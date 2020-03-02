 Минкульт презентовал телеканал "Дом" для оккупированных территорий. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ.

Участие в презентации приняли и.о. гендиректора телеканала UATV Юлия Островская, первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук, заместитель председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, а также заместители главы Офиса президента Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко.

Новый телеканалы вещает с 1 марта в тестовом режиме.

"54% на оккупированных территориях не имеют доступа к украинским телеканалам, а 43% - к украинским сайтам", - заявила Островская.

По ее словам, одна из целей канала - "деоккупация сознания" украинских граждан.

"Мы провели переговоры со всеми крупными игроками на телерынке и договорились, что на этом канале будет идти найпремиальниший контент - в частности, сериалы, спортивные трансляции и т.д", - рассказал Тимошенко.

Он добавил, что в ближайшее время на канале "Дом" планируют запустить собственные новости и ток-шоу. В течение двух лет он полностью должен выйти на собственное производство, уверяет заместитель главы ОП.

"Так что канал транслирует контент других медиагрупп, он транслируется только в цифровом телевидении. На спутнике и в кабеле будет только тогда, когда будет собственное производство", - уточнил он.

Потураев пояснил, что этот канал создали на базе иновещания UATV, а не на базе каналов "UA Донбасс" и "UA: Крым", ибо в противном случае его нельзя было наполнять контентом ведущих медиагрупп.

По языку канала "Дом" Тимошенко заявил: "У нас не стоит вопрос, на каком языке будет вещать канал. Ведущие и гости будут общаться как на русском, так и на украинском ".

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