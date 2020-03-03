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 Политика Украины, Здоровье
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 Выявление первого случая заражения коронавирусом COVID-19 в Украине, - брифинг замглавы Минздрава Ляшко. ВИДЕО

В Украине зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на специальном брифинге расказал о подробностях выявления вируса и работе медиков с первым заболевшим на коронавирус.

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"Сегодня в Украине подтвержден первый случай коронавируса", - сказал Ляшко.

По его словам, по состоянию на понедельник было четыре случая подозрения на заболевание коронавирусом, один из которых и подтвердился.

В настоящее время проводится работа с кругом окружения лица с подтвержденным коронавирусом. "И этот круг невелик", - отметил Ляшко.

Главный санврач Украины рассказал, что заболевший – мужчина, вернувшийся из Италии, где они с супругой путешествовали. После возвращения они самоизолировались, и спустя два дня у мужчины были обнаружены симптомы коронавируса. Мужчина был доставлен в госпитальную базу, определенную Управлением Минздрава в Черновицкой области.

Симптомы у больного появились 28 февраля, госпитализация состоялась 29 февраля, а в понедельник, 2 марта, вечером – подтвержден коронавирус.

У супруги заболевшего в настоящее время каких-то симптомов не наблюдается.

Источник: https://censor.net.ua/v3179045
 
   
 Топ комментарии
 
Скелетская, слазь с физрука, пора на брифинг!
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чого воно все время як дебильнувато посмихается недолугое... ля оно считает что его посада защитит от вирусов???!!!
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Дебільнувато посміхається, дебільнувато говорить, дебільнувато поводиться - таке під силу лише дебілу.
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Все под контролем!
Брифінг заступника голови МОЗ Ляшка про виявлення першого випадку зараження коронавірусом COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 3545
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а чо ніхто мене не поправляє? тіпа, не саьйєрі, а моzарт, а я такий: "а какая уже разніца?"
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уберите короновирус из новостей - надоели!
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Краще я тебе приберу. Брифінг заступника голови МОЗ Ляшка про виявлення першого випадку зараження коронавірусом COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 7317
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У цьго чувака такий вигляд, ніби він веде пресконференцію перед самим Вірусом!
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Радуетесь , твари ?
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Не сразу. Сначала будут забивать кирпичами всех чихнувших...
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Скелетская, слазь с физрука, пора на брифинг!
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погодь, там еще ящик с кондомами не закончился.
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У нас багато людей зараз приїзджає з півночі Італії багато хто не самоізолюється ходять шукають квартири купляють матеріали для ремонту ніхто і не думає самоізолюватись бо немає симптомів а Пасха скоро і до неї треба ремонти зробити. На кордоні у них тільки поміряли температуру і все...
А тут 21 прилетів а 27 тільки симптоми... добре що якись адекватний нікуди не ходив..
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Сегодня:

- очереди в супермаркетах
- маски и дез средства +1000%
- очереди на заправках
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скупуйте тонни презервативів - єдине що допомагає від коронавірусу
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а я вже думав, що зедрисня настільки сумне гімно, що нас і коронавірус оминає
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Имя сестра, имя! (с). А в какой области зафиксировали?
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это тайна. Если сказать то местное население сожжет больницу а потом на дымящихся руинах споет гимн.
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Зафіксували - це те, що вдалося. А скільки не зафіксували? Ось найцікавіше питання. Риторичне. Без відповіді.
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Ляшко...ты Радуцкого сегодня видел? чего не сообщил ему, не обрадовал, ибо он же брешет что нет коронавируса??? ну как-то договаривайтесь....
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мало кто самоизолируется у нас.... моя подруга ребенка с ротавирусом в лицей отправляла....
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Вчора були у дитячій лікарні одного з райцентрів. На 30 ліжкомісць - 50 хворих дітей!
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Уяви, що в цьому місті раптово почалась епідемія короновірусу. Ти не бачив тих лікарів, і не чув іхніх розмов.
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Дети коронавирус переносят легче чем грипп. Врачи должны знать, если они действительно врачи а не понакупали дипломы "за сало".
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Дети либо не болеют коронавирусом, либо болеют очень легко. Перед тем как брехать изучи статистику и демографию заболевания.
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Перед тем, как писать свой идиотский комментарий, будь добр, потрудись внимательно прочитать то, на что ты собираешься изливать свои мысли.
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Какое счастя. Ребенок выжил, благодаря иммунитету, но остался сиротой, потому как у мамы с папой иммунитет похуже.
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Вчера утверждал что короновируса не будет, сегодня уже есть. Увольняйся брехло.
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Как ни смешно, самые защищенные от вируса сейчас те, кто на карантине в Санжарах. Скелетская что-то знала...
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Их выпустят через пять дней. Успеют заболеть.
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Шо оно ржет дауны дэбилы шо смешного зеленский набрал откуда
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всьо харашо. Мінздрав работаєт чотко. По мєрє распространєнія будут фіксіровать етапи *) - в кніжічку запішу!
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Отправить носителя в тур по золотому кольцу описи.
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глядячи на ляшка, трєвожно за мінздав.
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