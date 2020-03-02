 "Нате, бл#ть, твари китайские, сдохните!" - первый москвич с коронавирусом после новости о диагнозе. ВИДЕО

Коронавирусом болен 29-летний сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру". Вирус он привез в Москву с севера Италии, куда ездил в середине февраля кататься на лыжах.

В Россию из Италии работник РФС вернулся 23 февраля, а уже через четыре дня пожаловался на плохое самочувствие и обратился в поликлинику, после чего его госпитализировали. Telegram-канал "База" утверждает, что его положили в общую палату, а значит, Беров контактировал с другими пациентами.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Изначально подозрения на наличие вируса изначально не подтверждались. Но 2 марта оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 официально сообщил о том, что повторное обследование показало положительный результат на коронавирус. При этом состояние больного оценивается как удовлетворительное.

Беров на новость о том, что у него обнаружили коронавирус, отреагировал вот так (ВНИМАНИЕ! НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!):

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав Беларуси подтверждает "с высокой долей вероятности" три случая коронавируса в стране

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем личном сайте, что в российской столице госпитализированы 24 человека. Это 13 пассажиров рейса, прибывшего в Москву из Италии вместе с зараженным коронавирусом москвичом, а также 11 человек из его окружения.

"В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека — родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека", — написал мэр.

Читайте также: Эвакуация украинцев из Ухани обошлась бюджету в 4,5 млн грн