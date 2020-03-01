 Экс-комбат "Айдара" Мельничук сообщает о задержании на греческой границе по запросу РФ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Меня задержали на болгарско-греческой границе. Карточку Интерпола выставила Россия. Сейчас будет Интерпол задерживать", - рассказал он.

Вместе с Мельничуком находится жена на 7-м месяце беременности и 9-месячный сын.

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