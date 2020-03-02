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Все про:госзакупки (843) контрразведка (230) правоохранительные органы (1037) СБУ (14402) Житомирский бронетанковый завод (1)

 На Житомирском бронетанковом заводе закупили за госсредства запчасти по завышенной в 2,7-5 раз стоимости, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" на злоупотреблениях с государственными средствами при закупке запасных частей сомнительного качества.

По версии досудебного следствия, весной прошлого года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру "Укроборонпрома", объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более полутора миллиона гривен. Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура из Киевского региона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время проверки документации сотрудники СБ Украины установили, что условия конкурсных торгов были искусственно сформированы для победы заранее определенной бизнес-структуры. В частности, к тендеру были допущены только два участника, оба с признаками фиктивности. Единственный конкурент фирмы-победителя связан с ней через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал. Контрразведчики спецслужбы задокументировали, что цены на запчасти были завышенными в 2,7-5 раз от закупочной стоимости. 

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Сертификаты на продукцию, по условиям тендера, также должны были соответствовать критерию производства в США. Вместе с тем, документы имеют признаки фальсификации - в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии.

По заключению профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники, которая передается Вооруженным Силам Украины.

По предварительным данным расследования, из-за злоупотреблений чиновников госпредприятия, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 000 гривен государственных средств.

Правоохранители провели обыски на госпредприятии и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц тендерной сделки в Киевской области. Изъяты оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати всех субъектов хозяйственной деятельности участников сделки, спецификации, касающиеся закупки и порядка использования деталей, компьютерная техника, а также почти 400 000 гривен в национальной и иностранной валюте.

На Житомирском бронетанковом заводе закупили за госсредства запчасти по завышенной в 2,7-5 раз стоимости, - контрразведка СБУ 01
На Житомирском бронетанковом заводе закупили за госсредства запчасти по завышенной в 2,7-5 раз стоимости, - контрразведка СБУ 02
На Житомирском бронетанковом заводе закупили за госсредства запчасти по завышенной в 2,7-5 раз стоимости, - контрразведка СБУ 03
На Житомирском бронетанковом заводе закупили за госсредства запчасти по завышенной в 2,7-5 раз стоимости, - контрразведка СБУ 04
На Житомирском бронетанковом заводе закупили за госсредства запчасти по завышенной в 2,7-5 раз стоимости, - контрразведка СБУ 05
На Житомирском бронетанковом заводе закупили за госсредства запчасти по завышенной в 2,7-5 раз стоимости, - контрразведка СБУ 06

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Документирования сделки осуществлялось сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со Следственным управлением ГУ Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона.

Источник: https://censor.net.ua/v3178771
 
   
 Топ комментарии
 
Військовий стан і розстріли за закономи військового часу. Інакшого виходу не має. Інакше вори остаточно доконають державу.
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Апять Парашенко! Скока можна? На Житомирском бронетанковом заводе закупили за госсредства запчасти по завышенной в 2,7-5 раз стоимости, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6620
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Військовий стан і розстріли за закономи військового часу. Інакшого виходу не має. Інакше вори остаточно доконають державу.
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🤡🤢🐲🐸🎒 эти» слуги « наживаются на войне , бырыги !
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Ума палата. Завод - собственность слуг?
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У китайцев или у беларусов спросите, как и что.
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ну хоть одного посадят с конфискацией? это же будет вечно,пока не поймут- можно сесть в перушинный угол
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Там все одно він буде швидко порізаний. Сам бачив коли працював.
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У цій країні є хоч одне підприємство де б курва не крали ???? Іноді таке відчуття що новини йдуть по Румунії 90 років
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Стана воров и всякого жулья. Тяжкое наследие совка.
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я взагалі дивуюся як МВФ дає ще кредити ?? Крадуть же всі і на все рівнях (!) А днюха в Москві за млн доларів ? Чесна зарботанае бабло ?
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Знову "свинарчуки" на господарстві завелись!!!
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Ну во первых,в Украине бронетанковых заводов не существует есть ремонтные мастерские техники времен СССР где для ремонта металлолома запчасти есть только в кацапии а запчасти для них поступают через десяток фирм и заморачиваться из изготовлением этих как морально так и физически устаревших запчастей никто в Украине не желает.Тем более что вокруг этого кормятся с десяток полулегальных фирм которые крышуются на самом высоком уровне.
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Если это диверсия против обороноспособности Украины, то должна быть наивысшая мера наказания по санкции доказанной статьи УК с дополнительной квалификацией.
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то зєльонський, виходить, мародер?
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Воруют кому не лень, а Зе мародёр? Он что, себе в карман тырит? Или запрещает контразведке обнаруживать воровство?
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ну а як? при попередній владі за все відповідав Порох, а тепер нікому?
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ну от, тепер зрозуміло, чому зєльонскій відводить війська автобуси поламалися і наступати нічим
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Контррозвідники Служби безпеки України займається корупційними злочинами? На Житомирском бронетанковом заводе закупили за госсредства запчасти по завышенной в 2,7-5 раз стоимости, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 2300
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из-за злоупотреблений чиновников госпредприятия, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 000 гривен государственных средств.Источник: https://censor.net.ua/v3178771

