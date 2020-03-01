 Тейлор об открытии дела о давлении Джозефа Байдена на Шокина: "Украина должна быть очень осторожна". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Надеюсь, что эта ситуация не повредит двухпартийной поддержке. Надеюсь, ее рассмотрят как нормальную процедуру правоохранительных органов. Но Украина должна быть очень осторожна, чтобы не поставить под угрозу двухпартийную поддержку", - сказал Тейлор.
"Я говорил своим украинским друзьям снова и снова, что наиболее важное стратегическое достижение, которое Украина имеет в США - это двухпартийная поддержка. Она золотая. Большинство вопросов в этом месте - противоречивые, и не имеют поддержки обеих партий. В Украине она есть, и ее нельзя ставить под угрозу. Украинцы не хотят ввязываться в нашу политику, так же как мы не хотим ввязываться в украинскую, это очень важно. Украинскому правительству следует руководствоваться этим - и убедиться, что они не вмешиваются в нашу политику", - сказал Тейлор.
Напомним, ранее адвокат экс-генпрокурора Виктора Шокина Александр Телешецкий заявил, что Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о давлении на его подзащитного со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.
Про Ермака, ОПУ и Нафтогаз
Мнения 01-мар, 07:259 1 666 0
Наверняка вы уже слышали, что ОПУ хочет «радикально переформатировать руководство Нафтогаза». Эта идея принадлежит лично главе ОПУ - Андрею Ермаку. Сейчас я вам объясню, какой 3,14ц нас всех ждет, если Ермак осуществит задуманное.
2 февраля я написал пост, который начинался такими словами «Андрей Ермак - запомните это имя. Я буду вспоминать его еще не раз. Если коротко - это человек русских в АП».
Сегодня мы это имя вспомним еще раз, так как глава ОПУ хочет полностью сменить руководство Нафтогаза.
Этот тезис затрагивает несколько моментов, которые вы должны понять:
- Результаты работы команды Нафтогаза
- Реформа корпоративного управления государственных предприятий
- Личность товарища Ермака
Результат работы команды Нафтогаза
В 2014-м компания имела чистый убыток 85 млрд грн. Была даже статья на Лиге «или Нафтогаз обанкротит Украину, или Украина обанкротит Нафтогаз». Все было НАСТОЛЬКО ХЕРОВО.
Через 4 года 15% доходов бюджета Украины - это будет доход от Нафтогаза. Сумма налогов + дивиденды составит 136 млрд грн!
Добавим к этому Стокгольмский арбитраж против Газпрома.
Если бы Газпром победил, мы бы должны были заплатить Газпрому $80 млрд. Это почти в два раза больше, чем годовой бюджет Украины.
Если бы мы проиграли - Украина стала бы банкротом, воевать с РФ было бы не на что.
Вместо этого Нафтогаз победил и выиграл $5 млрд. Деньги уже на счетах компании, большинство уже передано в бюджет. Для сравнения, в 2019-м бюджет на безопасность и национальную оборону - 210 млрд грн, это примерно $8 млрд (это МВД, СБУ, МО, СНБО, вообще все).
Вывод из первого пункта - результат работы команды Нафтогаза показал невероятную эффективность. Украина получила горы бабла, Россия получила многомиллиардные убытки и репутацию «опущенных».
Реформа корпоративного управления государственными предприятиями
Моя первая (в далеком 2016 году) статья была именно о корпоративной реформе госкомпаний.
Суть реформы проста - создать наблюдательные советы, которые будут фактически руководить компаниями от имени собственника (государства).
Зачем это делается?
Причины в основном две:
Ни министерство, ни кабмин не обладает достаточной квалификацией чтобы управлять вообще хоть чем-то (кроме собственной струи)
Лишить чиновников возможности ставить «своих людей» на потоки и воровать деньги
Гройсман атаковал Нафтогаз как мог, НО ПО ФАКТУ ОН НЕ СМОГ сбить команду Нафтогаза. Закон больше, чем влияние премьер-министра. Закон защищал наши с вами налоги. Закон дал возможность квалифицированному менеджменту отбиваться от атак Газпрома.
Вывод: Вот что такое РЕАЛЬНЫЙ эффект от правильно проведенной реформы.
Но Ермак и Зеленский хотят послать все *****. Они разгонят набсовет, наберут туда своих корешей и поставят свой менеджмент.
Кто такой Ермак?
- Этот человек работал с Зеленским и добивался госфинансирования из бюджета РФ для проектов «Квартала-95» (во время войны, да).
- Этот человек хочет провести выборы на ОРДЛО уже этой осенью (догадайтесь, кого они там выберут).
- Этот человек намерен сделать из Донбасса, включая временно оккупированные территории, «процветающий и успешный» регион (лютейшая дичь, так как команда Зеленского не может сделать процветающий регион даже на территории Украины, где все хорошо).
Проще говоря, Ермак продвигает русскую повестку дня в Украине.
Он не считает Россию врагом (никогда публично этого не говорил), он активно работал с РФ во время войны.
Неудивительно, что ИМЕННО глава ОПУ хочет сместить Коболева и его команду с Нафтогаза.
Убрав ее, Ермак cможет поставить своих людей на распил самого большой гос.компании Украины
Просрать программу МВФ и лишить Украины международной поддержки и финансирования
Перестать атаковать Газпром (команда Нафтогаза готовит новые иски к Газпрому)
Нафтогаз - это ИДЕАЛЬНАЯ цель для Кремля, и судя по всему, команда Зеленского намерена им подмахнуть.
К чему это приведет, понятно уже сейчас - поезд «Украина» сойдет с рельс и полетит в пропасть, что станет идеальным моментом для России, чтобы атаковать.
Мы сейчас семимильными шагами повторяем 2013 год. После выборов народ тупо забил болт на происходящее в стране и «занимается своими делами».
Делает вид, что ничего не происходит. Проснутся все в тот момент, когда наш поезд ********* о землю. Но будет уже поздно. Просыпаться мы будем с ужасной болью в голове, без одной руки и вокруг все будет полыхать огнем.
Если вы читаете эти строки, если вы делаете репост этого поста - вы и есть сопротивление. Это значит, что вы не спите. Будите всех остальных, пока не поздно.
Марк Савчук