 В Иране подожгли больницу из-за слухов о возможном размещении в ней пациентов с коронавирусом. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW".

Пожар вскоре потушили, о жертвах и пострадавших не сообщается.

Представители медицинского учреждения отрицают, что в нем есть больные с SARS-CoV-2. Сообщения об этом ранее распространились в иранских соцсетях.

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38 — Tore Rasmussen #boycottSAS (@ToreRasmussen) February 28, 2020

По состоянию на 29 февраля в мире зарегистрированы 85 187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39545 человек.

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