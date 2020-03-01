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Все про:Сирия (2881) Турция (2244) дроны (6)

 Глава турецкого оборонпрома Демир рекламирует удары дронов "Байрактар" по армии Асада. ВИДЕО

Турецкий оборонпром сообщил о поставке 6 новых ударных дронов Bayraktar TB2, которые уже проявили себя в свете последнего обострения в сирийском Идлибе.

Об этом сообщил в твиттере глава турецкого оборонпрома Исмаил Демир, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поставили еще 6 Bayraktar TB2 нашему главному командованию жандармерии", - говорится в комментарии к ролику.

Смотрите также: Новые удары турецких дронов сжигают бронетехнику союзников Путина. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3178693
 
   
 Топ комментарии
 
Дроны годные, это просто факт. От путлеровцев одни клочки по закоулочкам.
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Война 21-го века. Посмешили панцири на славу)))
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на те дроны ракеты стоят етить, а у ЗЕбилыв даже до установки не дойдет, не говря уже про взлет.
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БПЛА Bayraktar уже в Украине есть! Дорого только их использовать, а Турция бабла не жалеет.

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Дроны годные, это просто факт. От путлеровцев одни клочки по закоулочкам.
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А рабсеянцы своими танками и арматами гордятся которые в современной войне выступают в роли мишеней
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за декілька годин до закінчення часу ультиматуму опублікував дуже потужне звернення до турецького народу: «Сьогодні Туреччина перебуває у вирішальній боротьбі і історії, і в майбутньому. Ми продовжуємо зусилля вдень і вночі, щоб пережити перемогу, захищаючи інтереси нашої країни та нації від боротьби, результати якої будуть як мінімум такими ж, як і 100 років тому………….
Туреччина ніколи не відступиться від своєї правомірної боротьби і не пустить кров своїх мучеників. Також вона не забуде жодної зради. Поки наш народ стоїть поруч, ми подолаємо всі труднощі і навчимо історичний урок усім, хто вважає, що вони здатні нас звузити».
З бази Інджирлік піднялися F16. Підрозділи ППО турецької армії отримали наказ збиття всіх ворожих літальних апаратів.
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А что проблеял наш віслюк? ...Надо прекратить стрелять...
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ни-че-го . как обычно самоустранился Глава турецького оборонпрому Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 1608
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Мне все было понятно с самого начала, но у 73% иное мнение.
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Ващщето 100 лет назад напав на Россию и потерпев поражение турки для оправдания собственной глупости вырезали армян. Еще раньше русские по собственной тупости купившись на провокацию сербов разожгли мировую войну с миллионными жертвами. Нужно держаться от обоих сторон подальше, иначе опять что-то по собственной глупости произойдет. Здесь какой-то идиот уже требовал открыто турецкую базу, мозги включайте, иначе станете целью первого удара.
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ващщето напали на Россию немцы ( их крейсера Гебен и Бреслау ) а турки были поставлены перед фактом . но при этом не сильно сопротивлялись случившемуся . так как до этого об них вытерли ноги англичане ( союзники России ) когда забрали турецкие дредноуты часть денег на которые собирали всем народом по копеечке

а когда Эрдоган говорил про 100 лет то имел он в виду не события Первой мировой а последующий раздел и оккупацию Турции и Народно освободительную войну под руководством Мустафы Кемаля
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Судя по боевым действиям Турции в Сирии, беспилотники для танков страшнее в разы, чем ПТРК. Учитывая, что броня на танках сверху самая слабая, для экипажа это как сгореть в консерве. Скорее всего среди асадовцев в танковых войсках начнётся дезертирство. Не каждый танкист захочет чтобы его спалили сверху без шансов на помощь.
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сгореть заживо в танке от какой-то летающей этажерки, как обидно...
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для федераста это не обидно - сгореть в танке с мыслью о *****.
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Хороше прізвище у керівника турецького "Оборонпрому" - "ЗАЛІЗНИЙ"!!!
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Дайош дроны над каждым рашистским домом. Чета здается, что мордор
не сможет захватить проливы. А при работе Украины с другой стороны и удержать
крымнаш.
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Когда Украина их закупила, то вылезла куча экспертов с Касьяновым во главе, которые доказывали, что Байрактар ни к чему, что он только для войны с партизанами. Последние события показывают, что это не так.
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Ага, а сколько мне писало икспердов, где они все попрятались?

