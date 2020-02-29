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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Россия (75076) смерть (6469)

 Трое россиян скончались после купания в бассейне с сухим льдом на дне рождения блогерши. ВИДЕО

28 февраля в московском банном комплексе во время дня рождения блогера Екатерины Диденко погибли три человека, включая ее мужа. Это случилось из-за того, что в бассейн высыпали около 30 килограммов сухого льда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

28 февраля Диденко праздновала 29-й день рождения в банном комплексе "Девятый вал" в Москве. На вечеринке было около 18 гостей. В какой-то момент двое из них высыпали в бассейн примерно 30 килограммов сухого льда.

На видео, снятом в момент происшествия, видно, что перед тем, как высыпать сухой лед в воду, гости надели защитные костюмы и маски. После этого трое из них прыгнули в бассейн. Двое скончались на месте (потеряли сознание и утонули), третий (муж блогера Валентин Диденко) умер в реанимации.

Сухой лед - это диоксид углерода, который при взаимодействии с водой быстро переходит в газообразное состояние (то есть превращается в углекислый газ). В высокой концентрации углекислый газ способен вызвать потерю сознания и удушье.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Турецкие дроны бьют днем и ночью даже по мотоциклистам, очень большие потери", - российский пропагандист из Сирии. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3178673
 
 
 Топ комментарии
 
"Можем повторить" © Премию Дарвина этим субстанциям, и лопату блинов.
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ну,теперь может в своем бложике вести курсы практического дарвинизма....
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А чо, талантливый блогер, интересная задумка, результативное воплощение. Теперь надо запустить флешмоб во всех бассейнах россии.
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Можна урізноманітнити челендж. Рідкий нітроген, аміак, хлор... веселе караоке у наповненій гелієм кімнаті... Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 6174
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Ну, вылила не сама россиянка, а как раз её муж с гостями. И как можно вылить сухой лёд? Только высыпать. Пропаганда пропагандой, но надо ж и головой думать.
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Цензорята не тільки сухий лід виливають, вони ще й хмари граблями причесати можуть.
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Тепер треба кацапам ще замість пірнання в ополонку православно окунутися в рідкий нітроген.
Причому тут навіть є чим мотивувати зкріпоносців - ШОБ СУРОВО! ПРЯМ ПО-РУССКИ, ЕПТА!
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Тупой заголовок. Типа Росиянка убила мужа своим днем рожденья. Это уровень образования нынешней молодежи. Причем, как пишут- она фармацевт.
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була б фармацевтом, то розуміла б що роблять, а пишуть, що блохерка, інтелект відсутній
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Пропоную кацапам ще провести у приміщенні фаєр-шоу, перед цим випустивши у повітря кілька балонів з киснем Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 4643
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Краще басейн з рідким киснем. Тільки пірнати їм треба всім разом.
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Дєло било так :
"Взяли якось сухий лід
Москалі у баню
Поздихали, потруїлись
Дауни *бані"
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Люди все время испаряют сухой лед на всяких шоу и видеороликах. Это углекислый газ который сам по себе не опасен, он не токсичен, как например угарный газ или химикаты. Но в этом случае концентрация оказалась слишком высокой. Так можно и дымом задохнуться.
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если бы не СО2 то их бы убили солдаты НАТО Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 9294
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Висновок: Якщо цензорята знають як вилити сухий лід, значить вони навчалися в одній школі з цими кацапами.
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Помните, как в школе долбодятлы: "зачем мне математика/физика/химия?)". Если нет знаний, то химическое соединение С₂H₅OH при взаимодействии с кровью наказывает!
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Какой дебил заголовок писал?
Бутусов, ну следи за своими писаками...
Совсем в желтую прессу сваливаетесь
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Самое невероятное в этих блогерах, что они продолжают выступать в своих блогах даже после смерти троих людей.


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_Да, на голову это не налазит. Жизнь на показ - показуха... Примат формы над содержанием, казаться вместо быть. Печаль.
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Зоопарк, иначе не скажешь.
Обрести колючей проволокой что бы не распространялись по всему миру.
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Приходить коханець до коханки:
- Давай!...
- Не можу... У мене чоловік учора, помер...
- Ну, що ж...Тоді ми почнемо повільно і журливо... Між іншим, у мене і презервативи траурного кольору, є...
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Уже налили бьі в бассейн серной кислотьі - чего мелочиться ?
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И для красоты - переменный ток... Чтобы как Майкл Джексон на сцене дергались
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Да нормально для лаптеногих - сперва сделать,потом подумать
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??? Хтось може пояснити "смисл" цієї забави ?
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"Умом россию не понять..." Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 8429
(та й яка різниця? головне - результат!)
...
Повторюю: наполягаю на різноманітних дарвінівських перформансах на кацапщині. Пінна вечірка з монтажною піною, дискотека-1915 (із зеленим хлорним туманом на денсфлорі), пірнання в рідкий нітроген... та тут креативних ідей багато ))))))
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В 19-м веке "закисью азота" баловались... Даже вечеринки устраивали, с "веселящим газом"... Там тоже были смертельные случаи... Правда, по другой причине - некоторых газ не "веселил", а пробуждал агрессивность...
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"Русский еврей" написав зрозуміліше - чоловік хотів зробить "ефектну пару"... Ну, щоб пара над водою, стелилася, як по сцені, під час концерту.... Знайома розповідала - її подруга, співачка, якось, матюкалась після концерту - продюсер зробив таку фішку, під час її виступу... Стояла по пояс у "тумані", у короткому платті... Так під ним усе "змерзло" - насилу, до кінця, доспівала...
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от і я кажу до кінця співати - ЗБОЧИНСТВО та ДУРСТВО

