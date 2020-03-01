 Под Киевом горит отель. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"1 марта в 12:10 в пгт Чабаны Киево-Святошинского района возник пожар. По состоянию на 13:10 площадь пожара составляет 300 кв.м", - сказано в сообщении.

К половине второго пламя удалось локализовать.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 60 человек л/с и 13 ед. техники ГСЧС", - добавили спасатели.

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