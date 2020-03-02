 "Эй, куда, Муха?! Сука!" - русскоязычные асадиты под турецким обстрелом в Сирии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети написал бывший помощник первого заместителя оккупационного правительства Крыма Владимир Гарначук и опубликовал видеозапись, на которой во время турецкой атаки в Сирии слышна русская речь.

"Турки уже не стесняются. Бомбят наши войска", - написал он в комментарии к записи.

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