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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Россия (75076) смерть (6469)

 Россиянка убила мужа и двух гостей в свой день рождения, вылив на них сухой лед. ВИДЕО

28 февраля в московском банном комплексе во время дня рождения блогера Екатерины Диденко погибли три человека, включая ее мужа. Это случилось из-за того, что в бассейн высыпали около 30 килограммов сухого льда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

28 февраля Диденко праздновала 29-й день рождения в банном комплексе "Девятый вал" в Москве. На вечеринке было около 18 гостей. В какой-то момент двое из них высыпали в бассейн примерно 30 килограммов сухого льда.

На видео, снятом в момент происшествия, видно, что перед тем, как высыпать сухой лед в воду, гости надели защитные костюмы и маски. После этого трое из них прыгнули в бассейн. Двое скончались на месте (потеряли сознание и утонули), третий (муж блогера Валентин Диденко) умер в реанимации.

Сухой лед - это диоксид углерода, который при взаимодействии с водой быстро переходит в газообразное состояние (то есть превращается в углекислый газ). В высокой концентрации углекислый газ способен вызвать потерю сознания и удушье.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Турецкие дроны бьют днем и ночью даже по мотоциклистам, очень большие потери", - российский пропагандист из Сирии. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3178673
 
   
 Топ комментарии
 
ну,теперь может в своем бложике вести курсы практического дарвинизма....
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"Можем повторить" © Премию Дарвина этим субстанциям, и лопату блинов.
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Гдє там жівотниє?
Там нєт ні котіков, ні собачек, ні свінок.
Потомучьто у жівотних єсть МОЗГ !!!
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ну,теперь может в своем бложике вести курсы практического дарвинизма....
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Смерть пьяных кацапов в прямом эфире. Этот сброд конченый уже потерял все человеческое.
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"Можем повторить" © Премию Дарвина этим субстанциям, и лопату блинов.
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та лучше б налили та все попрыгали - не будет эта мразь личинок откладывать...
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Ну так ведь дебилизм для ваты это норма а отнюдь не аномалия ,жаль ***** там не было . "Он умер, все, его нет больше": день рождения российской блогерши закончился гибелью трех человек - Цензор.НЕТ 3096
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В Москве Instagram-блогерша Екатерина Диденко решила отпраздновать свой день рождения в одном из банных комплексов. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате чего погибли несколько гостей.\\\\\\\\\\

Да, смотрел недавно, Лавров знал бы что сказать)

Да и Задорнов тоже бы сказал)
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О да...премия Дарвина... что такое Со2.врачи там были химики...
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Почему они все не прыгнули? Это было бы эпично и шикарно одновременно!
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надо ей написать в блог, что мы не удовлетворены
Пусть прыгнут все на камеру. Могут повторить?
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Перші самці кацапа а потім самки!!
Ієрархія скотинячого дна..
😁
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Это хорошо...жаль только что не все присутствующие свинособаки в бассеин прыгнули...
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Они сдосхли..совсем не живыя..
Следующий раз будут умнее..
😂
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Цензор, такие новости нужно подавать в рубрике "Вести из дурдома".
-3 расеянина- ляпотаааааа!!!
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Нє, "Вісті з того Світу"...
Таке було при совдепії , коли про життя капіталізму писали..
😁
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Жалко глупых людей....
Это как селфи дибилов подростков на вагонах.
Или придурка который продавал водку из метилового даже после 70 смертей.
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для чистоты эксперимента, нужно больше опытов.
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Красавчики! Повеселили! Три москаля так весело сдохло. Лишняя хромосома рулит!
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Согласен.Весело и под градусом! С хорошим настроением. а ведь могли их на дамбасе в кустах пристрелить .в грязи и сырости.Обосранными. Ночью. "Він помер, все, його немає більше": день народження російської блогерки закінчився загибеллю трьох осіб - Цензор.НЕТ 5117
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Что-то поздновато... Я это на сайте "Русский еврей" ещё днём прочитал... Ну, что сказать - то, что ты "крутая блогерша" и на тебя подписаны миллионы, ничего не значит... Это не добавляет мозгов ни ей, ни мужу... Если-бы, сидела в Интернет, и читала полезную информацию, то знала-бы, что такое "Собачья пещера", в Греции, почему там гибнут собаки, почему туристам рекомендуют в палатке располагаться спать так, чтобы выход был ниже входа...
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Ой, какой ты "умный"... Ты много палаток видел? У меня, например, две палатки, которые могут состыковываться как торцами, с двумя выходами в разные стороны, так и с общим "навесом-тамбуром, с выходами в него - удобно двумя семьями ночевать, а также ужинать. Кроме того, "вход" может быть не только для людей, но и для воздуха... А углекислый газ тяжелее воздуха... Поэтому он собирается в нижней части палатки... Если выход для него - ниже, то просто вытекает из неё... Если наоборот - скапливается в палатке...
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Чуть не в тему. Есть старенькие сильно советы, приметы как бы, чуть проверено, но не всем нужно, смешно многим, грохотать охота, погульбасить, жизнь она одна и всё такое прочее. Тут скоро среди многих людей и во всём мире кстати, принято будет дней 40 не сильно харчи метать, ногами топать, бред нести---тихо надо потерпеть короче. И ещё. Тоже многие сомневаются---но в добавок и год то високосный! Он и так начался с мора очередного. Ну допустим совпадение?Ну может. А может и иди знай. Вот как встретим, доживём до 2021г, тогда можно и проверить совпало или....
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Первые в этом году лауреаты премии Дарвина.Рассия вперде!
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На тебе, такое выкинуть! Взял и умер посреди полного здоровья!

