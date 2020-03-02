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Все про:авто (3708) мошенничество (780) Нацполиция (11029) правоохранительные органы (1037) лизинг (4)

 Преступная организация из Украины обманула десятки международных компаний по автолизингу на 4 млн евро. ВИДЕО

Полиция изъяла у злоумышленников 10 элитных автомобилей.

Об этом сообщает проект "Поліцейська Хвиля" на канале "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

"Полиция уже изъяла у злоумышленников 10 элитных автомобилей, которые мошенники завезли из Польши, Нидерландов, Чехии и других стран Евросоюза. Еще начиная с 2017 г преступники брали за рубежом машины премиум-класса в лизинг, завозили в нашу страну и сбывали по заниженным ценам. Не получая плановых выплат, иностранцы обратились в правоохранительные органы и автомобили объявили в международный розыск. Говорят, что к мошеннической схеме причастны чиновники из Западной Украины и родственники столичных чиновников. Уже установлены 56 фактов таких незаконных сделок", - говорится в сюжете.

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Эксперты отмечают, что в странах Евросоюза угонами автотранспорта занимается не полиция, а страховые компании. Если страховая компания не находит транспортное средство, то лизингодатель получает компенсацию. Фактически право собственности на пропавшие иномарки переходит к страховщикам.

 "Первое, что нужно сделать украинским водителям изъятых автомобилей - оформить статус пострадавших. Тогда они будут иметь шанс получить компенсацию", - отметил адвокат Евгений Шалденко.

Впрочем лучше предотвратить проблемную покупку. Так, характерным показателем "сомнительного" товара является продажа автомобиля по доверенности.

"По документам может быть нормальный автомобиль, по базам он бьется как нормальный, а в середине, номера агрегатов не совпадают" - предостерегает Максим Рубан - заместитель начальника территориального сервисного центра МВД Украины в г.. Киев.

Покупатель может частично проверить автомобиль по базам, которые есть в свободном доступе, впрочем полную проверку машины, в том числе криминалистическое исследование транспортного средстве и сопроводительных документов, сделать самостоятельно невозможно.

Источник: https://censor.net.ua/v3178814
 
 
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говорят...могут быть причастны... - это теперь убийственный аргумент???
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чому не написали, що причетний син екссудді Конституційного Суду України? і не виключено, що суддя сам приймав активну участь в легалізації і кришуванні
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Стопудово ці лізингові контори в темі, тому що кому попало і тим більше не жителеві ЄС (бо жителя ЄС обчислити і покласти на асфальт справа 5 хвилин) ніхто не дасть так просто в лізинг автомобіль ще і преміум кляси
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Про это я уже давно писал. Особенно отличаются дельцы из Закарпатья. Чехи, у которых угнали машины, находят их в Украине по GPS. Но забирать не могут, бандиты в сговоре с полицией угрожают. Один чех увидел свою машину в Мукачево, подошёл к водиле и говорит-это моя машина. А водила, между прочим, таможенник, отвечает-давай 10000 евро и забирай. Банда возит в Украину эти машины на эвакуаторе, на границе таможня пропускает, соответственно за вознаграждение. Чехи, которых обокрали, объединились, сами всё вычислили, знают имена бандитов, места проживания и т.д., но никто не хочет этим заниматься.
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