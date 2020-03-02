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 Политика Украины, Общество
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Все про:Рабинович (183) Оппозиционная платформа - За життя (42)

 "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!", - соратник кума Путина Рабинович спел в Раде советскую песню и надеется праздновать в 2020 году "освобождение Украины от фашизма". ВИДЕО

Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович на заседании согласительного совета ВР спел советскую песню времен Второй мировой войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Рабинович сначала включил песню на своет телефоне, а когда его попросили выключить пропел немного сам.

Кроме того, Рабинович выразил надежду, что в 2020 году будет праздновать еще одно "освобождение Украины от фашизма".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Можем его отправить в один конец", - "слуга народа" Безгин о предложении Рабиновича отправить делегацию на парад 9 мая в Москву

Источник: https://censor.net.ua/v3178828
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас оно поёт советские песни, а вот при советской власти оно сидело в СИЗо и кушало свои какашки, изображая идиота дабы избежать исправительной колонии (зоны) или даже высшей меры наказания. "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!", - нардеп Рабинович в ВР спел советскую песню и надеется праздновать в 2020 году "освобождение Украины от фашизма" - Цензор.НЕТ 8245
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Був би Порох зараз президентом, насовували би русні, разом з Туреччиною по самі ніхачу. Рашка приймала би зі всіх сторін і в любом колічестве.
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гаспадин Рабинович сам махровый фашист-рашист ненавидящий всё украинское.
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який жах. куди смотре Хунта та фашисти?
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Яка хунта - хунту від влади відсторонило зелене стадо баранів: тепер хай намажуть це на хліб ..
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ДАВИД ( в миру вадим) рабинович------ В 2005 г. --ВЫБИЛ БЕСПЛАТНО В КИЕВРАДЕ УЧАСТОК ЗЕМЛИ В БАБЬЕМ ЯРУ,для постройки мемориала жертвам ХОЛОКОСТА,НО НИЧЕГО НЕ ПОСТРОИЛ ЗА 12 ЛЕТ,А ЗЕМЛЮ ПЕРЕПРОДАЛ ЗА 2,5 млн.долл (ищи в интернете расследование блогера) И ЭТА СКОТИНА,ПИАРЯСЬ НА КОСТЯХ УБИТЫХ, ЕЩЕ ЧТО-ТО ВЯКАЕТ,ЕГО БЛ-ДЮГУ НАДО ПОСАДИТЬ ЛЕТ НА ДВАДЦАТЬ -ПУСКАЙ ЭТА ТВАРЬ ДЕРЕВЬЯ ПОПИЛИТ----у него опыт есть--уже сидел при СССР-за махинации !!! БУТУСОВ---НАПИШИ СТАТЬЮ ОБ ЭТОМ ВОРЮГЕ !!!!!!!
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Сегодня он играет (джаз) марш, а завтра родину продаст. Скажем нет тлетворному влиянию (запада) востока нет!
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После того, как 2018 году Рабинович разоблачал с пеной у рта Бойко и Левочкина, а потом в конце года создал с ними единую. партийную структуру- не извинившись, не пояснивши "что это было" до этого - введена международная единица мерзости - 1 Раб.
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Освобождение от фашизма, это плохо? "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!", - нардеп Рабинович в ВР спел советскую песню и надеется праздновать в 2020 году "освобождение Украины от фашизма" - Цензор.НЕТ 2545
Нормальный поворот в Мировой истории...
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Освобождение - это, конечно, хорошо, а вот в простой смене оккупационных режимов ничего хорошего нет и ничего общего с освобождением это не имеет.
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Брехня!
На Украину напали в составе СССР и освободили в составе той же страны.
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СССР был оккупантом для Украины, оккупантом, уничтожившим и депортировавшим миллионы украинцев.
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Не противоречь сам себе.
Ты сказал, что на смену фашизму пришел коммунизм.
Это - не правда.
Украина была в составе страны, которая освобождала себя и ЕВРОПУ, от фашизма.
При поддержке Союзников, конечно.
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На Украину напала Кацапия в 1920 году,

а потом до 1991 года менялись только оккупанты.
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а какое бы ты слово употребил вместо "напала" ?

