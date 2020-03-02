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 Минкульт презентовал телеканал "Дом" для оккупированных территорий - "на этом канале будет идти найпремиальниший контент". ВИДЕО

Министерство культуры презентовало новый телеканал, который будет вещать на оккупированные территории, его название - "Дом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Громадське ТВ. 

Участие в презентации приняли и.о. гендиректора телеканала UATV Юлия Островская, первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук, заместитель председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, а также заместители главы Офиса президента Юрий Костюк и Кирилл Тимошенко.

Новый телеканалы вещает с 1 марта в тестовом режиме.

"54% на оккупированных территориях не имеют доступа к украинским телеканалам, а 43% - к украинским сайтам", - заявила Островская.

По ее словам, одна из целей канала - "деоккупация сознания" украинских граждан.

"Мы провели переговоры со всеми крупными игроками на телерынке и договорились, что на этом канале будет идти найпремиальниший контент - в частности, сериалы, спортивные трансляции и т.д", - рассказал Тимошенко.

Он добавил, что в ближайшее время на канале "Дом" планируют запустить собственные новости и ток-шоу. В течение двух лет он полностью должен выйти на собственное производство, уверяет заместитель главы ОП.

"Так что канал транслирует контент других медиагрупп, он транслируется только в цифровом телевидении. На спутнике и в кабеле будет только тогда, когда будет собственное производство", - уточнил он.

Потураев пояснил, что этот канал создали на базе иновещания UATV, а не на базе каналов "UA Донбасс" и "UA: Крым", ибо в противном случае его нельзя было наполнять контентом ведущих медиагрупп.

По языку канала "Дом" Тимошенко заявил: "У нас не стоит вопрос, на каком языке будет вещать канал. Ведущие и гости будут общаться как на русском, так и на украинском ".

Также читайте: Телеканал для оккупированных территорий будет называться "Дом", - СМИ

Источник: https://censor.net.ua/v3178899
 
 
 Топ комментарии
 
Ну что сказать...Молодцы! Через шесть лет оккупации и проработки росТВ мозгов, когда там уже мозги набекрень, что у пожилых, что у молодежи, таки запустили телеканал! Браво!!!
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ЗЕлупаны вырубили глушилку парашинских телеканалов более полгода назад. Если вы об этом. Теперь ЗЕлупаны с помощью этого телеканала будут промывать и дальше мозги вате под четким руководством куратов из паРаши. Вот и весь сказ об очередной пэрэмоге.
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Ну что сказать...Молодцы! Через шесть лет оккупации и проработки росТВ мозгов, когда там уже мозги набекрень, что у пожилых, что у молодежи, таки запустили телеканал! Браво!!!
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Пусть хоть так. Вспомни, сколько ту несчастную телевышку устанавливали на Карачуне?
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ЗЕлупаны вырубили глушилку парашинских телеканалов более полгода назад. Если вы об этом. Теперь ЗЕлупаны с помощью этого телеканала будут промывать и дальше мозги вате под четким руководством куратов из паРаши. Вот и весь сказ об очередной пэрэмоге.
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Щоб якось обмежити вплив російських ЗМІ і російських пропагандистів, ми побудували вздвож лінії розмежування систему технологічних агрегатів, які нейтралізували російське телебаченя, які локалізували передачу сигналів з окупованої території, з території Росії та посилювали сигнал українського телебачення, українського радіо. На превеликий жаль, уже пів року тому всі ці установки відключили. Хто дав команду - мені невідомо. Вони не працюють, у нас значна частина Луганської і Донецької області можуть приймати не тільки російське телебачення, а й скажені сепаратистські канали, де взагалі просто якась психічно нездорова маячня відбувається. - Колишній секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов https://detector.media/infospace/article/174976/2020-02-22-turchinov-na-donbasi-piv-roku-tomu-vimknuli-pristroi-yaki-glushili-rosiiske-telebachennya/
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А почему не "Мышебраття" или "Мыадыннарот".мамой клянус
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Я именно это и имел в виду. Не на русском же называть канал для украинских территорий. Минкульт презентовал телеканал "Дом" для оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 5727
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На немецком им достаточно знать "аусвайс" и "хендехох".

Это два слова, которые будут до конца жизни определять быт донбабвийцев, благодаря их желанию "русского мира".
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В марте Doom Ethernal вроде выходит, может это он и есть?)))
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Ну, март то не прошёл ещё. Прям первого марта подавай))
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Ну для цих потрібен телеканал "хата", а не будинок/дім
Можно навіть телепрограму прикинути..:
Як правильно заходити на "хату"
Як визначити хто на "хаті"головний
Які поняття діють на "хаті" і т.п.
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;Свати; за держкошти в Зеленського закупили?
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Это будет украинское отделение "России 24".
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дайте денег АТР лучше, чем говно каналы 95квартальные открывать
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Его не будут транслировать со спутника.
Наверное будут из бубочкиной Теслы.
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он транслируется только в цифровом телевидении
Это Т2 в украинском исполнении. Нужно купить и зарегистрировать декодер.
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Уже еду на свободную территорию покупать приемник
Обойдусь открытыми, украинский 24 канал к счастью еще не закодировали.

Кстати Т2 идет в кодировке?
ДыРовские свои не кодируют, можно смотреть без приемника.
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Возможно тому дебилу не разъяснили что цифровое телевидение первым появилось в спутниковом телевидении.
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Скандал на Г+Г. 1 березня, 7 випуск "Голосу країни-10", показали сюжет і розповідь про конкурсантку з Грузії Анжелу Кансузян як громадянку незалежної держави Абхазії. У сюжеті афішував прапор самопроголошеної республіки, яка існує завдяки військовій підтримці Росії. Після того як розгорівся скандал, матеріал зник з офіційного ютуб-каналу "Голос країни 10", а натомість опублікували коротку версію виступу без представлення виконавиці. https://24tv.ua/lifestyle/**************************************************************************************
Журналіст Андрій Глухенький провів аналогію з окупованим Донбасом. «Цікаво, як скоро з такими темпами «Голос країни» почне тицяти ганчірки "ДНР/ЛНР" в прямому ефірі й подавати окуповані Кремлем території України як "країни", з якої прибув учасник?».
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Д Е Б И Л Ы !
На спутнике может только через два года!
А сейчас как я могу его смотреть?
Дякую, зебилы, дуже дякую!
Придется смотреть рашистский канал «Дом кино»...
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А кто его без спутниковой версии будет смотреть???))) Идиоты каждый день обсираются ,похлеще предыдущего)) Как можно было выбрать это стадо баранов и рахитов? Жри с ..км. Только не то что сивошка, а то что он высрет. Тупой зеленоскот.
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При Порошенке Минстець за наши деньги облизывал мародера.
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А теперь за наши деньги, будут облизывать кацапов и унижать украинцев. Уверен сериал "скоты" и остальное 95 дерьмо для недоразвих уже в эфирной сетке.
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На спутнике и в кабеле будет только тогда, когда будет собственное производство..

То есть как не было его на тех территориях так и нет. Зашибись. И нафига тогда деньги тратить если этот канал не увидят те, для кого он предназначен?
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Помню была такая опция доставки товара САМОВЫВОЗ.
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т.е., на "тарелке" я так и буду смотреть парашаТВ? Украинские каналы все с "суперконтетом" и закодированы... Покупать бенину приставку, а затем еще и ежемесячно платить за "супеконтент" как-то не то... Спасибо, хоть инет еще не трогают
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найпремиальниший контент ... это как??? уем по роялю 42 летний мальчик не лох будет играть??? уточняйте блин шо за контентююю
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