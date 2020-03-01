 Новые удары турецких дронов сжигают бронетехнику союзников Путина. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пользователя Roman Mirou.
"Видеоролик с дороги M5 в Сирии показывает удар беспилотников Турции по подразделениям армии наёмников Асада. Все они уничтожены. Вот почему их контратака на Серакиб провалилась этой ночью после разгрома турецкой колонны. Удары нанесены БПЛА Bayraktar TB2. Такие дроны недавно закупила украинская армия у Турции с возможностью их производства по лицензии на заводе АНТК "Антонов"", - говорится в комментарии под видео.
Так что можно еще до 2-х месяцев, без ущерба для туристической отрасли, бомбить .
По информации, которая идет от людей на местах, начались массированные удары турецкой артиллерии и авиации уже не только в районе Идлиба, а вдоль всей зоны деэскалации. Собственно говоря, это Эрдоган и обещал. Вокруг Идлиба был замес из-за атаки на турецких военных и это была просто ответная реакция, но локального характера, а вот теперь пошло настоящее взрослое валево.
Что известно на эти минуты. В небо Сирии вошли уже не только дроны, но и самолеты Турецких ВВС. Якобы, они уж сожгли большую колонну техники, шедшую по шоссе М5 в сторону Саракиб-Идлиб. Кроме того, особое внимание уделяется уничтожению аэродромов, которые противник так или иначе использовал для нападения на объекты в зоне деэскалации. Пока ничего не известно о воздушных боях с российской авиацией, но уже известно о том, что у границы Сирии барражирует как минимум два летающих танкера, которые будут заправлять истребители в воздухе.
Сирийское телевидение уже подтверждает массированные удары по объектам режима и передает, что готовятся удары уже по турецкой территории. Турки заблаговременно развернули всю имеющуюся у них ПВО вдоль границы с Сирией.
Что самое интересное, уже идут сообщения о том, что якобы удары уже нанесены по военным объектам в Латакии - вотчине россиян. Значит ли это, что и авиабаза Хмеймим стала законной целью - узнаем чуть позже, а пока - ситуация только набирает обороты.(источник - ЛО)
Видео от погибшего вчера бойца Хезболы. Боится поднять голову из-за дрона.
Далее за кадром другой боец говорит: "САА спрятались на базах и боятся высунуться. Хезбллла брошена на произвол судьбы"
https://twitter.com/newkc14/status/1233940736594370560
Сегодняшняя ночь на одном из фронтов в Идлибе. Интенсивно работает стрелковка и не только
https://twitter.com/newkc14/status/1233936211309420544
Турецкая тяжелая реактивная артиллерия T-300 Kasirga работает
https://twitter.com/newkc14/status/1233903720427147264
https://twitter.com/ya_medya/status/1233752860191547392
Список населенных пунктов:
Mansoura, Khirbat al-Naqus, Tell Wasit, Ziyarah, Msheek, Zeyzoun Jadidah, Tell Qastoun, Qastoun, Qastoun Dam, Dukmak, Al Zuqum, Qulaydin, Quqfin, Ḩallūbá, Kafr Oweid, Kafr Njouz & Barāghīthī mountain, Safahun и Tall Qulaylī.
Очевидно, что САА и ихтамнеты просто бегут.
Кацы уже ноют , что турки валят всё что шевелится. Даже мотоциклистов.
Если перемалывание Турцией асадитов и проиранских милиций на севере продолжится такими темпами, то по новой полыхнет повсюду - от Хамы и Хомса до Тадмора и Халеба. Просто потому, что сейчас асадиты и их персидские и русские союзники бросают все, что имеют, на север, в попытке остановить стремительно приближающийся и теперь практически неизбежный коллапс в Идлибе. Оголяя уже завоеванные, но далеко не замиренные территории!
https://www.youtube.com/watch?v=Pz6j9S10LH8
А как разлетаются ихтамнеты в разные стороны!
якщо ***** стане йому на заваді, будуть лапті підсмажені
Там им предлагалось залезть на базу и сидеть тихо не высовываясь. Тогда турки кацев бить не будут.
Krychek
Студентка из Луганска решила поехать учиться в медицинский университет в Ростове-на-Дону. Университет собственно на видео. Ну а что вы хотели? Какое медицинские ВУЗы в русском мире, такие и больницы вместе со здравоохранением.
https://twitter.com/i/status/1234020922396467206
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"Туркоманская Республика»: как далеко готов зайти Эрдоган в конфликте с Дамаском
Турция бурлит от шовинистских и антироссийских настроений, в стране объявлено военное положение. Президент Эрдоган взял выжидательную паузу, а его советник заявил, что Анкара готова к семнадцатой по счету войне с Россией
А таки прорирують!
І "доктриною Монтре" каци зможуть дупи тільки підтирати!
Зачекати та протриматися років з три треба..