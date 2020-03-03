 Выявление первого случая заражения коронавирусом COVID-19 в Украине, - брифинг замглавы Минздрава Ляшко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на специальном брифинге расказал о подробностях выявления вируса и работе медиков с первым заболевшим на коронавирус.

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"Сегодня в Украине подтвержден первый случай коронавируса", - сказал Ляшко.

По его словам, по состоянию на понедельник было четыре случая подозрения на заболевание коронавирусом, один из которых и подтвердился.

В настоящее время проводится работа с кругом окружения лица с подтвержденным коронавирусом. "И этот круг невелик", - отметил Ляшко.

Главный санврач Украины рассказал, что заболевший – мужчина, вернувшийся из Италии, где они с супругой путешествовали. После возвращения они самоизолировались, и спустя два дня у мужчины были обнаружены симптомы коронавируса. Мужчина был доставлен в госпитальную базу, определенную Управлением Минздрава в Черновицкой области.

Симптомы у больного появились 28 февраля, госпитализация состоялась 29 февраля, а в понедельник, 2 марта, вечером – подтвержден коронавирус.

У супруги заболевшего в настоящее время каких-то симптомов не наблюдается.