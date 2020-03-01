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Все про:Сирия (2881) Турция (2244)

 В Идлибе сбиты два "Су-24" сил Асада, - минобороны Турции. ВИДЕО

Самолеты были сбиты при попытке атаковать турецкие силы, утверждают в ведомстве.

Сообщение министерства обороны Турции цитирует агентство Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.

"Два самолета Су-24, принадлежавшие режиму Асада, которые напали на наш самолет, были сбиты Министерством национальной обороны", — сказано в сообщении.

Министерство обороны Турции также сообщает об уничтожении 3 установок ПВО сил Асада, при помощи одной из которых были сбит ударный беспилотник ВС Турции.

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Ранее в воскресенье, 1 марта Анкара развернула военную операцию в Сирии против войск режима Асада после авианалетов, в результате которых погибли турецкие военные.

Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.

Источник: https://censor.net.ua/v3178716
 
   
 Топ комментарии
 
Х..ловаван, держи ещё два ятагана в спину
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Молодцы Турки , - Во всем виноват Асад. А ихтамнет , а если нет то и вспоминать неочем россию. Бьют и не спрашивают и не оправдываются ю Будут бегать и спрашивать , - Ты кто , случайно не из россиюшки.
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Там белых и пушистых нема. У всех рыльце в пушку.
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сейчас на расии случится какая-то слёзная фигня, чтоб отвлечь внимание от поражения в Сирии
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«Реджеп»
Турченя з розумними
очима,

Із чолом високим та ясним, -

Гріє серце постать вже любима,

Та обличчя рідне вже усім !
День у день безсмертна слава лине

До найдальших на Землі країв:

Виріс він з маленького хлопчини,

Та й величну Турцію створив
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...Та й величну Турцію створив
Придивіться ж
до портрета, діти,

Дід вусатий… турок тай усе,

Він кацапів
показав, як бити…

Вже неділю Кремль увесь трясе!

по М. Рильському
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Когда ракета пошла в самолет , ей глубоко начхать Звезды на крыле или еще какая то Хрень.
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На перегной кацапо-фашистких упырей! В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 5321
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Верь агитпропу, он никогда не п**дит))))))))))))
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Uze dva sbyli nenado bylo pugat F-16.Mozet teper Su-35 sbjut? Ja by neudivilsia stob sbyli
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Молчит Макрон,
Анжела язык в .опу.
В глаза не смотрит Зеля,
Пряча взгляд..
Запомни "миротворец" и Европа,
С врагами не играют,
Их бомбят.
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А что, Петро Лексеич все предыдущие 5 лет только этим и занимался?
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Слыш Алекс *****, усохни сперматозоид зеленый, брысь под нары петушара.Надо шбудешь, тебя позовут.
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Одна хорошая новость за другой, убийцы мирных жителей Сирии дохнут за свои деяния, жаль у нас, в Украине, нет президента с яйцами, который бы хотя бы называл все своими именами.
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Ай гарно! Турки ріжуть кацапню як в старі-добрі...
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Эти СУ-24 были сбиты турецкими F-16. Ну теперь точно началось, если в ход пошли воздушные бои.
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24-й не може вести повітряний бій, а от те що завалили С-300 і не позіхнули, це добре.
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Ждем появления в небе,на АН-2 "ночных ведьм": -Матвиенко,Кабаеву, Захарову,Полонскую и т.п.!
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У Сирии очень мало подготовленых пилотов с большой долей вероятности, управляли самолетами свинособаки.
И несколько источников сообщают, что на авиабазе Хмеймим, используемой Россией, сейчас слышны взрывы и идет дым
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В таких випадках Мюридка більш менш правдивий, "Турки уже в открытую куражатся. Придумали слоган "Biz **** başladık" (Мы только начали). По всей видимости, это такой ответ на "Можем повторить".

