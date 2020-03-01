 Глава турецкого оборонпрома Демир рекламирует удары дронов "Байрактар" по армии Асада. ВИДЕО

Об этом сообщил в твиттере глава турецкого оборонпрома Исмаил Демир, передает Цензор.НЕТ.
6 adet daha Bayraktar TB2 #SİHA’yı Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik.🇹🇷🇹🇷🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 29, 2020
Türk Savunma Sanayii Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek.
Şehitlerimiz için Vatan için ahdimiz var... pic.twitter.com/q92bNaStMR
"Мы поставили еще 6 Bayraktar TB2 нашему главному командованию жандармерии", - говорится в комментарии к ролику.
Туреччина ніколи не відступиться від своєї правомірної боротьби і не пустить кров своїх мучеників. Також вона не забуде жодної зради. Поки наш народ стоїть поруч, ми подолаємо всі труднощі і навчимо історичний урок усім, хто вважає, що вони здатні нас звузити».
З бази Інджирлік піднялися F16. Підрозділи ППО турецької армії отримали наказ збиття всіх ворожих літальних апаратів.
а когда Эрдоган говорил про 100 лет то имел он в виду не события Первой мировой а последующий раздел и оккупацию Турции и Народно освободительную войну под руководством Мустафы Кемаля
не сможет захватить проливы. А при работе Украины с другой стороны и удержать
крымнаш.
Еще тогда им говорил НАТОвские авиабомбы по лазерному наведению, превращают ПВО нарасеи в груду мтеаллолома.
Є тре робити реактивні дрони
cloud2009 26ea8082
Джордж Орвелл
@m170261m
Знакомая работает риелтором в Турции. Говорит, что рашики в ужасе толпой распродывают там сейчас свою недвижимость, некоторые за пол цены. Но, дело в том, что покупать ее некому. Турки вообще принципиально не хотят у них покупать ни за какие деньги, когда узнают, кто хозяин
01.03.2020 09:46
Яр Холодний
Та буде те ж саме, що в Душанбе і Баку... Покидають квартири, і повтікають... Бо вони вже половині світу "сала за шкуру залили...".
01.03.2020 09:57
КОРОЧЕ И В СИБИРИ ИМ БУДЕТ СТРАШНО- там китайцы
Далее за кадром другой боевик говорит:
Русские спрятались на базах и боятся высунуться, армия #Асада бежала. Хезбллла брошена на произвол судьбы #сирия
https://twitter.com/newkc14/status/1233940736594370560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5E393535353b636f6e74726f6c%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
Гамількар Барка 25%
В небе - постоянный высокий гул турецких дронов,
а внизу - периодические низкие звуки взрывов.
Это Кабзон встречает гостей.
А ВЕДЬ ЭРДОГАН ПРИВЕТСТВОВАЛ ВСУ знаменитым « СЛАВА УКРАИНЕ»
вот на видео
https://youtu.be/rX29lYF1tls
Нормальные лидеры высказывают соболезнование
бо євреї їхали тоді до Палестини на ПМЖ через турецьке громадянство (тоді ще не було Ізраїлю)
Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Реджепом ******* Эрдоганом предложил обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб без участия России. Об этом сообщили в управлении по связям администрации турецкого президента, передает агентство Anadolu.
Рухани высказал мнение, что турецкая, иранская и сирийская стороны на совместной встрече смогут уладить разногласия. В частности, это касается вопросов территориального единства Сирии, уничтожения террористов, обеспечения безопасности мирных жителей и урегулирования кризиса в Идлибе
https://lenta.ru/news/2020/02/29/rou/
Война Турции с Сирией станет капканом для страны и ее президента Реджепа ****** Эрдогана. Об этом заявили в турецкой партии Vatan («Родина»)(*** не правда ж ,символічна назва у цієї проросійської партії), передает РИА Новости.
Представители фракции выразили опасения по поводу напряженности в отношениях двух стран. «Мы предупреждаем - Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента», - заявили там.
По мнению политиков, американские и израильские власти провоцируют Турцию на войну с Сирией и якобы добиваются того, чтобы правительство Эрдогана оказалось без поддержки в своей внутренней и внешней политике. Они подчеркнули, что конфликт изолирует страну и отталкивает ее от стратегических союзников, в том числе и России.
С соответствующим предложением выступил президент Ирана в ходе телефонной беседы с Эрдоганом
Иран предложил Турции провести встречу по Идлибу без участия России.
С соответствующим предложением выступил президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с президентом Турции Реджепом ******* Эрдоганом, сообщила пресс-служба администрации президента Ирана.
По словам иранского президента, на встрече турецкой, иранской и сирийской сторон возможно будут устранены разногласия по вопросам территориального единства Сирии, уничтожения террористов, обеспечения безопасности мирного населения и скорейшего урегулирования кризиса в Идлибе.
Мы ж не "стрыляєм"..
Танки наши в Таиланд продавали..может и счас..
В Анголу возил Т-34 с "шрамами" еще в 70-х..