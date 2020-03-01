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Все про:Одесса (5932) пожар (3938) ГСЧС (2516)

 Ночью в Одессе горел памятник архитектуры: более 40 человек эвакуировали, одна женщина попала в больницу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пожар произошел в здании 1832 года на улице Греческой. Возгорание возникло в коммунальной квартире на третьем этаже, вскоре пламя перекинулась на крышу.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 23:34. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"С места пожара подразделением ГСЧС спасены 12 человек и эвакуированы путем самостоятельного выхода 30 человек. В 00:38 пожар локализован и в 01:04 ликвидирован на площади 50 м2. В результате пожара пострадала гражданка 1993 года рождения, которую с диагнозом отравление продуктами горения госпитализированы в ООКЛ", — сказано в сообщении.

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По словам пожарных, гасить огонь мешал хлам на чердаке. Причину пожара и сумму нанесенного ущерба сейчас выясняют.

Дом, в котором произошел пожар – памятник архитектуры "Доходный дом Маврокордато". Он был построен в 1832 году.

Ночью в Одессе горел памятник архитектуры: более 40 человек эвакуировали, одна женщина попала в больницу 01
Ночью в Одессе горел памятник архитектуры: более 40 человек эвакуировали, одна женщина попала в больницу 02
Ночью в Одессе горел памятник архитектуры: более 40 человек эвакуировали, одна женщина попала в больницу 03
Ночью в Одессе горел памятник архитектуры: более 40 человек эвакуировали, одна женщина попала в больницу 04
Ночью в Одессе горел памятник архитектуры: более 40 человек эвакуировали, одна женщина попала в больницу 05
Ночью в Одессе горел памятник архитектуры: более 40 человек эвакуировали, одна женщина попала в больницу 06
Ночью в Одессе горел памятник архитектуры: более 40 человек эвакуировали, одна женщина попала в больницу 07
Ночью в Одессе горел памятник архитектуры: более 40 человек эвакуировали, одна женщина попала в больницу 08
Ночью в Одессе горел памятник архитектуры: более 40 человек эвакуировали, одна женщина попала в больницу 09
Ночью в Одессе горел памятник архитектуры: более 40 человек эвакуировали, одна женщина попала в больницу 10

Источник: https://censor.net.ua/v3178704
 
 
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Агаа, застройщикам ни архитектура ни памятники не колышут!
Колышит РАЙОН !!
Было в 90-е...
Наверна и продолжается...
Поджог..проходили..
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Цензор: Ночью в Одессе горел памятник архитектуры. Реальность: ночью в Одессе горела комната в коммуналке. Которая в памятнике архитектуры. Который памятник как доходный дом 100-летней давности.
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Чтоб не растекаться словом по древу-Гуглите:- 12 стульев ,
пожар в Вороньей слободке..
Видал енто в Одессе в 90-х..
😁
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комуйто доходний памятнік пріглянулсі...
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