 "Нате, бл#ть, твари китайские, сдохните!" - первый москвич с коронавирусом после новости о диагнозе. ВИДЕО

Коронавирусом болен 29-летний сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру". Вирус он привез в Москву с севера Италии, куда ездил в середине февраля кататься на лыжах.
В Россию из Италии работник РФС вернулся 23 февраля, а уже через четыре дня пожаловался на плохое самочувствие и обратился в поликлинику, после чего его госпитализировали. Telegram-канал "База" утверждает, что его положили в общую палату, а значит, Беров контактировал с другими пациентами.
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Изначально подозрения на наличие вируса изначально не подтверждались. Но 2 марта оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 официально сообщил о том, что повторное обследование показало положительный результат на коронавирус. При этом состояние больного оценивается как удовлетворительное.
Беров на новость о том, что у него обнаружили коронавирус, отреагировал вот так (ВНИМАНИЕ! НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!):
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем личном сайте, что в российской столице госпитализированы 24 человека. Это 13 пассажиров рейса, прибывшего в Москву из Италии вместе с зараженным коронавирусом москвичом, а также 11 человек из его окружения.
"В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека — родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека", — написал мэр.
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але він не такий страшний, як рашизм.
За последнюю неделю в Украине количество заразившихся, как нам говорят на сезонный грипп, увеличилось на 217000 человек, 10 летальных исходов.
Среди моих знакомых есть заболевшие, при том протекает заболевание практически однотипно: высоченная температура, которая не поддаётся снижению жаропонижающими и через 3-4 дня воспаление легких до абсцесса легких. Уже далеко не единичный случай. При том тесты на вирус А и В, который есть в наличии в аптеках - отрицательные. К слову, когда у меня болел старший в декабре - тест был сразу положительный на тип А. Да, я понимаю что существует ещё масса разных штаммов гриппа, но ни за что не поверю, что в Украине нет коронавируса. Нет тестов, чтобы его определять. Нет их. Физически нет. Поэтому будут писать сезонный грипп, и летальностью ставить от сезонного гриппа. И если китайцы, смогли хоть как- то притормозить распространение коронавируса совершенно беспрецедентными и эффективными действиями, то в нашей ситуации нас будут развлекать реалити - шоу из Новых Санжар, при этом не контролируя прилетевших из массы стран, где вирус уже зарегистрирован. Я честно не знаю, что в этой ситуации делать даже для себя.
Совершенно импотентная позиция власти, таки доведёт до того, что премьером будет Лазаренко, по той простой причине, что он находится в США.
И самое смешное в этой всей ситуации, что эти олухи даже не понимают, что они могут точно так же заразиться. Прекрасный пример Иран, где Вице-президент подхватила коронавирус.
Глава ВОЗ: Ни одна страна на планете не должна думать, что её не коснется коронавирус (с). Наши, почему - то думают, что не коснётся.
P.s. Интересно по какой статье возбудят против меня уголовное дело за этот пост.(с)Dana Yarovaya с Даной Яровой
Окрім нас.. Це дуже підозріло
смертність 0.0046 відсотка.
так..це звичайний грип
Киеву жить!
Киеву жить!
А Маскве гнить и гнить..
https://www.instagram.com/p/B9PJljjJ42W/
Власти китайского Уханя, с которого началось распространение коронавируса, закрыли один из госпиталей по борьбе с эпидемией. Причиной стало то, что там закончились пациенты, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Власти заявили, что больницу закрыли после того, как оттуда выписали последних пациентов, вылечившихся от пневмонии COVID-19. Название закрытого госпиталя пока не уточняется.
Это была первая больница, построенная для борьбы с распространением вируса. Всего в Ухане 16 таких учреждений.
меня утешил старый врач
затем сменил халат на черный
зажим и скальпель на косу
Жители Ирана запустили в соцсетях флешмоб: они выкладывают видео, на которых облизывают ворота мечетей. Цель флешмоба: показать, что иранцы не боятся коронавируса, а те, кто перестал ходить в храм из-за эпидемии, не являются истинными верующими.
Полностью поддерживаю иранских верующих. Естественный отбор сам себя не ускорит.
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Чем больше истинно верующих - тем меньше истинно верующих.
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То масло фиалки в анус, то облизывание ворот. Позитивные.
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Коронавирус освободит Иран от тирании исламистов.
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- в этой стране нет православных, есть позеры и понторезы, которым внезапно при серьезном шухере своя жопа будет намного дороже бога и даже путина
- в этой стране ради понтов готовы на много большее, чем любой исламский фанатик.
Чтоб выпендриться они и двери в инфекционном отделении вылижут.
Тут в понты верят больше, чем в богов.
- А смысл?
и без ругани?