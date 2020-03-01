 В Идлибе сбиты два "Су-24" сил Асада, - минобороны Турции. ВИДЕО

Сообщение министерства обороны Турции цитирует агентство Anadolu, информирует Цензор.НЕТ.
"Два самолета Су-24, принадлежавшие режиму Асада, которые напали на наш самолет, были сбиты Министерством национальной обороны", — сказано в сообщении.
Министерство обороны Турции также сообщает об уничтожении 3 установок ПВО сил Асада, при помощи одной из которых были сбит ударный беспилотник ВС Турции.
Читайте также: Глава турецкого оборонпрома Исмаил Демир рекламирует удары дронов "Байрактар" по армии Асада. ВИДЕО
Ранее в воскресенье, 1 марта Анкара развернула военную операцию в Сирии против войск режима Асада после авианалетов, в результате которых погибли турецкие военные.
Напомним, 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 36 турецких военнослужащих.
Турченя з розумними
очима,
Із чолом високим та ясним, -
Гріє серце постать вже любима,
Та обличчя рідне вже усім !
День у день безсмертна слава лине
До найдальших на Землі країв:
Виріс він з маленького хлопчини,
Та й величну Турцію створив
Придивіться ж
до портрета, діти,
Дід вусатий… турок тай усе,
Він кацапів
показав, як бити…
Вже неділю Кремль увесь трясе!
по М. Рильському
Анжела язык в .опу.
В глаза не смотрит Зеля,
Пряча взгляд..
Запомни "миротворец" и Европа,
С врагами не играют,
Их бомбят.
И несколько источников сообщают, что на авиабазе Хмеймим, используемой Россией, сейчас слышны взрывы и идет дым
По неподвержденным сообщениям на юге Идлиба сбит российский беспилотник, а в районе Хмеймима слышны взрывы."
Из этого следует вывод, что потери в основном технологичные военного имущества и специалистов. И это может надолго аукнутся. Фактически Турция имеет полное преимущество в небе, не залетая на территорию Сирии..... и ...просто превосходно использует собственную РЕБ!
"Тем временем, в Турции продолжается операция по принуждению Путина к мысли о том, что «не все скоту масленица». "
https://twitter.com/aa_russian/status/1234118718285848577
Аллах акбар !
Эль Мюрид "Турецкий министр обороны сообщил, что турецкие ВВС сбили два самолета сирийских ВВС, пытавшихся атаковать турецкие самолеты. Кроме того, уничтожены сирийские установки ПВО, сбившие турецкий ударный беспилотник. Уничтожена сирийская система С-300 в провинции Хама."
взято отсюда https://twitter.com/K25_SPb/status/1234099450714476544