 Ночью в Одессе горел памятник архитектуры: более 40 человек эвакуировали, одна женщина попала в больницу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 23:34. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"С места пожара подразделением ГСЧС спасены 12 человек и эвакуированы путем самостоятельного выхода 30 человек. В 00:38 пожар локализован и в 01:04 ликвидирован на площади 50 м2. В результате пожара пострадала гражданка 1993 года рождения, которую с диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы в ООКЛ", — сказано в сообщении.

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По словам пожарных, гасить огонь мешал хлам на чердаке. Причину пожара и сумму нанесенного ущерба сейчас выясняют.

Дом, в котором произошел пожар – памятник архитектуры "Доходный дом Маврокордато". Он был построен в 1832 году.



















