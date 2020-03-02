EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  13443  62
Материалы по теме:
Все про:Москва (2696) Россия (75095) COVID-19 (445)

 "Нате, бл#ть, твари китайские, сдохните!" - первый москвич с коронавирусом после новости о диагнозе. ВИДЕО

В Москве официально подтвердили первый случай заболевания китайским коронавирусом COVID-19. Госпитализированы 24 человека — те, кто контактировал с ним после заражения.

Коронавирусом болен 29-летний сотрудник Российского футбольного союза (РФС) Давид Беров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру". Вирус он привез в Москву с севера Италии, куда ездил в середине февраля кататься на лыжах.

В Россию из Италии работник РФС вернулся 23 февраля, а уже через четыре дня пожаловался на плохое самочувствие и обратился в поликлинику, после чего его госпитализировали. Telegram-канал "База" утверждает, что его положили в общую палату, а значит, Беров контактировал с другими пациентами.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Изначально подозрения на наличие вируса изначально не подтверждались. Но 2 марта оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 официально сообщил о том, что повторное обследование показало положительный результат на коронавирус. При этом состояние больного оценивается как удовлетворительное.

Беров на новость о том, что у него обнаружили коронавирус, отреагировал вот так (ВНИМАНИЕ! НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!):

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав Беларуси подтверждает "с высокой долей вероятности" три случая коронавируса в стране

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем личном сайте, что в российской столице госпитализированы 24 человека. Это 13 пассажиров рейса, прибывшего в Москву из Италии вместе с зараженным коронавирусом москвичом, а также 11 человек из его окружения.

"В течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека — родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека", — написал мэр.

Читайте также: Эвакуация украинцев из Ухани обошлась бюджету в 4,5 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/v3178957
 
   
 Топ комментарии
 
на московії вірус.
але він не такий страшний, як рашизм.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
на московії вірус.
але він не такий страшний, як рашизм.
 показать весь комментарий
 
 
шо там у кацапов - пофиг, другое важно:

За последнюю неделю в Украине количество заразившихся, как нам говорят на сезонный грипп, увеличилось на 217000 человек, 10 летальных исходов.
Среди моих знакомых есть заболевшие, при том протекает заболевание практически однотипно: высоченная температура, которая не поддаётся снижению жаропонижающими и через 3-4 дня воспаление легких до абсцесса легких. Уже далеко не единичный случай. При том тесты на вирус А и В, который есть в наличии в аптеках - отрицательные. К слову, когда у меня болел старший в декабре - тест был сразу положительный на тип А. Да, я понимаю что существует ещё масса разных штаммов гриппа, но ни за что не поверю, что в Украине нет коронавируса. Нет тестов, чтобы его определять. Нет их. Физически нет. Поэтому будут писать сезонный грипп, и летальностью ставить от сезонного гриппа. И если китайцы, смогли хоть как- то притормозить распространение коронавируса совершенно беспрецедентными и эффективными действиями, то в нашей ситуации нас будут развлекать реалити - шоу из Новых Санжар, при этом не контролируя прилетевших из массы стран, где вирус уже зарегистрирован. Я честно не знаю, что в этой ситуации делать даже для себя.
Совершенно импотентная позиция власти, таки доведёт до того, что премьером будет Лазаренко, по той простой причине, что он находится в США.
И самое смешное в этой всей ситуации, что эти олухи даже не понимают, что они могут точно так же заразиться. Прекрасный пример Иран, где Вице-президент подхватила коронавирус.
Глава ВОЗ: Ни одна страна на планете не должна думать, что её не коснется коронавирус (с). Наши, почему - то думают, что не коснётся.
P.s. Интересно по какой статье возбудят против меня уголовное дело за этот пост.(с)Dana Yarovaya с Даной Яровой

"Нате, бл#ть, твари китайские, сдохните!" - первый москвич с коронавирусом после новости о диагнозе - Цензор.НЕТ 1443
 показать весь комментарий
 
 
Все може бути. Фактично навколо нас майже всі зафіксували коронавірус.
Окрім нас.. Це дуже підозріло
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Так обычный грипп опаснее сраного распиареного ковида-19.
 показать весь комментарий
 
 
У оно работа так писать. Забей и молча в спам.
 показать весь комментарий
 
Смаглюк вважає його рекламним трюком для реалізації масок .
 показать весь комментарий
 
 
В то время Лазаренко был бы далеко не самым худшим вариантом.
 показать весь комментарий
 
217000 человек, 10 летальных исходов.



смертність 0.0046 відсотка.


так..це звичайний грип
 показать весь комментарий
 
З*їздь на екскурсію,все рівно зараза до зарази не пристає....
 показать весь комментарий
 
 
ти щойно повернувся... напевно особисто перевіряв
 показать весь комментарий
 
 
Всё , что восточнее масквы - Китай . "Нате, бл#ть, твари китайские, сдохните!" - первый москвич с коронавирусом после новости о диагнозе - Цензор.НЕТ 6734
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
карту, лапоть, купи.
 показать весь комментарий
 
. Спасибо , реально поднял настроение .
 показать весь комментарий
 
 
Мацква сгорела целиком, дай то Бог
 показать весь комментарий
 
 
Как там у Шнура

Киеву жить!
Киеву жить!
А Маскве гнить и гнить..

 показать весь комментарий
 
 
отправить его на дальний восток, что-бы так сказать с глазу на глаз им все и высказать.
 показать весь комментарий
 
 
а супермаркеты метро аэропорт и прочие где он шастал? бистро торговый центр кинотеатр
 показать весь комментарий
 
 
_Да, он там будь здоров москалей инфицировал. Один из пяти крякнет. После коллапсирует от перегрузки медицина и крякнут ещё 2. На них плевать, их не жаль.
 показать весь комментарий
 
Сдохнет Давид, как пить дать сдохнет! Да х..й с ним, одним кацапом меньше!
 показать весь комментарий
 
 
Они же теперь к нам занесут коронавирус.
 показать весь комментарий
 
Сперва Давид передаст коронавирус Дуньке своей. А та передаст его хачам и абрекам.
 показать весь комментарий
 
 
Вот апять русафобия вот эта. А ведь рюзьке человек шутливо, доброжелательно и, можно сказать любя, поприветствовал граждан Китая. Ну вот почему другие не любят рассиян... Доколе?
 показать весь комментарий
 
 
.  5. Видео, в котором я показываю факи и говорю не очень нормальные слова про китайцев. Я бы, конечно, не хотел, чтобы оно попало в сеть, но оно попало, что тут скажешь. Я говорю тупые вещи, глупо шучу. Прошу прощения у всех, кого задел. Я это сделал в порыве радости от отрицательного результата второго теста

https://www.instagram.com/p/B9PJljjJ42W/

"Нате, бл#ть, твари китайские, сдохните!" - первый москвич с коронавирусом после новости о диагнозе - Цензор.НЕТ 9137



 показать весь комментарий
 
давід бероев-масквіч,(масквіч,***),захворів нарешті. Ну так я вам зараз от таке скажу: Атлічна,*** "Нате, бл#ть, твари китайские, сдохните!" - первый москвич с коронавирусом после новости о диагнозе - Цензор.НЕТ 7147
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Мозги бы тебе...
 показать весь комментарий
 
 
Дурень, это значит , что вирус теперь имеет все больше шансов попасть в Украину.
 показать весь комментарий
 
Китай справится. А мы - не факт.

"Нате, бл#ть, твари китайские, сдохните!" - первый москвич с коронавирусом после новости о диагнозе - Цензор.НЕТ 2576

Власти китайского Уханя, с которого началось распространение коронавируса, закрыли один из госпиталей по борьбе с эпидемией. Причиной стало то, что там закончились пациенты, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Власти заявили, что больницу закрыли после того, как оттуда выписали последних пациентов, вылечившихся от пневмонии COVID-19. Название закрытого госпиталя пока не уточняется.
Это была первая больница, построенная для борьбы с распространением вируса. Всего в Ухане 16 таких учреждений.
 показать весь комментарий
 
 
Сожгли их к буям. Вот и закончились.
 показать весь комментарий
 
все будет хорошо поверьте
меня утешил старый врач
затем сменил халат на черный
зажим и скальпель на косу
 показать весь комментарий
 
 
Понеслось. В Росиясии это не остановить, потому что не нужно. Это как с пожарами будет. Спишут на естественное и даже полезное (как обычно) явление.
 показать весь комментарий
 
 
судя по фейсу и по имени чувак богоизбранный израильтянин с 2 гражданствами
 показать весь комментарий
 
Чем ответят православные?

