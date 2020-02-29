 Северодонецку грозит экологическая катастрофа из-за пожара на заводе "Азот", - нардеп Шахов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении на странице в сети Facebook.

"Экологическая катастрофа в прямом эфире! Прямо сейчас в атмосферу выбрасываются тонны вредных веществ. Каждую секунду промедления они отравляют всю Луганскую область", - написал он.

Шахов отметил, что дым и гарь наносят вред здоровью местных жителей.

Нардеп обратился к областной полиции и прокуроратуре с просьбой начать расследование по факту пожара.

"Я призываю представителей всех силовых структур немедленно приехать на место пожара. И объяснить северодончанам, кто за этим стоит", - подчеркнул депутат.

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