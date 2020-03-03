 "Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", - Стефанчук о кадровых изменениях в Кабмине. ВИДЕО

Об этом 2 марта в эфире телеканала ICTV заявил первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Я не исключаю, что в том числе на этом этапе будут сделаны серьезные кадровые выводы. Рабочих вариантов несколько, они нарабатываются", – сказал он.

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По словам первого вице-спикера, основанием для изменений может стать информация, озвученная во время промежуточного отчета Кабмина на прошлой неделе.



"Будет дана оценка тем блокам, которые не справляются... Хочу подчеркнуть: для президента Владимира Зеленского нет каких-то "близких", "своих", "чужих", у него есть люди, которые выполняют его программу, есть люди, которые не справляются", – подчеркнул Стефанчук.

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