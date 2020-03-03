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 Общество, За рубежом
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 Турция впервые в истории использовала "рои беспилотников" в Сирии. ВИДЕО

Турция развернула в Сирии беспрецедентное число боевых дронов, чтобы наносить удары по поддерживаемым Россией сирийским правительственным силам.

Как сообщает Цензор.НЕТ,  это стало военной новинкой, которая продемонстрировала технологическое мастерство Анкары на поле боя. Глава турецкого оборонпрома Исмаил Демир опубликовал видеозапись принципа работы "роев" ударных беспилотников.

В ответ на сирийский авиаудар, в результате которого погибли 33 турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий беспрецедентное число беспилотников.

Впервые в истории "рои" беспилотников позволили взять под контроль такую большую территорию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция проводит в Сирии операцию "Весенний щит": уничтожен истребитель, 103 танка и десятки САУ

Источник: https://censor.net.ua/v3179051
 
   
 Топ комментарии
 
дроны с косами летять ... и тишина
Турция впервые в истории использовала "рои беспилотников" в Сирии - Цензор.НЕТ 2301
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Надо быстрей и у себя создавать войска управления беспилотными аппаратами. Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії - Цензор.НЕТ 3999
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Путін так хотів справжніх трєніровок своїм іхтамнєтам - отримав ...
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Все! росіяни залишаться без помідорів місяця на півтора, а потім знову цьом-цьом Пуйло з Ердоганом іііі... на Парад побєдобєсія запросять, колорадочку на грудь повєсят!
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Дронпідготвка для заглядування Ердогана в очі Х...йлу - зустріч у Москві планується ось-ось
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Эрик ввёл кайлу по самое самолюбие .
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Рои турецких беспилотников зробили купу мокшанского лайна.
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І показали Україні, яка не має потужних ВПС і ВМС, у якому потрібно рухатися напрямку. Адже безпілотні скажімо плавзасоби можуть кошмарили великі і потужні кораблі, їх не можна буде дістати торпеда и і важко буде поцвлити стрілецькою зброєю, не кажучи вже про ракеты. Головне, щоб безпілотників було багато.
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Та куйловским ихтамнетам достаётся не меньше .
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До наших ще не дійшло... КБ Антонова длубається пальцем в носі, чекає "восстановленияпорушенныхсвязей" з роісєй.
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Вот таких беспилотников надо закупать на случай массированной атаки врага.
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"Почта Роисси" давно ударные дроны использует
Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії - Цензор.НЕТ 706
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такие ракеты в раше по 25 лет делают.
и сделать толком не могут
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На сегодня рашка ВТОРАЯ в мире по числу беспилотников - более 2000 летальных аппаратов. Почему своих до сих пор не производим ?
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А ЗЕ за один день свернул ракетную программу.
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Турция показала пример, как необходимо вести переговоры с Путиным и его союзниками. Показала слабость российской армии, неспособность вести современную войну. За несколько дней фактически разгромила Асадо-Путинскую армию. Украине есть с кого брать пример. Необходимо наладить всяческие отношения с Эрдоганом.
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Да , Эрдоган уже вызван в Кремль 5 марта к путьке для отчёта и получения дальнейших от него инструкций.
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Ожившая фантастика,это реально страшно.
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Россияне ещё не видели управляемых американских пуль
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Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет!



