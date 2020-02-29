EN|RU|UK
Темы дня: Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  2605  44
Материалы по теме:
Все про:больница (650) Иран (906) поджог (707) COVID-19 (429)

 В Иране подожгли больницу из-за слухов о возможном размещении в ней пациентов с коронавирусом. ВИДЕО

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли больницу, куда из города Кум, считающегося эпицентром эпидемии COVID-19, могли привезти заразившихся коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

Пожар вскоре потушили, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Представители медицинского учреждения отрицают, что в нем есть больные с SARS-CoV-2. Сообщения об этом ранее распространились в иранских соцсетях.

По состоянию на 29 февраля в мире зарегистрированы 85 187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39545 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом, а бывший посол умер от него

Источник: https://censor.net.ua/v3178676
 
 
 Топ комментарии
 
Ну і як президент Ірану назве свій народ?
Ой, я забув. Якраз свій народ Зеленський і не критикував.
 показать весь комментарий
 
А как же традиционное побивание камнями? Они что, про Новые Санжары не слышали? Дикари...
 показать весь комментарий
 
Іранське середньовіччя, хоча вони з міста Бендер-Аббас і відповідно це зробили бендерівці.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А как же традиционное побивание камнями? Они что, про Новые Санжары не слышали? Дикари...
 показать весь комментарий
 
 
Ещё они слышали как вместо людей спасают чемоданы.
 показать весь комментарий
 
 
Ну і як президент Ірану назве свій народ?
Ой, я забув. Якраз свій народ Зеленський і не критикував.
 показать весь комментарий
 
 
санжары -это для полигон испытаний а кто против тот из средневековья то ли аргентина не пустившая домой своих граждан и отправившая их в санжары -вот это цивилизация))
 показать весь комментарий
 
 
Іранське середньовіччя, хоча вони з міста Бендер-Аббас і відповідно це зробили бендерівці.
 показать весь комментарий
 
 
Плять , - візітку яроша , - ніде не обнаружили ? ))
 показать весь комментарий
 
Чи може десь там самописці із збитого літака догорають ?
 показать весь комментарий
 
Сообщается, что командование турецкой армии после размещения новых систем ПВО на границе с Сирией отдало приказ сбивать любые летальные аппараты которые будут угрожать турецким войскам на территории Сирии

А разместили они ЗРК MIM-23 Hawk. Дальность поражения сверхзвуковых целей до 40 км. Высота поражения сверхзвуковых целей до 18 км.
 показать весь комментарий
 
 
Шукайте в натовпі підпалювачів Ківу. Це його совкодрочера рук справа. Зуб даю (с)
 показать весь комментарий
 
 
Шёл трамвай -- десятый номер
На площадке хтой-то помер
Тятнут, тянут мертвеца
Ланца дрица а ца ца...
.

Вот народ, какой упрямый
Я ж не мёртвый -- просто пьяный!
Долбанул я жбан винца
Ланца дрица а ца ца... *)
 показать весь комментарий
 
маладцы!
у них там одна больница или еще есть шо жечь?
 показать весь комментарий
 
 
Іран доволі небідна країна. Просто ми не розуміємо, наскільки ми бідні...
 показать весь комментарий
 
Какой то вирус озверения. Это не лечится.
 показать весь комментарий
 
 
ИМЕЙТЕ В ВИДУ:
«Я должен предупредить остальной мир, что вы, ребята, должны позаботиться, не пренебрегайте этой болезнью». «Ни в одном городе мира не было бы достаточно специализированного оборудования, чтобы справиться с этим», - сказал д-р Цзян, борющийся со вспышкой #coronavirus Китай.
 показать весь комментарий
 
 
Там тоже какое-то коррупционное ***** накручивает население.
 показать весь комментарий
 
 
EPIDEMIC - «У нас так много подозреваемых случаев, что мы больше не можем обследовать всех», - сказал К. Деланной, врач скорой помощи в больнице Пите-Сальпетриер в # Париже. Пациентов с симптомами #coronavirus отправляют домой без обследования. (Парижский)
 показать весь комментарий
 
 
Візит Зе не проходить без наслідків. Він, як той Омен. Пам'ятаєте такий фільм.

