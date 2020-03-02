 Разумков предлагает комитетам Рады не собираться в день внеочередного заседания: "Чтобы люди отдохнули и подготовились". ВИДЕО

Об этом он сказал во время согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Предлагаю все же в эту среду, поскольку у нас внеочередное заседание - отменить проведение комитетов. Чтобы между 14:00 и 16:00 люди могли отдохнуть, подготовиться к внеочередному заседанию, это будет правильно. Это решение комитеты могут принимать самостоятельно, однако предложение такое", - сказал спикер Рады.
Напомним, 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание. В повестки дня внеочередного заседания ВР значаться вопрос о Кабмине и действия силовиков в сфере борьбы с коррупцией.
Висновок: "Не треба обговорювать повістку дня і випрацьовувать позицію в комітеті... Все вже вкраде... (вирішено), до вас...".
ИНТРИГА ПОСЛЕДНЕЙ СЕКУНДЫ !!!
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДЫ !!!
Ну вы же понимаете, что ВНЕОЧЕРЕДНОЕ - это не просто так!
Что ждёт зрителя?
Тотальные аресты? Дворцовый переворот? Отпущенная Надя Савченко наносит миномётный удар?
Билеты только на "карабас.ком"!