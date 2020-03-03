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 Политика Украины
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 Случаев заболевания коронавирусом в Украине к настоящему времени нет, - Радуцкий. ВИДЕО

Подтвержденных случаев заболевания новым типом коронавируса в Украине сегодня нет, сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"На данный момент подтвержденных случаев нет, в то же время тестирование проводится постоянно, мы должны быть готовы к тому, что вирус может быть и у нас", - сказал он на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Депутат напомнил, что в Украине подготовлено 2500 специализированных палат для лиц, которые будут госпитализированы в первую очередь в случае выявления заболевания.

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По словам Радуцкого, подготовлены на специальных тренингах врачи семейной медицины, врачи-эпидемиологи.

Источник: https://censor.net.ua/v3179040
 
 
 Топ комментарии
 
Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в одной из западных областей Украины.Надо в Раду её пригласить пусть поделится опытом, как не подхватить
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та у нас і корупції немае - ну судя по тому , що всі держиморди НАДТО багаті в нібито "бідній" - НАДТО боргами, Країні Случаев заболевания коронавирусом в Украине к настоящему времени нет, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9397
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А вони, ті 73% здорові? Дивлячись на їх вибір, то там зелень головного мозку, тобто замість мізьків зелене гівно.
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А хулиганов нет - нет- нет-... Что за идиотская песенка .
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Вот что значит профессионалы! Будь сейчас Порошенко президентом - было бы как минимум 73% заражонных.
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А вони, ті 73% здорові? Дивлячись на їх вибір, то там зелень головного мозку, тобто замість мізьків зелене гівно.
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та у нас і корупції немае - ну судя по тому , що всі держиморди НАДТО багаті в нібито "бідній" - НАДТО боргами, Країні Случаев заболевания коронавирусом в Украине к настоящему времени нет, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 9397
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А шо там у Західній Україні? ну да- ну да , пока то да сьо... Міністр в ізоляції чекає на вирок , Раду трясе , Зеленський трясеться перед винесенням собі вироку на завтрашньому засіданні... Господи, ще й до роковин свого властвованія не дожили, а чим тішать людей - вєсна пришла ми ж обєщалі садіть ...
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Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в одной из западных областей Украины.Надо в Раду её пригласить пусть поделится опытом, как не подхватить
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Як він там казав "йух вам в сраку, короновірус мій"?
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скажіть цьому фізкультурнику, що вже є підтверджений перший випадок.
А скільки не підтверджених, хто знає?
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Фельдшер збрехав. Або заступник міністра збрехав. Або обидва. Обидва - про те, що вірусу в Україні нема(Радуцький) і що це лише один випадок (Ляшко).
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Радуцкий, придурок зебильный, методичку обнови Случаев заболевания коронавирусом в Украине к настоящему времени нет, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 6887
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