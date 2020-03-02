 На Житомирском бронетанковом заводе закупили за госсредства запчасти по завышенной в 2,7-5 раз стоимости, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По версии досудебного следствия, весной прошлого года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру "Укроборонпрома", объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более полутора миллиона гривен. Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура из Киевского региона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Во время проверки документации сотрудники СБ Украины установили, что условия конкурсных торгов были искусственно сформированы для победы заранее определенной бизнес-структуры. В частности, к тендеру были допущены только два участника, оба с признаками фиктивности. Единственный конкурент фирмы-победителя связан с ней через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал. Контрразведчики спецслужбы задокументировали, что цены на запчасти были завышенными в 2,7-5 раз от закупочной стоимости.
Сертификаты на продукцию, по условиям тендера, также должны были соответствовать критерию производства в США. Вместе с тем, документы имеют признаки фальсификации - в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии.
По заключению профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники, которая передается Вооруженным Силам Украины.
По предварительным данным расследования, из-за злоупотреблений чиновников госпредприятия, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 000 гривен государственных средств.
Правоохранители провели обыски на госпредприятии и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц тендерной сделки в Киевской области. Изъяты оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати всех субъектов хозяйственной деятельности участников сделки, спецификации, касающиеся закупки и порядка использования деталей, компьютерная техника, а также почти 400 000 гривен в национальной и иностранной валюте.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Документирования сделки осуществлялось сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со Следственным управлением ГУ Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона.
нет государственных средств, есть деньги налогоплательщиков!!!
це дуже достойне заняття для контррозвідки
Почему нарушениями занимается контрразведка СБУ. А кто ловит вражескую агентуру?
Подився перелік ДСТУ, не має такого терміну, напевно в СБУ придумали
Керівництво заводу уже, напевно, думає не про випуск продукції, чи то ремонт техніки, а за те щоб усе було по букві закону. А по букві усе можно аби не працювати. Ну, що далі буде? СБУ деталі буде постачати по "критерію виробництва США"? Підприємство стане, рахунки можуть арештувати.
І, відверто, то думаю, що саме розслідування контррозвідки СБУ коштує дорожче ніж ті 750 тис. грн. То, чи усе це було доцільним.
и собирался все отдать зубожилому нариду - ну, немножно не успел, то да сё, замотался-забегался.
наш бубачка хороший.
на лисапете ездит.
так же, как со "свинарчуками", на которых ничего не нашлось
даже зележопый министр обороны вынужден был признать: ИНАЧЕ РАБОТАТЬ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО.
достали вы своим сраным "воровством", которого никогда не было.