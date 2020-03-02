 На Житомирском бронетанковом заводе закупили за госсредства запчасти по завышенной в 2,7-5 раз стоимости, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По версии досудебного следствия, весной прошлого года чиновники госпредприятия, которое входит в структуру "Укроборонпрома", объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более полутора миллиона гривен. Победителем тендера, объявленного в рамках Государственного оборонного заказа, стала коммерческая структура из Киевского региона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Во время проверки документации сотрудники СБ Украины установили, что условия конкурсных торгов были искусственно сформированы для победы заранее определенной бизнес-структуры. В частности, к тендеру были допущены только два участника, оба с признаками фиктивности. Единственный конкурент фирмы-победителя связан с ней через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал. Контрразведчики спецслужбы задокументировали, что цены на запчасти были завышенными в 2,7-5 раз от закупочной стоимости.

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Сертификаты на продукцию, по условиям тендера, также должны были соответствовать критерию производства в США. Вместе с тем, документы имеют признаки фальсификации - в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции одна из стран Восточной Азии.

По заключению профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники, которая передается Вооруженным Силам Украины.

По предварительным данным расследования, из-за злоупотреблений чиновников госпредприятия, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 000 гривен государственных средств.

Правоохранители провели обыски на госпредприятии и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц тендерной сделки в Киевской области. Изъяты оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати всех субъектов хозяйственной деятельности участников сделки, спецификации, касающиеся закупки и порядка использования деталей, компьютерная техника, а также почти 400 000 гривен в национальной и иностранной валюте.













Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Документирования сделки осуществлялось сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со Следственным управлением ГУ Нацполиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона.