 Турция впервые в истории использовала "рои беспилотников" в Сирии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, это стало военной новинкой, которая продемонстрировала технологическое мастерство Анкары на поле боя. Глава турецкого оборонпрома Исмаил Демир опубликовал видеозапись принципа работы "роев" ударных беспилотников.

В ответ на сирийский авиаудар, в результате которого погибли 33 турецких военных, Анкара развернула и использовала для скоординированных действий беспрецедентное число беспилотников.

Впервые в истории "рои" беспилотников позволили взять под контроль такую большую территорию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция проводит в Сирии операцию "Весенний щит": уничтожен истребитель, 103 танка и десятки САУ