 Северодонецку грозит экологическая катастрофа из-за пожара на заводе "Азот", - нардеп Шахов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении на странице в сети Facebook.
"Экологическая катастрофа в прямом эфире! Прямо сейчас в атмосферу выбрасываются тонны вредных веществ. Каждую секунду промедления они отравляют всю Луганскую область", - написал он.
Шахов отметил, что дым и гарь наносят вред здоровью местных жителей.
Нардеп обратился к областной полиции и прокуроратуре с просьбой начать расследование по факту пожара.
"Я призываю представителей всех силовых структур немедленно приехать на место пожара. И объяснить северодончанам, кто за этим стоит", - подчеркнул депутат.
Не благодарите!
дима из под ареста побежит тушить пожар)))
З.Ы, Кстати, я ничего не понял, что он там говорил свое русскоязычной челюстью. Может кто-то переведёт?
И речь заготовил заранее - репетировала тварь...
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взял бы и потушил пожар
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Афоня - Поливочный кран
Аллигаторы толька грабили и офшоры кормили..
А экология и безопасность была на последнем месте..
«Нафтогаз» может уже с 1 марта отключит поставки голубого топлива на ряд
предприятий-производителей тепла из-за накопившихся долгов. В результате этого,
в части областей отопительный сезон может закончиться предварительно.Как передает
пресс-служба «Нафтогаза», всего без газа могут остаться 8 областей Украины.«Во
избежание рисков прекращения теплоснабжения населения «Нафтогаз» настаивает на
необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями
положения о ПСО», - говорится в сообщении.
Среди
областей, которые останутся без газа - Днепропетровская, Киевская, Луганская,
Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая.