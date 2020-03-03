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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2974) Лукашенко (1773) нефть (1480)

 "Рынок братской нам Украины - это премиальный рынок", - Лукашенко о партнерстве в нефтепереработке. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает возможной и целесообразной совместную со странами Балтии и Украиной переработку нефти на белорусских НПЗ для последующей реализации нефтепродуктов на соседних с республикой рынках.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфас-Украина", об этом Лукашенко заявил в ходе совещания с правительством во вторник.

"Мы можем работать вместе. Договориться с Украиной, странами Юго-Восточной Европы вместе работать и поставлять нефтепродукты на этот рынок, покупая нефть через порт Одессы", - сказал он.

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"Рынок юга, прежде всего, братской нам Украины - это премиальный рынок. На Мозырском заводе производится качественный продукт, это даже украинские водители говорили", - добавил Лукашенко.

По его мнению, аналогичное сотрудничество можно наладить на НПЗ "Нафтан", который расположен в Витебской области, недалеко от латвийской границы.

"Мы можем полностью взять и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой, плюс Белоруссия и другой рынок - если это нужно будет. Перерабатывать нефть и продавать северным нашим соседям", - сказал Лукашенко, комментируя возможный маркетинг поставок нефтепродуктов с "Нафтана".

Читайте также: Беларусь в марте начнет импорт нефти по трубопроводу Одесса-Броды

"Рынки есть, хорошие, близкие рынки, но нужна логистика. За последние месяцы мы многое проработали по поставкам нефти", - добавил президент.

Как сообщалось, Беларусь в условиях отсутствия поставок нефти от крупных российских нефтяных компаний предпринимает активные шаги по диверсификации импорта нефти. В марте ожидается начало поставок нефти на Мозырский НПЗ азербайджанской нефти из порта Одессы по нефтепроводу Одесса - Броды. Во вторник Лукашенко поручил в сжатые сроки достроить инфраструктуру северного участка белорусской "Дружбы", что позволит обеспечить поставку нефти из порта Клайпеда на белорусский НПЗ "Нафтан" по трубопроводу.

Источник: https://censor.net.ua/v3179101
 
   
 Топ комментарии
 
расскажи бульбаш, ка Беларусь поддерживала братскую Украину в ООН.
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Ну почему каждая свинья к нам в братья набивается?
Соседи...и ничего более...
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Торгуй усами с мокшанцами, реинтегратор в московию.
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Ну почему каждая свинья к нам в братья набивается?
Соседи...и ничего более...
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Крепко видать за картофелины взяли рабсеянин луку, деваться некуда.
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Ну хотите ещё и с севера границу с российской военной техникой и ордой иметь - посылайте на пуй!
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Торгуй усами с мокшанцами, реинтегратор в московию.
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Крутится, как телка на пилоне.
Кто больше по усы засунет "Рынок братской нам Украины - это премиальный рынок", - Лукашенко о партнерстве в нефтепереработке - Цензор.НЕТ 7145
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какой, к черту, брат? союзник и пособник агрессора.
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Экономика определяет политику, просто усатый поздно опомнился, нужно было диверсифицировать начиная с войны с Грузией, если не раньше. Это не говоря о интеграции с рынком ЕС. Нам то что - перекачка дело прибыльное.
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братской нам Украины/ За включение в повестку дня Генассамблеи ООН вопроса оккупированного Донбасса голосовало 68 стран, против 13. Против проголосовали Беларусь, Бурунди, Россия. /Лукашенко об агрессии РФ: "Украина хоть и маленький, но дала повод"/Лукашенко отказался от визита в Варшаву, потому что туда не пригласили Путина/За использование символики украинских националистов в Беларуси введена уголовная ответственность
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Что ни брат, то Каин. Единокровные, единоутробные и прочие братаны, подите нах.
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Москалюшек выгоните, тогда и братьями будем.

(Пойдзем браты да костющка секчы будзем москалюшка).
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расскажи бульбаш, ка Беларусь поддерживала братскую Украину в ООН.
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Дивлячись в чому, в незалежності від московських упирів ми вже далеко від білорусів, Білорусь тільки починає шлях прощавання з мордвою.
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Бацька засуетился - зашкваренный кацап жопу клюнул.....
все будет хорошо, Григорич! лет 15 назад Украина тоже с этого начинала.....
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Сильно сомневаюсь. Путлер Беларусь не отпустит. А Лукашенко сейчас одно говорит, а завтра другое.
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Вы думаете, что Лука не знает с кем имеет дело? путен никого не отпустит....., а кушать хочется не завтра, или послезавтра, а прямо сейчас....
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когда уже новое нпз у нас построят или одно из древних реконструируют , что б и незнать таких подкацапных братьев (
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Так у нас НПЗ штучно зупинені, в інтересах "невідомої" особи.
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На чужой каравай варежку не раззевай!