кацапская википедия написала вот так :

УНР фактически прекратила своё существование в ходе летнего наступления Красной Армии (1920 год)

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Да-да, азухенвей и танки наши быстры. Праздновать собрался тот, чей дедушка воевал с фашистами на ташкентском фронте. "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!", - нардеп Рабинович в ВР спел советскую песню и надеется праздновать в 2020 году "освобождение Украины от фашизма" - Цензор.НЕТ 4260
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Концепція змінилася.
В нас тепер інші герої.

"С фашистской силой темною, с проклятою ордой!", - нардеп Рабинович в ВР спел советскую песню и надеется праздновать в 2020 году "освобождение Украины от фашизма" - Цензор.НЕТ 7108
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ага.. в битве ГУЛАГа и Освенцима, победил ГУЛАГ..
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Так, шо обираэш ти?
ГУЛАГ,чи Освенцим?
Шо тобі до душі?
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від якого фашизму звільнили? Один замінили іншим, а потім повернули старий?
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Победобесие как у рабских вымиратов рабсии...
"С фашистской силой темною, с проклятою ордой!", - нардеп Рабинович в ВР спел советскую песню и надеется праздновать в 2020 году "освобождение Украины от фашизма" - Цензор.НЕТ 3304
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гаспадин Рабинович сам махровый фашист-рашист ненавидящий всё украинское.
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Був би Порох зараз президентом, насовували би русні, разом з Туреччиною по самі ніхачу. Рашка приймала би зі всіх сторін і в любом колічестве.
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Не брешіть. Де там хто насовував після 2015го...
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Сейчас оно поёт советские песни, а вот при советской власти оно сидело в СИЗо и кушало свои какашки, изображая идиота дабы избежать исправительной колонии (зоны) или даже высшей меры наказания.
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круто, люди на державних посадах можуть творити беззаконя...
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Жыд для того живет в Украине, что бы сеет рознь
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а только попробуй ему что-то сказать, начнутся вопли на весь мир про "антисемитизм".
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Лікарі срочно для цього виродка викличте, нехай з наполеоном посидить!!!!
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а русо-фашизм тебя устраивает опандопало?? устраивает
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"С фашистской силой темною, с проклятою ордой!"



Це вiн про кацапську армiю?
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Это хитрый еврей знает что в Украине очень много людей для которых это праздник вот и пытается заручиться их поддержкой на следующих выборах.
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Пусть борется с фашизмом из тюрьмы. Он ещё не отсидел 3 года за хищение народного имущества- линолеума, сантехники, гвоздей и фурнитуры. К тому же, пусть вернёт из Израиля золотую менору- мэшигене копф!
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прямо по анекдоту...та не, мне Рабинович по телефону напел...(с)
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Разгар войны. Молодой Рабинович, решив послужить на благо родины, разыскал в лесу партизанский отряд и пришёл прямиком к командиру.
- Здравствуйте, я таки хочу быть партизаном! - сказал Рабинович.
- Э, это всегда пожалуйста, но, прежде чем я приму тебя в отряд, ты должен выполнить одно важное задание. Выполнишь - тогда и посмотрим!
- Таки шо за задание, товарищ командир? - с энтузиазмом откликнулся Рабинович.
- Вот тебе тысяча наших листовок, распространишь их - присоединишься к моему отряду.
- Ой, хорошо.
Забрав листовки, Рабинович отправился в оккупированный город. Прошёл день, другой - будущий партизан всё никак не возвращался. Наконец на исходе недели он явился перед командиром отряда.
- Всё распространил? А почему так долго? - спросил Рабиновича командир.
- Таки да, всё, товарищ командир, - ответил Рабинович, доставая из кармана солидную пачку денег. - Но хочу сказать, шо ваш товар - полная дрянь, насилу распространил!
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А кому то Рабинович хочет понравиться. работа у него такая. Так что, не будьте категоричны к нему, другие против, у них тоже работа.
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когда уже закончится этот маразм? за что нам все это?, почему мы должны портить себе настроение наблюдая вот таких дегенератов?
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Рабинович такой старый, трухлявый.. наверно он и горит хорошо?
будет не удивительно, если он сгорит на работе..
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не тем ты делом вадик занимаешься ... может всё таки корпоративы , свадьби ...
"С фашистской силой темною, с проклятою ордой!", - соратник кума Путина Рабинович спел в Раде советскую песню и надеется праздновать в 2020 году "освобождение Украины от фашизма" - Цензор.НЕТ 4132
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таки да , в раде можно и целый ансамбль собрать "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!" - соратник кума Путіна Рабінович заспівав у Раді радянську пісню і сподівається святкувати в 2020 році "звільнення України від фашизму" - Цензор.НЕТ 1792
"С фашистской силой темною, с проклятою ордой!" - соратник кума Путіна Рабінович заспівав у Раді радянську пісню і сподівається святкувати в 2020 році "звільнення України від фашизму" - Цензор.НЕТ 8670
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Будем праздновать и от фашистов и от рашистов.
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Рабинович удивительно похож на Ленина. Вызывают его в органы и предлагают как-то изменить свою внешность, а то неудобно получается. Рабинович, хитро прищурившись: - Ну, допустим, батенька мой, богоденку я сбгею. А идейки куда девать пгикажете?
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Памятник неизвестному солдату Рабиновичу..ибо неизвестно был ли Рабинович солдатом
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До 9 мая еще два месяца...а у этого казла уже мозг кипит...
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А чим же Рабіновіч займався при совку?

