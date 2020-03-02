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 Происшествия, Общество
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 13-летний мальчик на Львовщине получил ожоги, спасая собаку, застрявшую в теплотрассе, - ГСЧС. ВИДЕО

В г. Пустомыты Львовской области 13-летний мальчик спас чужую собаку, застрявшую в теплотрассе. При этом сам подросток получил ожоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Школьник с друзьями возвращался со школы и услышал как женщина просит о помощи. Подойдя к ней, мальчик выяснил, что ее собака застряла в теплотрассе. 

Мальчик пропролз 20 метров по узкому тоннелю.

Спасатели такой поступок школьника отметили, однако предупредили, что в таких случаях нужно обязательно обращаться в службу спасения. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3178750
 
 
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Тетку просто прибить 13-летний мальчик на Львовщине получил ожоги, спасая собаку, застрявшую в теплотрассе, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2682
Нафига спускать собаку с поводка?!!! Отпустила - лезь сама. Но ведь НЕТ - "опа не пролезет
Мальчишка обезбашенный, но - супер
Хорошо, что с минимальными травмами
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