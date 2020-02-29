 Россиянка убила мужа и двух гостей в свой день рождения, вылив на них сухой лед. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

28 февраля Диденко праздновала 29-й день рождения в банном комплексе "Девятый вал" в Москве. На вечеринке было около 18 гостей. В какой-то момент двое из них высыпали в бассейн примерно 30 килограммов сухого льда.

На видео, снятом в момент происшествия, видно, что перед тем, как высыпать сухой лед в воду, гости надели защитные костюмы и маски. После этого трое из них прыгнули в бассейн. Двое скончались на месте (потеряли сознание и утонули), третий (муж блогера Валентин Диденко) умер в реанимации.

Сухой лед - это диоксид углерода, который при взаимодействии с водой быстро переходит в газообразное состояние (то есть превращается в углекислый газ). В высокой концентрации углекислый газ способен вызвать потерю сознания и удушье.

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