нет государственных средств, есть деньги налогоплательщиков!!!
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А кто был президентом Украины весной прошлого года,и кто чинуш в руководство государственных оборонных предприятий назначал?Правильно,это был он,"солодэнький" наш,отпадный-чоколадный.
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А ти нехочеш сказать --кого зараз попризначалив державні органи--всїх з з 95 кварталу,великіх спеціалістів наємів і лещенківє поговірка,краще з розумним загубити,чим з дураком знайти.
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Так ЗЕ-дебіл вже корупцію поборов!!! Що ж ви йому так статистику псуєте???
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ну, шо вам сказати, зебіли
це дуже достойне заняття для контррозвідки
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Это точно! Другое дело за Саакашвили следить...вот где гос интересы!!!
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Звичайно, що часто на тендері "виграє" той.хто потрібний. Але таким вкидам від СБУ я майже ніколи не вірю. Показ фотографій грошей і печаток--це для лохів. А головне--ціну визначає ринок, а не сбу. І іще не мало важний фактор це строки і важливість даних поставок, чи взагалі можливість їх десь купити. Ні один здравомислячих керівників не допустить (а це навіть злочинно), щоб із-за одної деталі .якої немає, простоював танк і його не можна відправити на фронт у війська. Хто працював,чи працює в промисловості-розуміє і знає-що таке дифіцит деталей і його вагу для випуску готової продукціх. Ну а диванним експертам і крикунам,а особливо" борцям" таке не відомо. Щось я не чую, щоб СБУ мало якісь успіхи, в боротьбі з російськими шпигунами,зрадниками, терористами які сидять і в високих кабінетах. А показуха , це відволікти від справжніх проблем.
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Что это за тендерная процедура, что ее легко обходят?
Почему нарушениями занимается контрразведка СБУ. А кто ловит вражескую агентуру?
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Бубочка! што ж ти дєлаєшь? Нажіваешься на війні, паскудо!
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На Житомирском бронетанковом заводе уже за год открыли сколько Дел , что уже не должно остаться не одного рабочего. Открывают дела стопками , а результата нет . Так как россия Открывают дела на Добробаты , - Просто по Списку личного Состава.
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З тексту мені не зрозуміло, що таке "критерій виробництва у США"?
Подився перелік ДСТУ, не має такого терміну, напевно в СБУ придумали
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Где Бигус с его пламенными разоблачениями? ******* без Свинарчуков стало, правда?
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Я так думаю, що працювало підприємство, може і із зловживаннями та корупцією, але працювало. А що за останній час зроблено?
Керівництво заводу уже, напевно, думає не про випуск продукції, чи то ремонт техніки, а за те щоб усе було по букві закону. А по букві усе можно аби не працювати. Ну, що далі буде? СБУ деталі буде постачати по "критерію виробництва США"? Підприємство стане, рахунки можуть арештувати.
І, відверто, то думаю, що саме розслідування контррозвідки СБУ коштує дорожче ніж ті 750 тис. грн. То, чи усе це було доцільним.
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Мародер краде! Зелену баригу на нари! За дев'ять місяців вже стільки накрав, що попав у перелік олігархів Форбс.
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то он не крал, а отбирал у барых!!!
и собирался все отдать зубожилому нариду - ну, немножно не успел, то да сё, замотался-забегался.
наш бубачка хороший.
на лисапете ездит.
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Щось мало як для такого обороту. 30К зелені, при ціні в мільйони за один танк? Новина фуфло, як і наше СБУ під керівництвом директора кварталу.
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очередная херня, которая в очередной раз тихо сольется.

так же, как со "свинарчуками", на которых ничего не нашлось
даже зележопый министр обороны вынужден был признать: ИНАЧЕ РАБОТАТЬ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО.
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а потім нам розповідають генерали в погонах, що снарядів вони можуть закупити менше ніж треба. Може досить вже красти? Ну просто не красти чи вам мало зараз те що ви маєте? Мільйони працюють за кордоном і тягнуть цю країну з прірви, а маленька купка людей продовжує нахабно красти
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та не трынди, бобик.
достали вы своим сраным "воровством", которого никогда не было.
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