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На Цензоре работают кацапы, не все конечно, но есть, если северных соседей называют -"Белоруссия". Это только мордор так называет.
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Украинские водители очень ценят наш бензин(солярку). Уверен, всегда будем баловать вас нашим качеством.
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Маєте на увазі російську нафту, перероблену на ваших НПЗ? Впевнені що при виборі між вашим бензином і румунським, чи балтійським відадуть перевагу вам?
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Да.
Это типа российского газа, купленного у ЕвроСоюза.
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Ну да, частина правди є, тільки незрозуміло, як та сама Словаччина купила у Газпрома 5 млрд кубів, а нам продала 9, як думаєте, словаки навчились клонувати газ?
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Значит Словакия добывает собственный газ.
Да?
Или соседи Словакии свой газ добывают.
Напомни, кто именно?
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Так в тому то і справа що ні, мій варіант що вона купила ще в когось, крім Росії.
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Нефть, из динозавров, когда еще не было ни Украины, ни РФ .
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На заправках указывается чей бензин.
Тебе это не известно?
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Перший раз чую, а де саме дивитись? Просто я зазвичай заправляюсь на місцевій мережі, що жене бензин з Румунії, заїду на ОККО чи ВОГ, хоч подивлюсь звідки в них бензин.
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В селах, где проживаете вы, видимо не указывают.
Для вас любой сойдет.
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Так вы с Ксюхой в эпицентре коронавируса...??? "Ринок братської нам України - це преміальний ринок", - Лукашенко про партнерство в нафтопереробці - Цензор.НЕТ 1787
Горите синим пламенем!!!
Нет на вас санжарцев!
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Я да, а Ксенія здається з Волині, трохи далеко.
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Та ні, тільки тут спілкуємся, але вона здається писала що живе в Луцьку, хоча не буду сперечатись.
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Черновцы. Лично мне говорила (т.е. писала).
Держитесь!
И без паники.
Все будет хорошо.
Придет тепло и все нормализуется.
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Та нема в нас особливої паніки( поки що, подивлюсь зранку по Метро), а тепло.., на цю хвилину +17 і бджоли вилізли.
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Санта Барбара, ще один родич знайшовся.
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Прочитал первые комментарии, чем вам не подходила солярка белвруская для танков и керосин для ВВС Украины, были другие варианты?Так и последних сяброу просерите от злости, и да:каму Лука бацька,таму i ***** дзядзька
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За солярку чи бензин приймають в брати? При чому тут взагалі торгівля.
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не обращай внимания ,тут много дИбилов слепых ,лишь бы гнать на всех кроме педросовых .
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Прошу Вас, не делайте себе мнение об украинцах по постам на этом сайте.
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тут многие перегибают, из -за недальновидности, прошу не делайте выводов
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Ще трохи проблем з масквабадом і бацька почне казати "Слава Україні".
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Ех, люблю до родочів дружини в *********** їздити... Файно приймають, три дні голова потім болить від тої бульбашівки
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Гэта атрымлiваецца, што жонка у цябе "**********"
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По мне,Украине треба самой НПЗ в строй ставить,та делать свой бензин "Ринок братської нам України - це преміальний ринок", - Лукашенко про партнерство в нафтопереробці - Цензор.НЕТ 5743
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Да ,у вас много НПЗ за последние годы позакрывали.
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Ну так, патриоты ж своего кармана у руля.Им лучше,чем делать свой бензин,лоббировать чужой.А потом открывать посредническую фирмочку,того же лоббиста и иметь свой профит с продаж.Потом лоббист,будь то москаль,або сябр выкупает акции,уже не нужного ему посредника и становится основным держателем вже без Украины.
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Раньше Путин все говорил, что он старший брат и войной пошел в Украину. А это еще один брат отыскался. Этот брат топил Украину, как только можно, все старался угодить Путину. А это побил горшки с Путиным и вдруг вспомнил, что он брат. Украина не нуждается в таких братьях. Лучше быть сиротой, чем иметь таких братьев.
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Схоже, Президент Лукашенко починає остивати до "братніх обіймів" москаля. Лиш би не запізно - не нафта і не газ тут головне, а національна гідність, національні святині і цінності.
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Собака дикая тебе братский народ, ******** белорусский. Лука такой же враг как ихуйло. Все его взвизгивания нужно игнорировать и укреплять оборону вдоль границ с этим "нефтепереработчиком" без скважин. Он убил собственную страну а теперь хочет втянуть нашу в его паразитическую орбиту. На фуй, на фуй, на фуй вместе со всем что производит его подстильная бульбашия.
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А то! Хіба не бачиш що дупи з ескорту а бульба з супермаркету?
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Слышь, Лукашенко, украинцев подташнивает от словосочетания "братский народ"!
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прежде всего, братской нам Украины - это премиальный рынок. - добавил Лукашенко.

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Якщо добавити, що по ВСІХ рішеннях в ООН Білоруся голосувала з Росією проти України, то картина "братніх" сябрів просто виписана маслом.
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«Брат», а в ООН когда нас поддерживать начнешь, а то все время против ?
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