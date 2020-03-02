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 Политика Украины
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Все про:ВР (24458) Разумков Дмитрий (403)

 Разумков предлагает комитетам Рады не собираться в день внеочередного заседания: "Чтобы люди отдохнули и подготовились". ВИДЕО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает комитетам отменить свои заседания в среду, 4 марта, поскольку в этот день состоится внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом он сказал во время согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Предлагаю все же в эту среду, поскольку у нас внеочередное заседание - отменить проведение комитетов. Чтобы между 14:00 и 16:00 люди могли отдохнуть, подготовиться к внеочередному заседанию, это будет правильно. Это решение комитеты могут принимать самостоятельно, однако предложение такое", - сказал спикер Рады.

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Напомним, 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. В повестки дня внеочередного заседания ВР значаться вопрос о Кабмине и действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией.

Источник: https://censor.net.ua/v3178806
 
 
 Топ комментарии
 
Блин. Та вы вообще Раду закройте,напишите на бумажке,хто теперь начальник и все! "Мудрий нарід" все сьест! Главное Сватов и Кварталов с живым Галабародькой побольше! И все чики-пики!
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Разумков предлагает комитетам Рады не собираться в день внеочередного заседания: "Чтобы люди отдохнули и подготовились"

Висновок: "Не треба обговорювать повістку дня і випрацьовувать позицію в комітеті... Все вже вкраде... (вирішено), до вас...".
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Эти слуги от одной мысли что надо работать уже устали и им надо отдохнуть от пере живаний и собраться с силами.
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а как же закулисная игра и передел должностей.
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В круїзі вже дехто відпочив.Що Зе Ко втомилась?Разумков пропонує комітетам Ради не збиратися в день позачергового засідання: "Щоб люди відпочили і підготувалися" - Цензор.НЕТ 8109
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Блин. Та вы вообще Раду закройте,напишите на бумажке,хто теперь начальник и все! "Мудрий нарід" все сьест! Главное Сватов и Кварталов с живым Галабародькой побольше! И все чики-пики!
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Разумков предлагает комитетам Рады не собираться в день внеочередного заседания: "Чтобы люди отдохнули и подготовились"

Висновок: "Не треба обговорювать повістку дня і випрацьовувать позицію в комітеті... Все вже вкраде... (вирішено), до вас...".
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предлагает барыга. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Что бы не уставать, нужно просто перестать работать
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Эти слуги от одной мысли что надо работать уже устали и им надо отдохнуть от пере живаний и собраться с силами.
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Це що ще за вимога зенелоха до Верховної Ради України, чинуша знахабнів.
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Оне устали. Пахали-пахали в Раде как рабы на галерах да ещё и за сущие копейки и таки надоравались, силы кончились, изнемоглись - пора отдохнуть, а не по комитетам шасть.
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НЕВИДАННОЕ ЗРЕЛИЩЕ !!!!
ИНТРИГА ПОСЛЕДНЕЙ СЕКУНДЫ !!!
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДЫ !!!

Ну вы же понимаете, что ВНЕОЧЕРЕДНОЕ - это не просто так!

Что ждёт зрителя?
Тотальные аресты? Дворцовый переворот? Отпущенная Надя Савченко наносит миномётный удар?

Билеты только на "карабас.ком"!
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4 березня позачергове засідання Ради, також засідання РНБУ...Що за ***** нам готують наші Слуги? Тривожно.
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слуги решили отдыхать,они ужо того....устали от безделия
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Вот если сантехник или шахтеры не выйдут на работу, тогда полный конец. Или не дай Бог, транспорт остановится, тогда тоже конец. А это два оплачиваемых отпуска, хочешь, ходишь в Раду, хочешь не ходишь. Где такое, на каком производстве бы терпели. Никакой ответственности. Можно сказать полная безответственность, безнаказанность, неприкосновенность. Подумаешь, не такой закон приняли. Можно подумать, что если бы нудный закон приняли, то его кто-то будет его выполнять. Всякие премии, надбавки, льготы, квартирные. Ну, где еще найдешь такую непыльную работу. И они еще устали, от чего от безделья.
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