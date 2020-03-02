 13-летний мальчик на Львовщине получил ожоги, спасая собаку, застрявшую в теплотрассе, - ГСЧС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Школьник с друзьями возвращался со школы и услышал как женщина просит о помощи. Подойдя к ней, мальчик выяснил, что ее собака застряла в теплотрассе.

Мальчик пропролз 20 метров по узкому тоннелю.

Спасатели такой поступок школьника отметили, однако предупредили, что в таких случаях нужно обязательно обращаться в службу спасения.

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