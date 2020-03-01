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Все про:задержание (5605) Интерпол (472) Россия (75085) Мельничук Сергей (37)

 Экс-комбат "Айдара" Мельничук сообщает о задержании на греческой границе по запросу РФ. ВИДЕО

На греческой границе задержали экс-нардепа и первого командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Меня задержали на болгарско-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия. Сейчас будет Интерпол задерживать", - рассказал он.

Вместе с Мельничуком находится жена на 7-м месяце беременности и 9-месячный сын.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропагандисты из российского агентства "Спутник" сообщают о задержании четверых своих сотрудников в Анкаре и в Стамбуле

Источник: https://censor.net.ua/v3178740
 
 
 Топ комментарии
 
Можна уявити, що буде в Україні з атошниками, коли «наступіт мір с Россієй»....
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Интерпол - тоже кацапская организация, как и ОБСЕ
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Посольства России за рубежом это гнёзда тербанды ГРУ, сеющей хаос по всему миру
Спецбанды путинского режима не ограничиваются только «грязной работой». Они также активно проникают в политическую и общественную сферу европейских стран, пытаясь распространить в них хаос
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З Ним трудніше , тому що шиють що він причепний до вбивства італійців , так би мовити служитилів пера.
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У Маркива кроме украинского еще и итальянское гражданство , в это всё и уперлось. Г
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Не факт:
Amnesty International отметила, что некоторые преступления могут быть расценены как военные, и командование этого подразделения может понести ответственность по украинским или международным законам.

В отчёте ООН «Сексуальное насилие, связанное с конфликтом в Украине» были задокументированы показательные случаи произвола и сексуального насилия со стороны бойцов батальона «Айдар»


Зачем в Европу лезть с таким багажом, вот вопрос...


