку, переложить ответственность. Украинский народ мудрый и все понимает. И относительно лжи, и относительно обещаний, и относительно ответственности за то, что сделать не удалось. Наша политическая сила не принимала участия в назначении этого правительства, и мы не будем принимать участия в его отставке", - сказал Порошенко.

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Он отметил, что Зеленский и его команда не справились ни с одним из кризисов, которые происходили с начала года.

"То, что происходит - это, конечно, стыд. И относительно социальной защите людей - и это не только пенсии. И относительно уровня безопасности - и это не только принятие самолета из Ухани в Новые Санжары. И не только 18 февраля - просто реакция на то, что состоялось начало наступления российской армии, потеря двух опорных пунктов - и ответ какой? Посмотреть в глаза Путину, продолжить разведение. В день, когда наши представители встречаются в Минске, у нас пострадали 8 наших воинов: один героически погиб, семеро ранены. Власть должна дать адекватные ответы на эти вызовы. Отставка каких-то лиц - это не адекватный ответ", - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что никакие кандидатуры на должность премьер-министра или министров народным депутатам до сих пор не представлены.

"Мне неизвестно о каких-либо кандидатурах. Никто не знает, для чего, что будет обсуждаться и какие кандидатуры. Все делается "под одеялом". Конечно, о прозрачности, об обсуждении речь не идет. Почему? Потому что кого ты к этой колонне не прислони, это все равно будет Зеленский. Я думаю, что это большая проблема, и это точно не способ для решения вызовов и угроз", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Петр Порошенко обратил внимание на то, что Зеленский своими действиями подрывает международную коалицию поддержки Украины и ослабляет ответственность Путина за агрессию против Украины.

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"Что должно делать государство, когда есть внешние вызовы и угрозы? Потому разваливается коалиция в поддержку Украины. Есть угроза, что часть мировых лидеров поедет в Россию на так называемое празднование семьдесят пятый годовщины "великой победы". И в этой ситуации нужно объединять украинцев, надо собирать лидеров политических сил, надо обсуждать планы, что будет делаться дальше. Пока этого не будет, любые косметические изменения ни к чему не приведут", - подчеркнул Порошенко.

"Лучше бы занялись решением социальных проблем. Принять изменения в бюджет, мы их представим, принять постановление правительства, которое обеспечит защиту наименее защищенных слоев населения. Есть для этого деньги. Мы делали это в гораздо более жестких условиях. Обеспечить приоритет на финансирование армии для того, чтобы не было до 30% уровня комплектации боевых бригад, которые находятся в зоне операции Объединенных сил. Наконец-то услышать ответы", - посоветовал Порошенко.