ЦЕНЗОР выдавай новость!
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Кузя ещё подвезёт,нужно только ,чтобы его разморозили
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Кузя в Сириюшку не хочет.
ему лучше примерзшим пересидеть Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії - Цензор.НЕТ 9088
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Неясно из видео эти дроны как и какой удар наносят? Одноразово подрываются как граната? Если так то это скорее психологическое оружие против пехоты. Стоимость дрона не окупится размером наносимого им ущерба по врагу. Но как психологическое оружие может быть ОЧЕНЬ эффективным!
Но думаю что там где будут работать вражеские системы Электронного подавления - этих дронов попросту вырубят и они попадают на землю.
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Там наверняка можно ставить различные типы мини-боеголовок, сравнимо по мощности с РПГ-7, для поражения небронированных целей (различные авто, джипы, грузовики) и скоплений пехоты. А так же примеру, артиллерийских, миноментных, пулеметных и птур позиций вместе с расчетами. Стоимость дрона вполне сопоставима со всем вышеперечисленным. Что до систем РЭБ, так это не китайские поделки с али-экспресс, у них есть система защиты от РЭБ. Кроме того, обычно сначала идёт разведка, засекаются системы РЭБ, идёт их подавление и только потом наносится удар. Так, что никто ничего не вырубит )
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по заранее запрограммированному маршруту этому дронику до одного места ваши рашкованские системы
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Сто тридцать пять танков и 2500 ассадитов неплохое "психологическое" оружие. Иногда лучше подумать, прежде чем высказывать мысль.
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Kогда русское говно (простите за тавтологию)-Хуйло говорит "мы воюем не с Украиной, с Америкой!", просто спросите -
а через Берингов пролив не ближе......???
.
???
!
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Как в кино....
Только сколько всё это стоит?
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Сколько стоит 155-мм выстрел из современной гаубицы погугли ) Война вообще дорогое удовольствие, особенно если её проиграть.
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Погугли и сибя в ..... Не знаешь ответа на вопрос - не лезь.
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на гибридных эрэфийских ихтамнетов, Турция успешно (от слова "оху@нно") ответила гибридной авиацией (дронами). ну, соточку перед обедом "за Султана"!
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Жодної гібридності , просто достойно відповіла . Дай , Боже , здоров'я пану Ердогану !
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а у нас були рої рошенівських магазинів на кожному кроці
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Зато у нас Петя закупил сотни санитарных бобиков. Делайте вывод кто собирается воевать а кто раненых и убитых возить
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А что закупил писюанист? Зедебилы такие примитивные.
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Купив сам у себе , ще й із геть поганим опаленням салону! Про гроші воно думало , а не про поранених .
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Главная проблема малых дронов это низкая дальность полета (примерно 6-10 км). На передовой линии соприкосновения с врагом их еще можно использовать. Но гораздо эффективнее их было бы использовать в глубоком тылу против колон техники, складов, инфраструктурных объектов.
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Военные разрабатывают нанороботов, которые могут проникать всюду. Войны становятся круче
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Такой рой увидеть любая армия побежит оставляя говняный след за собой. Тупо не хватит ракет их сбить. Зато наши стратеги визжат что Петя закупил аж 6 дронов с которыми нужно срочно атаковать оборону врага
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От визга Алекса Сурового любой дрон превратится в дерьмо! Срочно на передовую!
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На передовую поедут петеботы. Сядут в санитарные китайские петемобили, возьмут миномьеты Пашинского и поедут воевать.
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У армии Путена. Как и надувные солдаты. Их еще называют ихтамнетами
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Турки красавчики! Вот на кого надо равняться в оборонной сфере!
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Нам вчитись і швиденько робити тисячі безпілотників - від найбільших ( типу американських) до найменших, як на відео.
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Кому это "нам"? Зеле нафиг не надо. У него в голове война уже закончилась.
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Тобі не треба - то сиди на дупі рівно , і не п.зди , панікер .
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Турки пока не накакают на могилы русалкам хрен успокоятся!
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Русаки скоро своих Дронов запустят со Сколково)))
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Нихрена турки не понимают в тактике и стратегии! Главное - это перестать стрелять!!!
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Беспилотники-штурмовики, беспилотники-бомбардировщики, беспилотники- истребители... скоро войны будут напоминать сюжеты из амер.фильмов конца 90х- начало 20х. Любая страна с норм.армией будет развивать эту область, в следствии её эффективности. Думаю, больше всех преуспеет Китай - возьмут за счет кол-ва выпускаемой продукции, уж штамповать они умеют, хоть и в качестве их продукция будет уступать развитым странам. Но и сов.танк Т34 усупал немецким, однако выиграл по итогу, за счет дешевизны и топорности в производстве, что обеспечило его массовость. Главное, чтобы не реализовалась другая страшилка амер.фильмов- восстание машин против человечества)
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Да, только представит- всё небо в боевых дронах Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії - Цензор.НЕТ 7361
Туреччина вперше в історії використовувала "рої безпілотників" у Сирії - Цензор.НЕТ 8543
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Круто.Я так понял это у них баражирующий боеприпас.А почему у нас таких нет?Можно у турок или поляков попросить,они поделятся.
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Ну, у россиян скульптуры в Якутии тоже неплохие...
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давно пора КБ Антонову сделать такие дроны как у Турции.
кацапам быстро бы пYзды дали бы.
к примеру начали они обстрел. вылетели дроны камикадзе и повзрывали всех парашников к ******.
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