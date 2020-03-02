 "Эй, куда, Муха?! Сука!" - русскоязычные асадиты под турецким обстрелом в Сирии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал бывший помощник первого заместителя оккупационного правительства Крыма Владимир Гарначук и опубликовал видеозапись, на которой во время турецкой атаки в Сирии слышна русская речь.
"Турки уже не стесняются. Бомбят наши войска", - написал он в комментарии к записи.
Расияне несколько раз прощаются, но фиг выгонишь.....
Чтоб земли суннитов шиитам отдать
Хазарин несколько раз переходил из рук в руки и остался за ребелами.
Остальное асадитская пропаганда.
мрк лвн
Вчера Путин снова испытал сверхзвуковую ракету,что быстрее мысли летает даже.Сказал,что не успел подумать,как уже обосрался.
Их ТАМ НЕТ...........
Даже не заморачивайте себе мозги............
Удачи Вам ребята)))))
Но Турки в эти игры исторически столетиями играли. На этот раз ***** таки попало - переиграть османов на их же поле по их же правилам без шансов.
Selvestor Vivat
@S_vivat
Турция - это второй фронт Украины по сдерживанию российского агрессора.
Турция против России в Украине
Турция против России в Ливии
Турция против России в Сирии.
Каждый уничтоженный московский агрессор больше никому не сможет угрожать.
Сегодня щит мира - Украина и Турция