 13-летний мальчик на Львовщине получил ожоги, спасая собаку, застрявшую в теплотрассе, - ГСЧС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Школьник с друзьями возвращался со школы и услышал как женщина просит о помощи. Подойдя к ней, мальчик выяснил, что ее собака застряла в теплотрассе.
Мальчик пропролз 20 метров по узкому тоннелю.
Спасатели такой поступок школьника отметили, однако предупредили, что в таких случаях нужно обязательно обращаться в службу спасения.
Нафига спускать собаку с поводка?!!! Отпустила - лезь сама. Но ведь НЕТ - "опа не пролезет
Мальчишка обезбашенный, но - супер
Хорошо, что с минимальными травмами