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Персонально в каком Городе не имеет значения , Насилуют и убивают, - так что сажать нужно Мера этого города.Там где документируют россияне всегда есть Вопроссы . Что им не нравится они открывают уголовные дела уже за сотню перевалило , а затем злоупотребляют . Есть презумпция невиновности .А что путин убив 14 тыс Украинцев свободно ездит по Европах и зубоскалит , - Где справедливость.
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Проверят и отпустят, такое уже раз было в прошлом году другим атошником. Но факт того, что Интерпол позволяет русне спамить фейковыми, заведомо политическими и бредовыми запросами на украинских военных не возмущать конечно не может...
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Можна уявити, що буде в Україні з атошниками, коли «наступіт мір с Россієй»....
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Так у нас зараз тут йдуть судові процеси проти атошників. То мабуть Європа вважає, що россія допомагає у цьому Україні.
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Посольства России за рубежом это гнёзда тербанды ГРУ, сеющей хаос по всему миру
Спецбанды путинского режима не ограничиваются только «грязной работой». Они также активно проникают в политическую и общественную сферу европейских стран, пытаясь распространить в них хаос
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Они активно коррупционируют восточную Европу,
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Интерпол - тоже кацапская организация, как и ОБСЕ
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Невже курва Апполони видадутъ кацапам його..
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Макаронники вже отримують за це коронавірус.
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Реваншисти на чолі - пер-идентом додушують Неньку.
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"Будем менять!" да?президент наш ненаглядный!
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Тупорылые рохоботы смогут обосновать каким боком греческие погранцы к Зеленскому?
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А по твоему если граница греческая то зеишак уже и не ишак?..
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Эрдоган вылечит РАБссию по полному тарифу Екскомбат "Айдару" Мельничук повідомляє про затримання на грецькому кордоні за запитом РФ - Цензор.НЕТ 1102
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Депутат партии Ляшко который задекларировал в налоговой декларации 1 триллион гривен и назвал это шуткой.
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Какого хрена наши атошники прутся в Грецию и Италию? А потом жалуются что их там достают. А мозги у вас есть?! Чисто дети. Не понимают что ЕС с РФ дружбаны по бизнесу и арестуют по просьбе ФСБ кого угодно.
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Хороший мужик бил морду Бойко и Шуфричу . Надо вызволять.
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У греческих и болгарских интерполовцев скоро появятся другие проблемы - миллионы сирийцев требующих головы ватников без всяких запросов.
А это задержание обжаловать и раскрутить по всему миру на тему злоупотреблений террористическим мордором по политическим и военным мотивам. В перспективе вышвырнуть оттуда кацапстан или весь ликвидировать нахрен. Такое было уже в Польше, но поляки разобрались.
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собираться ехать за границу и не потратить 5 минут, что бы проверить себя по базам Интерпола.. это нужно быть феерическим идиотом..
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А ты, видимо, настолько умен, что умеешь видеть себя в базах Интерпола за день до того, как тебя туда занесут ?
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еще раз, для тех кто в танке..
шаг один: набираешь по телефону толкового киевского юриста (юр фирмы из первой десятки);
шаг два: озвучиваешь просьбу проверить себя и близких по базам Интерпола:
шаг три: ждешь от пяти минут до полу часа (в зависимости от занятости) и получаешь полную инфу по себе;
примечание: десятки юристов оказывают такие услуги в Киеве, а Мельничука деньги есть в достаточном количестве.. он их заработал на контрабасе, и на депутатских услугах..
и о том, что Мельничук тварь и провокатор, многие очень хорошо знают..
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гриб - сопляк малолетний, а тут комбат
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Представь себе, живет себе человек, ничего не нарушает, преступлений не совершает, так с чего ему себя в каких-то базах проверять?
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вы наверно плохо знаете кто такой Мельничук.. и на чем он зарабатывал последние шесть лет..
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Из 11-го отчёта управления верховного комиссара ООН (п. 122) следует, что по данным на 25 июня 2015 года в отношении преступлений батальона «Айдар» (включая похищения людей и жестокое обращение) открыто 110 уголовных дел
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Затримали болгари? А ти відразу згадуй, як проти Прошенка виступав устінах ради, як лив бруд в ЗМІ...
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Це типу мстя Порошенко? Чи на шо ви натякаєте?
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Україна була, є і буде. А ********* підуть на шашлик.
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как гаварил Зе-"а какая разница"...какая она будет...геть кацабських окупантов...!!!
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вам, зебілам, невідомо, що таке прогуглити, щоб дізнатися деталі...
Та справа аналогічна тій, по якій затримувався Ігор Мазур "Тополя"
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оце й буде "тест" для Зе каманди...якщо повернуть в Україну-то порядок...дадуть "здати" його рашці-будуть..."Г...И"...
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Может на 95 квартале в смех превратят,задержания наших украинских воинов,такое проделывали в годы совдепии советские украинцы с Петлюрой ,Бандерой ,с Тусом и др не советскими и Московии это нравилось
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Мельничук стверджує, що його затримали, тому що раніше був оголошений в міжнародний розшук російськими правоохоронцями. Мельничук додав, що чекає представників Інтерполу, які будуть його затримувати.
У 2015 році повідомлялося, що в Російській Федерації мають намір притягнути до кримінальної відповідальності 30 громадян України, в тому числі міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, колишнього міністра оборони Валерія Гелетея, начальника Генерального штабу Збройних сил Віктора Муженко, ексголову Служби безпеки Валентина Наливайченка, командира дивізіону Донецького зенітно-ракетного полку Збройних сил України малому, ексгубернатора Дніпропетровської області Ігоря Коломойського, командирів українських націоналістичних батальонів "Айдар", "Донбас", "Дніпро" Сергія Мельничука, Семена Семенченка, Юрія Березу та інших за "геноцид" на Донбасі.
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Український десантник загинув на Донбасі після обстрілу бойовиками вантажівки з харчами и так ежедневно гибнут украинские воины,а советский народ Украины ухахатывается каждый день от комиков 95 квартала и других группокомиков ,может пора остановиться для приличия, ведь война каждый день и каждый день гибнут
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кто-то же говорил-"а какая разница"...? бизнес-и ничего личного...
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