🤔
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Славненько...можно и на боковую, хороший день закончился хорошей новостью!
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министр культуры россии Владимир Мединский был прав на счет лишней хромосомы у русского народа
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отже, увага, запитання: кому більш не пощастило, тим, хто втопився, чи тим, хто залишився жити у фашистській *********?
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Все гарно і святково. Тільки не можу зрозуміти, - для чого ті захисні костюми? )))
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На три хороших москаля стало больше! Ура!
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Новости из кацапии. Лучше сразу проверить из других источников. А то опять окажется фейк как с дагестанцами и ОМОНом.
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Ну приукрасили немного. С кем не бывает.
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В следующий раз можно и серной кислоты влить.Эфект не хуже,думаю,будет.
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- Да, он умер. Совсем умер.
- Какой урок для него! Надеюсь, это пойдет ему на пользу.
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полный бред какой-то. Все стоят в костюмах, масках и шапочках. Типа, понимают, что такое сухой лед + вода. Высыпают его в воду и массово туда прыгают. А смысл был в шапочках и очках тогда???
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Это ужасно, но блогеры это что-то с чем-то. И подрастает целое поколение которое забивает не только на уроки химии.
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даёшь новую баню, тёплый басеин и много льда
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Новости Дна...
Повеселили...день даром не пропал...
😂😂😂
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Раньше говорили: "С жиру бесятся". Вот и эти довыпендривались.
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Але ж дійсно можна номінувати! Якщо екстремальні селфі в основному типові (поліз на дах вагону, де РАПТОВО "**** токнуло", хто б міг подумати) - то тут УНІКАЛЬНИЙ ідіотизм Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 9624
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премію дарвіна !!

і рекомендувати цей ролик для показу
у школах на уроках хімії і біології
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Вот так блохеры от блох хотели избавитца..
😂😂😂
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навіщо курей в захистні обладунки вбрали коли немає мізків рєспєратор з захистними окулярами не допоможе
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лет 30 назад, в " 32м минском", ещё ферритовом кубе памяти, мыши ночью тоже какое то пати затеяли с визгами. операторы боялись в машзал зайти. тоже тогда взял углекислотный огнетушитель и дал туда им газу )). потом сварганил из пластика кочерёжечку и в конце смены, утром, 4 трупика вытащил.
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Вот что значит прогуливать уроки химии в школе "Він помер, все, його немає більше": день народження російської блогерки закінчився загибеллю трьох осіб - Цензор.НЕТ 455
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там у них на расеи каждый день по новостям такое,а фуле по данным там какого то росстата стали меньше покупать жратвы,а покупка алкоголя выросла!просто не закусывают,экономят! Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 44
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Больше всего поражает продолжение съёмки селфи с коментариями
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А что, так можно было? Без "новичка", шпили-вили?
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Это белая горячка, мерещились турецкий спецназ и биндеровцы
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Життя в Московії ніколи не було в ціні Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 2633

Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 3129
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Какие же они **************. Это даже не зоопарк, а зверинец.
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Топологическая загадка рузькой душонки - сидеть глубоко в заднице и при этом смотреть на всех свысока…
Гельминты, мля..
😂😂😂😂
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Белая горячка.. Она подумала что это турецкие солдаты и биндеровцы..
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а почему не все свинособаки полезли в бассейн? не порядок.
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Ахахахаха! Недарма хвилин 15 тому дмухнув шишок
(спочатку думав ДУЖЕ поглиблено послухати музики... але замість цього потужно проіржався неначе Лавров Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 2081 Відео - ВОГОНЬ! "Еп твою налево! Что вообще происходит? Он умер, все, его нет больше!" - оце так ліл! Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 2081 І що характерно, таки помер...)
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Вот ведь глупая обезьяна, и чего ей не хватало?
😂😂
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Та цього бидла на всьому пост совку - мільйони. Через них і Україна не може вибратись з печерного віку.
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Поржали... Есть новости из зазеркалья по интересней?!
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Это лайк.Больше и чаще таких стримов. Скрепы загнулись и разогнулись.
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Виновата администрация бани - они обязаны были не допустить наличия и возможности применения клиентами такого количества сухого льда которое может привести и привело! к смерти клиентов. Клиенты они ж как дети малые - лежит в свободном доступе значит можно брать в любом количестве...
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налейте ей еще и по селу пустите - тетка не весь потенциал выхлопнула...
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Судя по заглавию, цензорята научились лить сухой лед. А копать воду не пробовали? Росіянка вбила чоловіка і двох гостей у свій день народження, виливши на них сухий лід - Цензор.НЕТ 7283
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