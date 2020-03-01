 Тейлор об открытии дела о давлении Джозефа Байдена на Шокина: "Украина должна быть очень осторожна". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Надеюсь, что эта ситуация не повредит двухпартийной поддержке. Надеюсь, ее рассмотрят как нормальную процедуру правоохранительных органов. Но Украина должна быть очень осторожна, чтобы не поставить под угрозу двухпартийную поддержку", - сказал Тейлор.

"Я говорил своим украинским друзьям снова и снова, что наиболее важное стратегическое достижение, которое Украина имеет в США - это двухпартийная поддержка. Она золотая. Большинство вопросов в этом месте - противоречивые, и не имеют поддержки обеих партий. В Украине она есть, и ее нельзя ставить под угрозу. Украинцы не хотят ввязываться в нашу политику, так же как мы не хотим ввязываться в украинскую, это очень важно. Украинскому правительству следует руководствоваться этим - и убедиться, что они не вмешиваются в нашу политику", - сказал Тейлор.

Напомним, ранее адвокат экс-генпрокурора Виктора Шокина Александр Телешецкий заявил, что Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о давлении на его подзащитного со стороны со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

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