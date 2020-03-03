 Турция впервые в истории использовала "рои беспилотников" в Сирии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, это стало военной новинкой, которая продемонстрировала технологическое мастерство Анкары на поле боя. Глава турецкого оборонпрома Исмаил Демир опубликовал видеозапись принципа работы "роев" ударных беспилотников.
В ответ на сирийский авиаудар, в результате которого погибли 33 турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий беспрецедентное число беспилотников.
Впервые в истории "рои" беспилотников позволили взять под контроль такую большую территорию.
и сделать толком не могут
ЦЕНЗОР выдавай новость!
ему лучше примерзшим пересидеть
Но думаю что там где будут работать вражеские системы Электронного подавления - этих дронов попросту вырубят и они попадают на землю.
Kогда русское говно (простите за тавтологию)-Хуйло говорит "мы воюем не с Украиной, с Америкой!", просто спросите -
а через Берингов пролив не ближе......???
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???
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Только сколько всё это стоит?
кацапам быстро бы пYзды дали бы.
к примеру начали они обстрел. вылетели дроны камикадзе и повзрывали всех парашников к ******.