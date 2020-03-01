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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Сирия (2881) Турция (2244) дроны (6)

 Новые удары турецких дронов сжигают бронетехнику союзников Путина. ВИДЕО

В сети появилось видео, на котором турецкие БПЛА Bayraktar TB2 уничтожают боевые машины армии Асада.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пользователя Roman Mirou

"Видеоролик с дороги M5 в Сирии показывает удар беспилотников Турции по подразделениям армии наёмников Асада. Все они уничтожены. Вот почему их контратака на Серакиб провалилась этой ночью после разгрома турецкой колонны. Удары нанесены БПЛА Bayraktar TB2. Такие дроны недавно закупила украинская армия у Турции с возможностью их производства по лицензии на заводе АНТК "Антонов"", - говорится в комментарии под видео.

Смотрите также: "Турецкие дроны бьют днем и ночью даже по мотоциклистам, очень большие потери", - российский пропагандист из Сирии. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3178691
 
   
 Топ комментарии
 
Правильным путем идут туркобандеровцы Новые удары турецких дронов сжигают бронетехнику союзников Путина - Цензор.НЕТ 401, чем больше кацапского шакалья уничтожат в Сирии, тем меньше их будет на даунбассе.
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хана турецьким помидорам )))
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До сезона еще 3 месяца - многое может поменяться . Иногда 1-го дня достаточно .
Так что можно еще до 2-х месяцев, без ущерба для туристической отрасли, бомбить .
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Правильным путем идут туркобандеровцы Новые удары турецких дронов сжигают бронетехнику союзников Путина - Цензор.НЕТ 401, чем больше кацапского шакалья уничтожат в Сирии, тем меньше их будет на даунбассе.
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Похоже на то, что многие не восприняли всерьез ультиматум Эрдогана, который он выставил балалаечникам, чтобы они забрали своих ихтамнетов и вышли за пределы зоны деэскалации до конца месяца. Конец месяца истек полчаса назад и похоже - турецкие военные сделали «Кошмар на улице Вязов -2».
По информации, которая идет от людей на местах, начались массированные удары турецкой артиллерии и авиации уже не только в районе Идлиба, а вдоль всей зоны деэскалации. Собственно говоря, это Эрдоган и обещал. Вокруг Идлиба был замес из-за атаки на турецких военных и это была просто ответная реакция, но локального характера, а вот теперь пошло настоящее взрослое валево.
Что известно на эти минуты. В небо Сирии вошли уже не только дроны, но и самолеты Турецких ВВС. Якобы, они уж сожгли большую колонну техники, шедшую по шоссе М5 в сторону Саракиб-Идлиб. Кроме того, особое внимание уделяется уничтожению аэродромов, которые противник так или иначе использовал для нападения на объекты в зоне деэскалации. Пока ничего не известно о воздушных боях с российской авиацией, но уже известно о том, что у границы Сирии барражирует как минимум два летающих танкера, которые будут заправлять истребители в воздухе.
Сирийское телевидение уже подтверждает массированные удары по объектам режима и передает, что готовятся удары уже по турецкой территории. Турки заблаговременно развернули всю имеющуюся у них ПВО вдоль границы с Сирией.
Что самое интересное, уже идут сообщения о том, что якобы удары уже нанесены по военным объектам в Латакии - вотчине россиян. Значит ли это, что и авиабаза Хмеймим стала законной целью - узнаем чуть позже, а пока - ситуация только набирает обороты.(источник - ЛО)
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Вот что значит: "Нужно просто перестать стрелять". Зеленскому у Эрдогана нужно учится а не заниматься херней.
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Думаю, що туркам можна подарувати партію "Стугна". Українці якось мають підтримати фактичних союзників
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Турки нанесли удар по морскому порту в Латакии. Но бомбили не русскую базу, а объекты режима Асада.

Видео от погибшего вчера бойца Хезболы. Боится поднять голову из-за дрона.
Далее за кадром другой боец говорит: "САА спрятались на базах и боятся высунуться. Хезбллла брошена на произвол судьбы"
https://twitter.com/newkc14/status/1233940736594370560

Сегодняшняя ночь на одном из фронтов в Идлибе. Интенсивно работает стрелковка и не только
https://twitter.com/newkc14/status/1233936211309420544

Турецкая тяжелая реактивная артиллерия T-300 Kasirga работает
https://twitter.com/newkc14/status/1233903720427147264
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Результат удара турецких дронов. Снимают наступающие "зеленые" и турки

https://twitter.com/ya_medya/status/1233752860191547392
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Турки за вчера отбили огромный кусок в долине Гхаб, провинция Идлиб.
Список населенных пунктов:

Mansoura, Khirbat al-Naqus, Tell Wasit, Ziyarah, Msheek, Zeyzoun Jadidah, Tell Qastoun, Qastoun, Qastoun Dam, Dukmak, Al Zuqum, Qulaydin, Quqfin, Ḩallūbá, Kafr Oweid, Kafr Njouz & Barāghīthī mountain, Safahun и Tall Qulaylī.

