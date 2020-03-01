 Военные медики спасли питбуля Капрала, который подорвался на мине в зоне ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Историю спасения Капрала рассказывает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Черного питбультерьера военные подобрали под Ясиноватой летом 2016 года еще щенком.

"Тогда людей из села эвакуировали, а животное осталось само по себе. Он был весь в лишаях, тощий. Тогда командир взвода "Мичман" его выходил. Поэтому он, видимо, так к людям и относится. Всех людей любит, особенно тех, которые в форме", ‒ рассказывает военнослужащий Евгений.

В конце декабря пес подорвался на растяжке.

"Прибежал наш боец и сказал, что в кустах лежит раненый Капрал. Потом, как положено, пока я накладывала окклюзионную повязку, другие перевязывали, обезболивали. Спасибо всем в подразделении, не растерялись, сразу организовали носилки, нашли машину и повезли его в цивилизацию. Впрочем, там местные ветеринары отказались нас принимать. Тогда мы решили его направить в "человеческий госпиталь". Капрал, на самом деле, наш полноценный боец", — рассказала военный медик Елена.

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Жизнь Капралу в госпитале спасали анестизиолог, сестра-анестезист, военмедик и специально вызванный для этого из другого подразделения бывший ветеринар. Операция длилась около 5 часов.

"Было много ран, которые нужно было почистить, обработать, плюс ранение брюшной полости, там надо было провести ревизию. Так как очень хороший и опытный анестезиолог у нас, все прекрасно получилось. Очень много было обломков, даже не обломков, а кусков дерева, видимо, растяжка была возле дерева. И вся грудная клетка была расколота, именно палками и ветками, мы прямо из плевральной полости доставали палки, и в мышцах тоже они застряли. Все это мы почистили", - вспоминает ранее ветеринар, а теперь боевой медик эвакуации Мария Щанкина.

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Уже после ранения Капрал вернулся на позицию. За месяц пса "выходили", и он вернулся в строй.

"Возможно, он этим кому-то из нас жизнь спас. Потому что это, действительно, не наша растяжка была. Или кто-то до нас ставил, или... кто знает", ‒ говорит военнослужащий Евгений.