По неподвержденным сообщениям на юге Идлиба сбит российский беспилотник, а в районе Хмеймима слышны взрывы." В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 6001
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могли ребилы навренуть по ней могли и Турки В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 4000
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Ну сирийских ВВС уже давно нет. Нет пилотов, которые могут сбрасывать высокоточные бомбы, и не только точные, а даже пустые бочки. Всюду безмозглые россияне пытающиеся что то повторить. Нет сирийский операторов Панцирей, нет наводчиков ПВО. Тотально ра- сии - яне.
Из этого следует вывод, что потери в основном технологичные военного имущества и специалистов. И это может надолго аукнутся. Фактически Турция имеет полное преимущество в небе, не залетая на территорию Сирии..... и ...просто превосходно использует собственную РЕБ!
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Даже если турки разбомбят аэропорт Хмеймим со всеми российскими самолётами, пропагандоны по зомбоящику будут визжать :"Ни один российской самолёт и ни один российский солдат в Сирии не пострадал!" ***** в бешенстве, рвёт последние волосы на жопе.
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Ну да, головне вчасно зірки замалювати і хлопчика звільнити нах...
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и бабе егоной денег дать шобы бухала дальше В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 7049
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Кацапы уже столько раз переобувались в отношении турок, что совсем в шнурках запутались. Вроде Эрдоган и друг и чмо одновременно. Вангую, что как всегда Асада сделают крайним, типа сдуру рамсы попутал и выгребает заслуженных люлей. А кацапов как всегда ихтамнет, и вообще они там с игилой на дальних подступах воюют, а не с Турцией.
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"Бис! Дай ка ты ему еще пару раз... для ума." (с)
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Пацаны, а у меня нету ,блть, никакой радости, потом что вот так без всяких анальных перемирий,без всяких запросов разрешений но огонь, без всяких ******************** - страна в ружьё , серч энд дестрой все шо шевелится,за 10 дней уже налупили столько сколько мы за 6 лет ещё не закрыли, мне конкретно стыдно за ЗСУ ,а от этой и прошлой власти вообще рыгать охота. Как же так эти турки русню на шампуры шинкуют , а ведь у них даже гелетея с муженко нету и президент ихний в мирные глаза ***** заглядывать не умеет?Вот так вот вова зелински, то были не путина глаз а пупок его, который ты за глаз принял из той позы в которой ты с ним общался а мирный взгляд в нем мелькнул в момент когда он закончил , а ты **** зглотнул.
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Да були в них і перемовини і вся інша хрень, просто вчора минув час ультиматуму Ердогана, а фуйло як завжди сховався під ліжком.
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Суть не в булы, суть в том шо он взял и делает свою работу а у нас результата ноль и минус территории.
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Тут згоден, але в нього ще 6 млн сирійців на шиї.
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У турок нет общей границы как у нас раз! Во вторых они свою армию строили и член НАТО два. А то что при Порошенко освободили 2/3 Донбаса и удержали Одессу Харьков и др то это его заслуга при том раскладе что мы имели.
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Не при Порошенко а при Юлдашеве ,Остальцеве , Павлюке, при Сане и Игорке и тысячах добровольцев и патриотов , ЗСУ , ДУК ,и за частую не благодаря а вопреки.Лепить отца нации можно из таких глыб как Степан Андрiйович, князь Святослав , или Данило а не из кусочка какашки которая вылазила на грейдер на Банковой или ржала в толпе с лампадкой в руках на поминках Сотни.
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При Порохе Украина первый раз за 350 лет отбилась от московитов, это факт, потому у вас так подгорает...
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В турецком алфавите нет буквы Ə, это из азербайджанского.
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У антиколорадоса надыбал, по поводу нынешних событий :
"Тем временем, в Турции продолжается операция по принуждению Путина к мысли о том, что «не все скоту масленица». "
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Якши. Фигасе - у турок , оказывается, нехилая боевая армия и оружие своего производства
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Спасибо наши мнения совпадают .Рад что есть единомышленники.
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Как-то неприлично даже... Кажется они не сопротивляются, бо заточены на убийство мирных.
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Если это именно Су-24, то это прекрасно! Эти машины на вооружении у сирийцев не состоят. У них Су-17 различных модификаций.
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Есть, 21 самолёт по состоянию на 2018г. согласно Википедии.
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Зараз по москальской военной доктрине,москали должны ответить и десь сбить гражданский борт.А потом тащить всех в ООН на переговоры
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Ох, не каркайте, бо для відволікання уваги ці покидьки точно повбивають десь людей.
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Та яке каркання?!Москали проваджують доктрину Герасимова по гибридной войне.Де Пуйло озвучил один из пунков:Ховатись за спинами мирняка В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 2893
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ВС Турции разрушили военный аэродром сил режима Башара Асада в районе Нейраб в провинции Алеппо

https://twitter.com/aa_russian/status/1234118718285848577
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В ответ на российский слоган "Можем повторить" турки на полном серьезе предлагают свой: Biz **** başladık ("Мы только начали")
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Щяс Хло стерхолета с толкоча заведет и понесётся! Рюзге медленно запрягают...
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Поддержим турецких братьев ! В Ідлібі збито два Су-24 сил Асада, - Міноборони Туреччини - Цензор.НЕТ 2293

Аллах акбар !
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Упс. походу, турки утилизировали, не имеющий аналогов с-300

Эль Мюрид "Турецкий министр обороны сообщил, что турецкие ВВС сбили два самолета сирийских ВВС, пытавшихся атаковать турецкие самолеты. Кроме того, уничтожены сирийские установки ПВО, сбившие турецкий ударный беспилотник. Уничтожена сирийская система С-300 в провинции Хама."

взято отсюда https://twitter.com/K25_SPb/status/1234099450714476544
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Турция спокойно сбивает один за другим самолёты сирийских ВВС Как будто не знает, что небо над Сирией надёжно закрыто российскими комплексами ПВО
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