Еще тогда им говорил НАТОвские авиабомбы по лазерному наведению, превращают ПВО нарасеи в груду мтеаллолома.
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ну ичто будет летать как гандон, боеприпасы как "броники" - "бумажные" Глава турецкого оборонпрома Демир рекламирует удары дронов "Байрактар" по армии Асада - Цензор.НЕТ 6617
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Внимательно смотрим на рекламу. Есть кадры, когда по оставшейся после удара воронке, бмп или танк проезжает словно этой воронки нет, а машина летит по воздуху. Неудачно получилось.
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На какой секунде ролика тебе то померещилось?
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Не померещилось. Это не в сегодняшнем ролике, а вчерашнем. Их было достаточно много. Речь о колонне из нескольких машин. Вот этот ролик и поищи, если есть желание.
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Классный коммент с предыдущей ветке

Глава турецкого оборонпрома Демир рекламирует удары дронов "Байрактар" по армии Асада - Цензор.НЕТ 9496 cloud2009 26ea8082

Джордж Орвелл
@m170261m

Знакомая работает риелтором в Турции. Говорит, что рашики в ужасе толпой распродывают там сейчас свою недвижимость, некоторые за пол цены. Но, дело в том, что покупать ее некому. Турки вообще принципиально не хотят у них покупать ни за какие деньги, когда узнают, кто хозяин
01.03.2020 09:46

Яр Холодний

Та буде те ж саме, що в Душанбе і Баку... Покидають квартири, і повтікають... Бо вони вже половині світу "сала за шкуру залили...".
01.03.2020 09:57
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Блин, а в Турции в районе Анталии , кацапы домов себе накупили 😀😀😀
КОРОЧЕ И В СИБИРИ ИМ БУДЕТ СТРАШНО- там китайцы
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Вот реклама тех же дронов от врага :Видео от боевика #Хезболы. Он убит вчера в #Идлибе. Последние минуты перед смертью, боится поднять голову из-за дрона

Далее за кадром другой боевик говорит:

Русские спрятались на базах и боятся высунуться, армия #Асада бежала. Хезбллла брошена на произвол судьбы #сирия
https://twitter.com/newkc14/status/1233940736594370560?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Anewkc14%7Ctwgr%5E393535353b636f6e74726f6c%7Ctwcon%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.kavkazcenter.com%2Fruss%2F
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Прогугліть, скільки витримує ствол гармати пострілів, який моторесурс у техніки... До чого я? До того, що у Асада від початку війни не залишилось ні техніки, ні озброєнь, ні *********** ВСЕ, чим воює асад - виключно поставки раші. Причому безкоштовні, тому що уряд асаду давно банкрот. Удачі, пукін Глава турецкого оборонпрома Демир рекламирует удары дронов "Байрактар" по армии Асада - Цензор.НЕТ 659
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Гамількар Барка 25%

В небе - постоянный высокий гул турецких дронов,
а внизу - периодические низкие звуки взрывов.
Это Кабзон встречает гостей.
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....а наши ДРОНЫ тем временем катают ДЕТЕЙ в парке ))))
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дроны против искандеров.... искандеры плачут.
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И ничего не плачут! Просто перестают быть.
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ботоксный так хотел приурочить к 9 мая какую-нибудь маленькую победу и наша Зелень всеми силами хотела ему в этом подсобить сдав еще пол Востока Украины, но бравый Эрдоган одним махом перечеркнул все их планы!
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Верховный предатель ведь сказал "будем отступать несмотря ни на что".
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Sovsem drugoj uroven vojni jest droni.Eto ne multiki putlera.
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Шо то ЗЕ молчит- видно нетрадиционный политик Ермак ему рот закрывает 😀😀😀
А ВЕДЬ ЭРДОГАН ПРИВЕТСТВОВАЛ ВСУ знаменитым « СЛАВА УКРАИНЕ»
вот на видео
https://youtu.be/rX29lYF1tls
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ЗЕ высказал соболезнование Эрдогану за гибель 33 турецких солдат????