Очевидно, что САА и ихтамнеты просто бегут.
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Турки поступают как шакалы. Они ничем не отличаются от России которая под шумок оттяпала кусок украинской земли.
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Враг моего врага, мой союзник. Пускай поступают как считают нужным. Главное 200х лаптей побольше.
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Да-да Сирия вам враг. Вас злость просто гложит.
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Кацапчик, не пались,кто такие шакалы и кто оттяпывает земли мы уже узнали Так что чеши на HUY в свои болота, петух лагерный.
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Турки сначала ПВО выбили. За последние дни 4 панцыря и 1 бук. Потом пошли дроны.
Кацы уже ноют , что турки валят всё что шевелится. Даже мотоциклистов.
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У асадитов вчера внезапно образовался второй фронт - на юге, в Дераа. Той самой, где мир, ордрунг и прочее и прочее.
Если перемалывание Турцией асадитов и проиранских милиций на севере продолжится такими темпами, то по новой полыхнет повсюду - от Хамы и Хомса до Тадмора и Халеба. Просто потому, что сейчас асадиты и их персидские и русские союзники бросают все, что имеют, на север, в попытке остановить стремительно приближающийся и теперь практически неизбежный коллапс в Идлибе. Оголяя уже завоеванные, но далеко не замиренные территории!
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Министр обороны Турции руководит наступательными действиями турецких войск в Идлибе

https://www.youtube.com/watch?v=Pz6j9S10LH8
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Можно смотреть бесконечно на звезды, огонь, воду и .... удары турецких дронов по путиноассадовцам.
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***** , злобно и яростно , оттягивает свой "конец"..
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Красивейшее видео. Взгляд невозможно оторвать от экрана.
А как разлетаются ихтамнеты в разные стороны!
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Эрдоган-бей слился. Не джигиг. Его МИД уже проблеял , что воздушно-галактические силы их лучших друзей не при делах - ето нехорошие арабы на мигах перестреляли турецких солдат, вот ." А Путин-бей не при чём. Он наш друг и кунак навек, якши. " Вертлявому торгашу Эрди - Упырь - слишком близок ментально, чтобы его расстраивать.
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Ердоган такий же хитрий та підступний, як і *****: каже одне, а робить інше
якщо ***** стане йому на заваді, будуть лапті підсмажені
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Значит х-ло приняло ультиматум Эрдогана.
Там им предлагалось залезть на базу и сидеть тихо не высовываясь. Тогда турки кацев бить не будут.
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Krychek



Студентка из Луганска решила поехать учиться в медицинский университет в Ростове-на-Дону. Университет собственно на видео. Ну а что вы хотели? Какое медицинские ВУЗы в русском мире, такие и больницы вместе со здравоохранением.

https://twitter.com/i/status/1234020922396467206
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Украинци должни быть на стороне Турции против кацапов. Ваереди - освобождение Крима и изгнание оккупантов с украинской земли
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"Туркоманская Республика»: как далеко готов зайти Эрдоган в конфликте с Дамаском

Турция бурлит от шовинистских и антироссийских настроений, в стране объявлено военное положение. Президент Эрдоган взял выжидательную паузу, а его советник заявил, что Анкара готова к семнадцатой по счету войне с Россией
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нельзя ли турков пригласить с беспилотниками на донбас.. ??
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Летят от путинских человекообразных клоучки по закоулочкам. Хорошо есть.
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Найбільше втішила новина, що знищений "Панцир", з яким ватники так носилися. Виявилося, що це звичайнісінький понт. Путінські пропагандисти "пріунилі". Відпала ще одна фішка в їх арсеналі.
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.....война 21 века !!! Дроны работают звеньями по 6 шт. один-два разведчика , остальне УДАОНЫЕ . Определяют цель ударные атакуют и уходят , оператор ведет УПРАВЛЯЕМЫЙ снаряд на точность , отработав ЗВЕНО уходит на базу , другое заходит в район и крутят КАРУСЕЛЬ круглосуточно !!! В Турции около 100 дронов так что все очень грустно для росии !!!
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Таки турки будують канал в обхід Босфору!
А таки прорирують!
І "доктриною Монтре" каци зможуть дупи тільки підтирати!
Зачекати та протриматися років з три треба..
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.....чуть ниже по ЛЕНТЕ рос. хер Сладков с грустью в ИНТОНАЦИИ признается что ВСЕМ жопа !!!
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