до людей співати треба... Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 553
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А чем плох такой заголовок : "Россиянка убила трёх человек, выпив сухой лёд" ? Или, например, такой : "Россиянка утопила трёх человек в сухом льду" ? Дерзайте... Пипл хавает.
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Мне больше нравится история про ОМОН и джигитов. Вот где был полет фантазии.
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Охренеть..панове,смерть придет за каждым..смеяться грех ,ну если вы христиане и знаете что такое прощенное воскресение..
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Минус враги. Про сочувствие им поёт враг.
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А "на біс" вони таке можуть повторити?
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та уже вызваны кашпировский и лонга
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не тільки москалі ті тупорилі..автор статті теж..Як воно собі уявляє"виліть сцухой льот"? Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 9053
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А если бы "высыпали" сухой лёд то что то поменялось бы? Короче не переводи рельсы,результат тупости налицо хоть "лей" хоть "высыпай". Этот тролячий приём всем уже известен,переключить внимание на какие то незначительные неточности в тексте,отсутствие знака препинания или ещё чего то и заболтать тему демагогией о правописании.
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Интересно сколько тонн сухого льда и кубов кипятка пойдет на Кремль?
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На "чахлика невмiрущого" достаточно "одной таблэтки"в жо*у.
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Стратегія випробування нових екстрім розваг, результатом котрих є якнайбільша кількість трупаків. Ну то таке, то нехай самі себе конфісковують на пожиттєво.


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Лишняя хромосома отключает "груз" элементарных, школьных знаний... 🤕🤔
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Когда будут их хоронить на горбах пусть напишут "Можем повторить!" и в могилу сухого льда пускай побольше насыплют, а лучше жидкого кислорода.
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Уже три винторогих не доедут ни до донбаца, ни до Сирии.
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А кто-то там на Какцапии разлагольствовал о "тупости америкосов". Еще одно свидетельство о том,что бабло ума не прибавляет. А подохли они не от удушья,а от мгновенного паралича сердечной мышцы.Аналогичное очень часто бывает,когда попасть в глубокие канализационные колодцы
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В калалізації цілий букет газів які небезпечні для життя.
СО2, СН4, Н2S, C2H6, NO2 i ......!
I з них тільки СО2, СН4 задушливі, всі інші яд!!!
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Хоть вы ******** не занимайтесь. Или лавры Рашы как самых главных ******** в мире не дают покая. Судя по заголовку лично она там этим льдом завалила их. Лёд купил и принёс её муж и он сыпал в бассейн, а эта дура всё снимала
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Тут стільки всіляких дурощів не лише зробили учасники "дійства", але й написали автори та коментатори, що, гадаю, не зайвим буде процитувати вікіпедію.
"Безбарвний, має кислуватий смак і запах."
"Токсична дія вуглекислого газу виявляється при його вмісті в повітрі 3-4 % і полягає в подразненні дихальних шляхів, запамороченні, головному болі, шумі у вухах, психічному збудженні, непритомному стані."
"Під тиском близько 60 атм діоксид вуглецю при звичайній температурі перетворюється в рідину. У зрідженому стані у сталевих балонах його можна зберігати і транспортувати. При сильному охолодженні він перетворюється в снігоподібну масу (сухий лід), яка сублімує (випаровується не плавлячись) при -78,5°С."
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"Граничний допустимий вміст СО2 в шахтному повітрі 0,5-1 % (за об'ємом). При 10 % наступає непритомність, при 20-25 % - смертельне отруєння. Перша допомога при отруєнні полягає у винесенні потерпілого на свіже повітря, проведенні штучного дихання."
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Випаровування 30 кг сухого льоду призведе до непритомності людей в приміщенні 10х10х3 м за відсутності в ньому ефективної вентиляції.
Медичні маски не мають ніякого сенсу - лише кисневі.
Контакт сухого льоду з водою призводить до його швидкої сублімації та стрімкого зниження температури води.
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Нет худа без добра. Есть все шансы попасть в Книгу Гинеса ,"Самая глупая смерть", а так как тут сразу трое глупцов то первое место обеспечено. Всё таки лишняя хромосома у россиян это вам не хухры-мухры.
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Хотела как лучче, а получилось-- как всегда!
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так шо на следущих выборах надо собирать бассейн а не стадион.........
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пры сэбэ иметь входной билет 2 видра сухого льда и бирку с фио......
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