Все! Я тепер буду його називати Омен Оманський. А Папі бажаю одужання, свята людина.
 показать весь комментарий
 
 
Скажи, а почему эту новость первые выложили в рубрике "Шоубиз"?

 показать весь комментарий
 
Заходил сегодня в аптеки. Масок бумажных нет, масок марлевых многоразовых вообще не бывает, перчаток тканевых с антиорганической пропиткой вообще не знают что это такое.
 показать весь комментарий
 
 
Можно ще раз сказати - ці маски не допоможуть. Зшийте собі маску із рушника - буде не гірше. Можна стирати і дезинфікувати хочь тиждень кожен день коли додому прийдете.
 показать весь комментарий
 
 
Маска нужна с фильтром класса N95 обычные бумажные не работают
Успел с Амазона заказать на прошлой неделе должны вот прийти а так конечно все раскупили даже малярные респираторы
 показать весь комментарий
 
За великим рахунком звичайна маска так само може втримати вірус, як стрінги- лайно.
Не моє. Десь вичитав.
 показать весь комментарий
 
А можно вместо паники поставить наконец в салоны транспорта и прочих общественных местах бактерицидные УФ рециркуляторы для дезинфекции воздуха во время нахождения людей и затем во время технического перерыва обрабатывать уже открытым УФ излучением . Обязать законом делать это во всем общественном транспорте и в местах скопления людей, будет меньше заболеваемость любыми инфекциями и следовательно меньше больничных, выгода на лицо и не надо никаких химреактивов.
 показать весь комментарий
 
Во время эпидемии можно и маски вот только не всех заставишь.
 показать весь комментарий
 
А почему доктор Комаровский так настаивал на том,что маски бесполезны и не помогут ? Не для того, чтобы возглавляющие Минздрав особи успели нажиться на спекуляции медицинскими масками, пока мудрый народ слушал сказки доктора Комаровского.
 показать весь комментарий
 
Маски не панацея, но разлёт соплей меньше)
 показать весь комментарий
 
 
Кстати , у нас батюшка закупил необходимые , достаточной мощности лампы и с понедельника будет майстрячить рециркулятор для дезинфекции воздуха в храме. Его сделать несложно. Короб, внутри стенки с покрытием из алюминиевой фольги, для отражения излучения, решетка с одного торца для забора воздуха , с кожухом, чтобы излучение не выбивалось наружу - с другого - вытяжной вентилятор, работающий бесшумно.
Батюшка устал бороться с бабками, которые понакупали по сотне масок и спрятали их под матрасы, но ни в какую не одевают, даже когда кашляют, потому что Комаровский сказал, что маски не помогают. Ждут отмашки Минздрава, что пора маски надевать.
 показать весь комментарий
 
дикие люди, нет что бы камнем в автобус, так они сразу поджигать... и почему Скалецкая туда не поехала (могла и Гончарука с собой прихватить)
 показать весь комментарий
 
Козломордых там плющит, что на турецких танках Украинская защита стоит.=))

турецкие танки M60TM с украинской КАЗ AKKOR PULAT в сирийском Идлибе

В Ірані підпалили лікарню через чутки про можливе розміщення у ній пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 5553
 показать весь комментарий
 
 
А толку? На Тернопольщине эвакуированных не пустили, так из Италии прут. В Ірані підпалили лікарню через чутки про можливе розміщення у ній пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 5298
 показать весь комментарий
 
В субботу, 29 февраля, минздрав США объявил, что на территории страны зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Президент Дональд Трамп в ближайшее время проведет пресс-конференцию, касающуюся ситуации с распространением COVID-19 в США. Накануне Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на территории страны достигло 62 человек.

В субботу, 29 февраля, глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 1049. При этом, 29 человек скончались; 50 - выздоровели.

Украина, 29 февраля: За три дня на границах Украины измерили температуру 160 тыс. человек. Заболевших коронавирусом в Украине нет. - Минздрав.
 показать весь комментарий
 
Интересно, иранцы смогут за неделю построить больницу за неделю, как китайцы?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх