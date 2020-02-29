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 Происшествия, Общество
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Все про:завод (382) Луганщина (4288) экология (1218) Шахов_Сергей (45)

 Северодонецку грозит экологическая катастрофа из-за пожара на заводе "Азот", - нардеп Шахов. ВИДЕО

Нардеп депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заявил о массовых выбросах ядовитых веществ заводом "Азот" в Северодонецке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении на странице в сети Facebook.

"Экологическая катастрофа в прямом эфире! Прямо сейчас в атмосферу выбрасываются тонны вредных веществ. Каждую секунду промедления они отравляют всю Луганскую область", - написал он.

Шахов отметил, что дым и гарь наносят вред здоровью местных жителей.

Нардеп обратился к областной полиции и прокуроратуре с просьбой начать расследование по факту пожара.

"Я призываю представителей всех силовых структур немедленно приехать на место пожара. И объяснить северодончанам, кто за этим стоит", - подчеркнул депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос о запрете покупки украинской земли иностранцами должен быть решен без референдумов. - нардеп Шахов

Источник: https://censor.net.ua/v3178677
 
 
 Топ комментарии
 
Я знаю, кто виноват. Это Порошенко сделал.
Не благодарите!
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Я сейчас в Северодонецке. Воздух чистый и прекрасный. Просто у Шахова жопа подгорает за грабёж бюджета города. Его отозвать хотят.
З.Ы, Кстати, я ничего не понял, что он там говорил свое русскоязычной челюстью. Может кто-то переведёт?
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Сам підпалив, а тепер верещить паскуда
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В апреле 2011 года Северодонецкий «Азот» вошёл в состав холдинга OSTCHEM, который объединяет активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа.
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Фирташу мстят? Или конкурентная война с Беней?
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Я знаю, кто виноват. Это Порошенко сделал.
Не благодарите!
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счас))
дима из под ареста побежит тушить пожар)))
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Я сейчас в Северодонецке. Воздух чистый и прекрасный. Просто у Шахова жопа подгорает за грабёж бюджета города. Его отозвать хотят.
З.Ы, Кстати, я ничего не понял, что он там говорил свое русскоязычной челюстью. Может кто-то переведёт?
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Падло - ну по видео видно что это он паскуда и организовал поджёг...
И речь заготовил заранее - репетировала тварь...
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Это всё ложь. Порохоботы накручивают ситуацию, ********** с Г+Г подтведит. Не мешайте "учителю истории" закончить эпоху бедности.
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А че хатели то??
Аллигаторы толька грабили и офшоры кормили..
А экология и безопасность была на последнем месте..
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Украинский
«Нафтогаз» может уже с 1 марта отключит поставки голубого топлива на ряд
предприятий-производителей тепла из-за накопившихся долгов. В результате этого,
в части областей отопительный сезон может закончиться предварительно.Как передает
пресс-служба «Нафтогаза», всего без газа могут остаться 8 областей Украины.«Во
избежание рисков прекращения теплоснабжения населения «Нафтогаз» настаивает на
необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями
положения о ПСО», - говорится в сообщении.

Среди
областей, которые останутся без газа - Днепропетровская, Киевская, Луганская,
Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая.
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