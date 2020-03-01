EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  2061  4
Все про:Киевская область (1870) пожар (3938) ГСЧС (2516)

 Под Киевом горит отель. ВИДЕО

Огонь охватил трехэтажное здание гостинично-ресторанного комплекса "Чабаны".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"1 марта в 12:10 в пгт Чабаны Киево-Святошинского района возник пожар. По состоянию на 13:10 площадь пожара составляет 300 кв.м", - сказано в сообщении.

К половине второго пламя удалось локализовать.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 60 человек л/с и 13 ед. техники ГСЧС", - добавили спасатели.

Смотрите также: В Киеве на остановке сгорела маршрутка: водитель получил ожоги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3178714
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Такой новостью правильно не воспользовались ! Надо же было написать что там короновирусные жили и отель специально подожгли неравнодушные .
 показать весь комментарий
 
я боюсь спросить: Зеленые Сопли пришли отжать отель, их послали накуй, и теперь под Киевом горит отель? доколе...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх