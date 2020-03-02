 "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!", - соратник кума Путина Рабинович спел в Раде советскую песню и надеется праздновать в 2020 году "освобождение Украины от фашизма". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Рабинович сначала включил песню на своет телефоне, а когда его попросили выключить пропел немного сам.

Кроме того, Рабинович выразил надежду, что в 2020 году будет праздновать еще одно "освобождение Украины от фашизма".

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