Жители Ирана запустили в соцсетях флешмоб: они выкладывают видео, на которых облизывают ворота мечетей. Цель флешмоба: показать, что иранцы не боятся коронавируса, а те, кто перестал ходить в храм из-за эпидемии, не являются истинными верующими.
 показать весь комментарий
 
из обсуждения:

Полностью поддерживаю иранских верующих. Естественный отбор сам себя не ускорит.

*
Чем больше истинно верующих - тем меньше истинно верующих.

*
То масло фиалки в анус, то облизывание ворот. Позитивные.

*
Коронавирус освободит Иран от тирании исламистов.

*
- в этой стране нет православных, есть позеры и понторезы, которым внезапно при серьезном шухере своя жопа будет намного дороже бога и даже путина

- в этой стране ради понтов готовы на много большее, чем любой исламский фанатик.
Чтоб выпендриться они и двери в инфекционном отделении вылижут.
Тут в понты верят больше, чем в богов.
 показать весь комментарий
 
це повна дупа,зараз треба кордон з рогатими зачиняти!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Та відразу до Сибіру! Всіх! Там вже всеодно китайці - вони знають шо робить! "Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!" - перший москвич із коронавірусом після новини про діагноз - Цензор.НЕТ 7404
 показать весь комментарий
 
Странная реакция у порохоботов на перспективу эпидемии вируса в Украине...вы вроде как 5 лет к этому готовились, за Петю цраки рвали в клочья (свои), ждали когда же вам халява привалит....дождались, для вас плацкарт в рай (или в ад, кому как пвезёт...хотя порохобот в раю?) уже забронирован...радости не вижу!? Но вот жеж соевая тупость, даже коная, порохобот будет мечтать о втором пришествии Пятра...
 показать весь комментарий
 
 
дабы уменьшить внимание граждан рабсее ,к летающим в Сирии безпощадным турецким ятаганам,которые косют расейско- асадовских воевателе, лучше чумы рашист выпускает теперь лишь"джина с коронавирусом" "Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!" - перший москвич із коронавірусом після новини про діагноз - Цензор.НЕТ 2937
 показать весь комментарий
 
 
В январе Леха Навальный сообщал что на РАБссии 31% РАБссиянских больниц не отапливаются от слова СОВСЕМ "Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!" - перший москвич із коронавірусом після новини про діагноз - Цензор.НЕТ 4331СкреПОНОСная РАБссия впереди планеты Фсей
 показать весь комментарий
 
 
Получается, 23 вернулся, почувствовал плохо 27-28 не подвердились, а через 8-9 дней уже подтвердились
 показать весь комментарий
 
 
Если и у нас появится Корона вирус то 100% от кацапов.
 показать весь комментарий
 
Эрдоган вылечит РАБссию своими дронами.Паника среди старшего офицерского состава в Сирии от жжужжания Дролнов достигла точки кипения...Эрдоганыч,мочи Крыс плешивого беспощадно "Нате, бл#ть, тварі китайські, здохніть!" - перший москвич із коронавірусом після новини про діагноз - Цензор.НЕТ 329 ...Слава УкраIнi !!!
 показать весь комментарий
 
 
а що тама у сибіру китайському? скільки тама отієї зарази??
 показать весь комментарий
 
 
А чи не пора нам тоді через епідемію перекрити будь-яке транспортне сполучення з московією і заодно закрити всі пункти пропуску з лугандонією?
 показать весь комментарий
 
 
Москвичи вообще способны разговаривать без мата?
и без ругани?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх