 "Рынок братской нам Украины - это премиальный рынок", - Лукашенко о партнерстве в нефтепереработке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфас-Украина", об этом Лукашенко заявил в ходе совещания с правительством во вторник.
"Мы можем работать вместе. Договориться с Украиной, странами Юго-Восточной Европы вместе работать и поставлять нефтепродукты на этот рынок, покупая нефть через порт Одессы", - сказал он.
"Рынок юга, прежде всего, братской нам Украины - это премиальный рынок. На Мозырском заводе производится качественный продукт, это даже украинские водители говорили", - добавил Лукашенко.
По его мнению, аналогичное сотрудничество можно наладить на НПЗ "Нафтан", который расположен в Витебской области, недалеко от латвийской границы.
"Мы можем полностью взять и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой, плюс Белоруссия и другой рынок - если это нужно будет. Перерабатывать нефть и продавать северным нашим соседям", - сказал Лукашенко, комментируя возможный маркетинг поставок нефтепродуктов с "Нафтана".
"Рынки есть, хорошие, близкие рынки, но нужна логистика. За последние месяцы мы многое проработали по поставкам нефти", - добавил президент.
Как сообщалось, Беларусь в условиях отсутствия поставок нефти от крупных российских нефтяных компаний предпринимает активные шаги по диверсификации импорта нефти. В марте ожидается начало поставок нефти на Мозырский НПЗ азербайджанской нефти из порта Одессы по нефтепроводу Одесса - Броды. Во вторник Лукашенко поручил в сжатые сроки достроить инфраструктуру северного участка белорусской "Дружбы", что позволит обеспечить поставку нефти из порта Клайпеда на белорусский НПЗ "Нафтан" по трубопроводу.
Соседи...и ничего более...
Кто больше по усы засунет
(Пойдзем браты да костющка секчы будзем москалюшка).
все будет хорошо, Григорич! лет 15 назад Украина тоже с этого начинала.....
Это типа российского газа, купленного у ЕвроСоюза.
Да?
Или соседи Словакии свой газ добывают.
Напомни, кто именно?
Ваш бензин хорошего качества.
Тебе это не известно?
Для вас любой сойдет.
Горите синим пламенем!!!
Нет на вас санжарцев!
Неужели не знакомы?
Держитесь!
И без паники.
Все будет хорошо.
Придет тепло и все нормализуется.
"Здесь у них лежбище" (с)
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Якщо добавити, що по ВСІХ рішеннях в ООН Білоруся голосувала з Росією проти України, то картина "братніх" сябрів просто виписана маслом.