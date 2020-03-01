 Глава турецкого оборонпрома Демир рекламирует удары дронов "Байрактар" по армии Асада. ВИДЕО

Об этом сообщил в твиттере глава турецкого оборонпрома Исмаил Демир, передает Цензор.НЕТ.

6 adet daha Bayraktar TB2 #SİHA’yı Jandarma Genel Komutanlığımıza teslim ettik.🇹🇷🇹🇷🇹🇷



Türk Savunma Sanayii Kahraman Mehmetçiğimiz için her gün daha iyisini üretmeye devam edecek.



Şehitlerimiz için Vatan için ahdimiz var... pic.twitter.com/q92bNaStMR — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 29, 2020

"Мы поставили еще 6 Bayraktar TB2 нашему главному командованию жандармерии", - говорится в комментарии к ролику.

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