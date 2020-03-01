 Новые удары турецких дронов сжигают бронетехнику союзников Путина. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пользователя Roman Mirou.

"Видеоролик с дороги M5 в Сирии показывает удар беспилотников Турции по подразделениям армии наёмников Асада. Все они уничтожены. Вот почему их контратака на Серакиб провалилась этой ночью после разгрома турецкой колонны. Удары нанесены БПЛА Bayraktar TB2. Такие дроны недавно закупила украинская армия у Турции с возможностью их производства по лицензии на заводе АНТК "Антонов"", - говорится в комментарии под видео.

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