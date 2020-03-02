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 Общество, За рубежом
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 "Эй, куда, Муха?! Сука!" - русскоязычные асадиты под турецким обстрелом в Сирии. ВИДЕО

Российские военные попали под турецкий обстрел в Сирии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал бывший помощник первого заместителя оккупационного правительства Крыма Владимир Гарначук и опубликовал видеозапись, на которой во время турецкой атаки в Сирии слышна русская речь.

"Турки уже не стесняются. Бомбят наши войска", - написал он в комментарии к записи.

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Эй, куда, Муха?! Сука! - русскоязычные асадиты под турецким обстрелом в Сирии 01

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Источник: https://censor.net.ua/v3178871
 
   
 Топ комментарии
 
не может быть!!! Манипуляция!!! Ихтамнет!!!)))
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Я Пензу покинул, ушел воевать
Чтоб земли суннитов шиитам отдать "Эй, куда, Муха?! Сука!" - русскоязычные асадиты под турецким обстрелом в Сирии - Цензор.НЕТ 6423
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Один дохлий Сирійський іхтамнєт = дохлий іхтамнєт дамбаський.
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не может быть!!! Манипуляция!!! Ихтамнет!!!)))
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Один дохлий Сирійський іхтамнєт = дохлий іхтамнєт дамбаський.
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Это британцы уходят, не прощаясь....
Расияне несколько раз прощаются, но фиг выгонишь.....
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Я Пензу покинул, ушел воевать
Чтоб земли суннитов шиитам отдать "Эй, куда, Муха?! Сука!" - русскоязычные асадиты под турецким обстрелом в Сирии - Цензор.НЕТ 6423
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Ердоган надалі підсмажує свинособак
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Кстати а почему нет никакой инфы что 100500 погибших сирийских солдат а так же столько же уничтоженной техники сирийцев турецкими СМИ вчера сегодня воскресли и нанесли туркам ряд поражений в частности выбили турок из стратегически важного города Сераким https://ua.korrespondent.net/world/4199376-armiia-asada-povernula-kontrol-nad-stratehichnym-mistom-v-idlibi а так же Хазарина и еще ряда населенных пунктов?
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оце цікаво, турки теж виходить піаряться занадто але як би там не було. А московські шакали добре отримали за останні дні.
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наверное потому, что на# никому ненужно. это на засРашке экстазы, сидят в дерьме по уши, зато величие прет из всех дыр, а нормальные люди живет другими интересами.
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В Саракибе асадиты завязли, из выдавили на восточный край, убит командир оперативного штаба, погибли десятки ливанцев, потеряны несколько бронемашин. Машины с боеприпасами бьют дронами.
Хазарин несколько раз переходил из рук в руки и остался за ребелами.

Остальное асадитская пропаганда.
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Давня арабська традиція "наступать --- бежать, отступать ----- бежать, главное крику побольше"
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со "срусь весной"))
мрк лвн



Вчера Путин снова испытал сверхзвуковую ракету,что быстрее мысли летает даже.Сказал,что не успел подумать,как уже обосрался.
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ну так конечно русня привыкла сама с дистанции гражданских бомбить... теперь пусть прожарятся сами как следует. их же там все равно нет)
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А наша моника только от кацапни х... регулярно принимает. А цензор тоже не прочь потролить казломордых: "Рюзьгеясычные асадиты...")))) А турки там вообще красавцы... всех на 200-тый рейс сажают)))
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та ні, той що мухі кричав, то досить пристойна російська без акценту.
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Козлорожий, на тебе вже в Сирії давно турки чекають а ти тут флудом займаєшся . Иди, спасай Родину, мать свою
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Тов. Турки! **...те эту мразь.............
Их ТАМ НЕТ...........
Даже не заморачивайте себе мозги............
Удачи Вам ребята)))))
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Зрада! У Эрдогана с Путиным договорняк, чтобы наживаться на войне! Эрдоган - барыга! "Эй, куда, Муха?! Сука!" - російськомовні асадити під турецьким обстрілом у Сирії - Цензор.НЕТ 8904
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******, как всегда, в несознанке, Эрдоган не против и тоже улыбается, жмет руки и говорит, что к Роисе никаких претензий и бомбит.

Но Турки в эти игры исторически столетиями играли. На этот раз ***** таки попало - переиграть османов на их же поле по их же правилам без шансов.
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Ну, вы ж , кацапы, не постеснялись припереться в Сирию.
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Это видео взрыва склада боеприпасов в Казахстане, г.Арысь, в 2019г
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Selvestor Vivat

@S_vivat

Турция - это второй фронт Украины по сдерживанию российского агрессора.
Турция против России в Украине
Турция против России в Ливии
Турция против России в Сирии.
Каждый уничтоженный московский агрессор больше никому не сможет угрожать.
Сегодня щит мира - Украина и Турция
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чем больше перепадет руSSким в Сирии до того момента, как ердоган снова начнет биться в десны с ******, тем лучше для нас.
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