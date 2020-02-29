 В Иране подожгли больницу из-за слухов о возможном размещении в ней пациентов с коронавирусом. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".
Пожар вскоре потушили, о жертвах и пострадавших не сообщается.
Представители медицинского учреждения отрицают, что в нем есть больные с SARS-CoV-2. Сообщения об этом ранее распространились в иранских соцсетях.
Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38— Tore Rasmussen #boycottSAS (@ToreRasmussen) February 28, 2020
По состоянию на 29 февраля в мире зарегистрированы 85 187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39545 человек.
Ой, я забув. Якраз свій народ Зеленський і не критикував.
А разместили они ЗРК MIM-23 Hawk. Дальность поражения сверхзвуковых целей до 40 км. Высота поражения сверхзвуковых целей до 18 км.
На площадке хтой-то помер
Тятнут, тянут мертвеца
Ланца дрица а ца ца...
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Вот народ, какой упрямый
Я ж не мёртвый -- просто пьяный!
Долбанул я жбан винца
Ланца дрица а ца ца... *)
у них там одна больница или еще есть шо жечь?
«Я должен предупредить остальной мир, что вы, ребята, должны позаботиться, не пренебрегайте этой болезнью». «Ни в одном городе мира не было бы достаточно специализированного оборудования, чтобы справиться с этим», - сказал д-р Цзян, борющийся со вспышкой #coronavirus Китай.
Все! Я тепер буду його називати Омен Оманський. А Папі бажаю одужання, свята людина.
Успел с Амазона заказать на прошлой неделе должны вот прийти а так конечно все раскупили даже малярные респираторы
Не моє. Десь вичитав.
Батюшка устал бороться с бабками, которые понакупали по сотне масок и спрятали их под матрасы, но ни в какую не одевают, даже когда кашляют, потому что Комаровский сказал, что маски не помогают. Ждут отмашки Минздрава, что пора маски надевать.
турецкие танки M60TM с украинской КАЗ AKKOR PULAT в сирийском Идлибе
В субботу, 29 февраля, глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049. При этом, 29 человек скончались; 50 - выздоровели.
Украина, 29 февраля: За три дня на границах Украины измерили температуру 160 тыс. человек. Заболевших коронавирусом в Украине нет. - Минздрав.