20 января 1980 года был арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах

10 февраля 1984 года приговорён Харьковским областным судом к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение 5 лет

. Во время следствия симулировал душевнобольного и неоднократно подвергался судебно-медицинскому освидетельствованию

І тільки зміна влади врятувала Рабіновіча: В 2018 году Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование двух уголовных производств в отношении незаконного обогащения и фальсификаций налоговых деклараций Вадима Рабиновича[10].
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Це прояв типового кацапського маразму: при фашистах такі як Рабінович далеко не в парламенті сиділи б.
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это не маразм, это очень хитрая и пронырливая сволочь, все рассчитал.
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"Раз пошли на дело я и Рабинович.." "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!" - соратник кума Путіна Рабінович заспівав у Раді радянську пісню і сподівається святкувати в 2020 році "звільнення України від фашизму" - Цензор.НЕТ 2189
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шльондра правду каже, треба переслідувати за пропаганду фашизму
більшовизм - це форма фашизму, тому всю ведмедчуківську банду - за ґрати!
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Коли вже цю паскуду поженуть сцанимі ганчірками на історичну батьківщину або в улюблений Козлостан разом з Гепамі Кернес та іншими герпесами ???
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))) лугандоновское руссофашисто такого от него точно не ожидали. "и ты, рабэ новый?"
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Сепарская аферюга на котором клейма ставить не где рассуждает о фашизме
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Рабиновичу органичней промычать Мурку или Хава Нагилу. Он хоть в зеркало на себя смотрит? На старую жабу похож.
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Пишут что в Сирии сегодня воскресли уничтоженные турецкими СМИ вчера 100500 сирийских солдат и техники и перешли в контр наступление выбив турок и ХТШ из стратегически важного города Серакиб https://ua.korrespondent.net/world/4199376-armiia-asada-povernula-kontrol-nad-stratehichnym-mistom-v-idlibi а так же если верить сирийским источником из города Хазарин и еще ряда более мелких населенных пунктов..
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Чудово, так турецькій арті зручніше буде, то то Мюридка плаче.
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Ясный пень что плачет.. потери большие.. Турция это очень мощная страна в военном плане! Другое дело что там на самом деле упорные бои сейчас и большие потери с обеих сторон если быть обьективным.
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Таке тільки в Україні можливо.Причому виборці саме цього і хотіли.
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Надо этого прокремлевского ублюдка ликвидировать
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ВОТ ИЗ-ЗА ТАКИХ К ЕВРЕЯМ ПЛОХО ОТНОСЯТСЯ !!!
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РАБИНОВИЧ! ВОЗМИ СВОЕГО ПЛЕШИВОГО ХОЗЯИНА ПУТИНА И ВОН С УКРАИНЫ, ТЫ ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ
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Цей довбодятел хоч знає що ця пісня була написана до нагоди 1 світової війни? Більшовики її переробил итрохи.
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он далеко не долбодятел, а очень прохаванный чувак. Сейчас его попробуй тронь - будет изображать "жегтву гежыма", вонь будет стоять на всю Европу. И заодно очки у ваты себе нарабатывает.
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Довбодятел, бо палиться на таких простих речах, він би ще "Боже царя храни" включив. Коли цю пісню написали, його рідня мешкала поза смугою осілості.
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Почему за этого лживого, трусливого и вороватого человека проголосовали больше миллиона избирателей? Этот мошенник со стажем еще ведет на телеканале программу где учит жить честно... Оказывается народ любит запредельный цинизм своих правителей!
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думаю, что если из телевизора натуральная жопа будет издавать нечленораздельные звуки обещая манну небесную, то и за эту жопу наш нарид проголосует.
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На московщині співають трохи іньший варіант цієї пісеньки:
"Вставай страна огромная, вставай на смєртний бой
С ж**овской сілой тьомною, с сіонскою ордой". (с) "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!" - соратник кума Путіна Рабінович заспівав у Раді радянську пісню і сподівається святкувати в 2020 році "звільнення України від фашизму" - Цензор.НЕТ 5213
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...ОПЗЖ и Слуга народа на заседаниях СНБО даже стесняются употреблять слово «таварисчь». Они
слишком хорошо друг друга знают и делают одно дело...
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Невже ***** поженуть сцяним ганчір'ям до маськви?
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Так він ж сидів при совку)))) За чим у нього ностальгія? За зоною?
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Хз как это и комментировать. Да и наверно не надо, надо сразу пиз..ть. Но там 80% парламента разделяет позицию этого еврейского кацапа. вЫ "зробили це разом" зелёная мразь и ОжОповеды.
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Во, это дело. Эвакуация партейки "ЗаЖоп" в полном составе с Украины - это и будет то самое освобождение от фашизма. "С фашистской силой темною, с проклятою ордой!" - соратник кума Путіна Рабінович заспівав у Раді радянську пісню і сподівається святкувати в 2020 році "звільнення України від фашизму" - Цензор.НЕТ 4927
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Вот выписка из википедии об этом пламенном борце - "20 января 1980 года был арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. После 9 месяцев следствия был освобождён. С конца 1980 года до начала 1982 года руководил цехами по изготовлению деревянных дверей. В начале 1982 года вновь арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. 10 февраля 1984 года приговорён Харьковским областным судом к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией имущества и запретом заниматься профессиональной деятельностью в течение 5 лет. Во время следствия симулировал душевнобольного и неоднократно подвергался судебно-медицинскому освидетельствованию. Находясь в заключении, Рабиновича завербовал КГБ как информатора по кличке Жёлудь. Согласно заявлениям самого Рабиновича, он лишь симулировал «осведомительство»].После освобождения Рабинович создал совместно с бывшим начальником своего лагерного отряда Андреем Алёшиным фирму «Пинта», занимался торговлей металлом...."Особенно впечатляет -" симулировал осведомительство" ! В кгб разве идиоты работали, что им симуляцию впарить можно было?
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"Вставай страна огромная, вставай на смертный бой
С ж*довской силой тёмною, с сионскою ордой". (с)
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Как-то несолидно еврею по национальности Рабиновичу рассказывать о фашизме в Украине. Пусть сначала прочитает простое толкование фашизма в Википедии. Фаши́зм (итал. fascismo, от fascio - союз, пучок, связка, объединение) - обобщённое название крайне правых[1]политических движений и идеологий, проповедующих форму правления диктаторского типа, характерными признаками которых называют милитаристский национализм (в широком понимании), антилиберализм[6],ксенофобию, реваншизм и шовинизм, вождизм, антикоммунизм, презрение к выборной демократии и либерализму, веру в господство элит и естественную социальную иерархию, этатизм и, в ряде случаев, синдикализм,расизм"С фашистской силой темною, с проклятою ордой!" - соратник кума Путіна Рабінович заспівав у Раді радянську пісню і сподівається святкувати в 2020 році "звільнення України від фашизму" - Цензор.НЕТ 6749 и политику геноцида.
Потом популярно объяснит, каким образом этнические украинцы гнобят его расизмом и политикой геноцида.
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