 Трое россиян скончались после купания в бассейне с сухим льдом на дне рождения блогерши. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.
28 февраля Диденко праздновала 29-й день рождения в банном комплексе "Девятый вал" в Москве. На вечеринке было около 18 гостей. В какой-то момент двое из них высыпали в бассейн примерно 30 килограммов сухого льда.
На видео, снятом в момент происшествия, видно, что перед тем, как высыпать сухой лед в воду, гости надели защитные костюмы и маски. После этого трое из них прыгнули в бассейн. Двое скончались на месте (потеряли сознание и утонули), третий (муж блогера Валентин Диденко) умер в реанимации.
Сухой лед - это диоксид углерода, который при взаимодействии с водой быстро переходит в газообразное состояние (то есть превращается в углекислый газ). В высокой концентрации углекислый газ способен вызвать потерю сознания и удушье.
Причому тут навіть є чим мотивувати зкріпоносців - ШОБ СУРОВО! ПРЯМ ПО-РУССКИ, ЕПТА!
"Взяли якось сухий лід
Москалі у баню
Поздихали, потруїлись
Дауни *бані"
Бутусов, ну следи за своими писаками...
Совсем в желтую прессу сваливаетесь
Обрести колючей проволокой что бы не распространялись по всему миру.
- Давай!...
- Не можу... У мене чоловік учора, помер...
- Ну, що ж...Тоді ми почнемо повільно і журливо... Між іншим, у мене і презервативи траурного кольору, є...
(та й яка різниця? головне - результат!)
...
Повторюю: наполягаю на різноманітних дарвінівських перформансах на кацапщині. Пінна вечірка з монтажною піною, дискотека-1915 (із зеленим хлорним туманом на денсфлорі), пірнання в рідкий нітроген... та тут креативних ідей багато ))))))
до людей співати треба...
СО2, СН4, Н2S, C2H6, NO2 i ......!
I з них тільки СО2, СН4 задушливі, всі інші яд!!!
"Безбарвний, має кислуватий смак і запах."
"Токсична дія вуглекислого газу виявляється при його вмісті в повітрі 3-4 % і полягає в подразненні дихальних шляхів, запамороченні, головному болі, шумі у вухах, психічному збудженні, непритомному стані."
"Під тиском близько 60 атм діоксид вуглецю при звичайній температурі перетворюється в рідину. У зрідженому стані у сталевих балонах його можна зберігати і транспортувати. При сильному охолодженні він перетворюється в снігоподібну масу (сухий лід), яка сублімує (випаровується не плавлячись) при -78,5°С."
Медичні маски не мають ніякого сенсу - лише кисневі.
Контакт сухого льоду з водою призводить до його швидкої сублімації та стрімкого зниження температури води.