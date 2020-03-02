 "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!", - соратник кума Путина Рабинович спел в Раде советскую песню и надеется праздновать в 2020 году "освобождение Украины от фашизма". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Рабинович сначала включил песню на своет телефоне, а когда его попросили выключить пропел немного сам.
Кроме того, Рабинович выразил надежду, что в 2020 году будет праздновать еще одно "освобождение Украины от фашизма".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Рабинович сначала включил песню на своет телефоне, а когда его попросили выключить пропел немного сам.
Кроме того, Рабинович выразил надежду, что в 2020 году будет праздновать еще одно "освобождение Украины от фашизма".
Нормальный поворот в Мировой истории...
На Украину напали в составе СССР и освободили в составе той же страны.
Ты сказал, что на смену фашизму пришел коммунизм.
Это - не правда.
Украина была в составе страны, которая освобождала себя и ЕВРОПУ, от фашизма.
При поддержке Союзников, конечно.
а потом до 1991 года менялись только оккупанты.
Вот, как пишется история!
кацапская википедия написала вот так :
УНР фактически прекратила своё существование в ходе летнего наступления Красной Армии (1920 год)
В нас тепер інші герої.
ГУЛАГ,чи Освенцим?
Шо тобі до душі?
Це вiн про кацапську армiю?
- Здравствуйте, я таки хочу быть партизаном! - сказал Рабинович.
- Э, это всегда пожалуйста, но, прежде чем я приму тебя в отряд, ты должен выполнить одно важное задание. Выполнишь - тогда и посмотрим!
- Таки шо за задание, товарищ командир? - с энтузиазмом откликнулся Рабинович.
- Вот тебе тысяча наших листовок, распространишь их - присоединишься к моему отряду.
- Ой, хорошо.
Забрав листовки, Рабинович отправился в оккупированный город. Прошёл день, другой - будущий партизан всё никак не возвращался. Наконец на исходе недели он явился перед командиром отряда.
- Всё распространил? А почему так долго? - спросил Рабиновича командир.
- Таки да, всё, товарищ командир, - ответил Рабинович, доставая из кармана солидную пачку денег. - Но хочу сказать, шо ваш товар - полная дрянь, насилу распространил!
будет не удивительно, если он сгорит на работе..
20 января 1980 года был арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах
10 февраля 1984 года приговорён Харьковским областным судом к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение 5 лет
. Во время следствия симулировал душевнобольного и неоднократно подвергался судебно-медицинскому освидетельствованию
І тільки зміна влади врятувала Рабіновіча: В 2018 году Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование двух уголовных производств в отношении незаконного обогащения и фальсификаций налоговых деклараций Вадима Рабиновича[10].
http://cenzoriv.net/index.php?name=pages&file=Rabinovich
більшовизм - це форма фашизму, тому всю ведмедчуківську банду - за ґрати!
"Вставай страна огромная, вставай на смєртний бой
С ж**овской сілой тьомною, с сіонскою ордой". (с)
слишком хорошо друг друга знают и делают одно дело...
С ж*довской силой тёмною, с сионскою ордой". (с)
Потом популярно объяснит, каким образом этнические украинцы гнобят его расизмом и политикой геноцида.