Нормальные лидеры высказывают соболезнование
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цікаво... що хотіла сказати порохоботка...
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Как тебе - так беги есть щи - а то твои друзья кацапы все сами съедят 😀😀😀
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насправді, "син турецькопідданого" на тодішній фені означало "син єврея"
бо євреї їхали тоді до Палестини на ПМЖ через турецьке громадянство (тоді ще не було Ізраїлю)
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рашка в прострації :





Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с турецким коллегой Реджепом ******* Эрдоганом предложил обсудить ситуацию в сирийской провинции Идлиб без участия России. Об этом сообщили в управлении по связям администрации турецкого президента, передает агентство Anadolu.
Рухани высказал мнение, что турецкая, иранская и сирийская стороны на совместной встрече смогут уладить разногласия. В частности, это касается вопросов территориального единства Сирии, уничтожения террористов, обеспечения безопасности мирных жителей и урегулирования кризиса в Идлибе

https://lenta.ru/news/2020/02/29/rou/
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В воздушном пространстве Серакиба сбит российский самолёт.
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Антонов намагавсь тут щось схоже робити, але для них, 9 тис. їх "працівників" комфортніше і спокійніше жити за рахунок власної трнспортної авіакомпанії ніж щось робити.
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segodnia podbyli ruski Su24 pravda neznaju cem ili F-16 ili PVO
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В Турции войну с Сирией назвали капканом для Эрдогана



Война Турции с Сирией станет капканом для страны и ее президента Реджепа ****** Эрдогана. Об этом заявили в турецкой партии Vatan («Родина»)(*** не правда ж ,символічна назва у цієї проросійської партії), передает РИА Новости.
Представители фракции выразили опасения по поводу напряженности в отношениях двух стран. «Мы предупреждаем - Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента», - заявили там. Глава турецького оборонпрому Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 9562
По мнению политиков, американские и израильские власти провоцируют Турцию на войну с Сирией и якобы добиваются того, чтобы правительство Эрдогана оказалось без поддержки в своей внутренней и внешней политике. Глава турецького оборонпрому Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 5656 Они подчеркнули, что конфликт изолирует страну и отталкивает ее от стратегических союзников, в том числе и России. Глава турецького оборонпрому Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада - Цензор.НЕТ 9562
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Иран предложил встретиться по Идлибу без России

С соответствующим предложением выступил президент Ирана в ходе телефонной беседы с Эрдоганом

Иран предложил Турции провести встречу по Идлибу без участия России.

С соответствующим предложением выступил президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонной беседы с президентом Турции Реджепом ******* Эрдоганом, сообщила пресс-служба администрации президента Ирана.

По словам иранского президента, на встрече турецкой, иранской и сирийской сторон возможно будут устранены разногласия по вопросам территориального единства Сирии, уничтожения террористов, обеспечения безопасности мирного населения и скорейшего урегулирования кризиса в Идлибе.
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Із останнього речення « У нас є контракт на Ватана для наших мучеників» . Схоже турки знають хто такі ватани і що з ними робити.
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Зебил и с изготовлением дронов у нас на Антонове саботаж устроил. Везде, где евреи-зебилы, там саботаж.
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И почти сразу второй самолёт разведчик над Идлибом.
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Эти дроны ещё при Порохе купили но зелень их в ангары загнала и даже на обучение не даёт вытаскивать. Надо же прекратить стрелять.
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Им может счас они больше нужнее..
Мы ж не "стрыляєм"..
Танки наши в Таиланд продавали..может и счас..
В Анголу возил Т-34 с "шрамами" еще в 70-х..
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