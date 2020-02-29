 Россиянка убила мужа и двух гостей в свой день рождения, вылив на них сухой лед. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.
28 февраля Диденко праздновала 29-й день рождения в банном комплексе "Девятый вал" в Москве. На вечеринке было около 18 гостей. В какой-то момент двое из них высыпали в бассейн примерно 30 килограммов сухого льда.
На видео, снятом в момент происшествия, видно, что перед тем, как высыпать сухой лед в воду, гости надели защитные костюмы и маски. После этого трое из них прыгнули в бассейн. Двое скончались на месте (потеряли сознание и утонули), третий (муж блогера Валентин Диденко) умер в реанимации.
Сухой лед - это диоксид углерода, который при взаимодействии с водой быстро переходит в газообразное состояние (то есть превращается в углекислый газ). В высокой концентрации углекислый газ способен вызвать потерю сознания и удушье.
Там нєт ні котіков, ні собачек, ні свінок.
Потомучьто у жівотних єсть МОЗГ !!!
Да, смотрел недавно, Лавров знал бы что сказать)
Да и Задорнов тоже бы сказал)
Пусть прыгнут все на камеру. Могут повторить?
Ієрархія скотинячого дна..
😁
Следующий раз будут умнее..
😂
-3 расеянина- ляпотаааааа!!!
Таке було при совдепії , коли про життя капіталізму писали..
😁
Это как селфи дибилов подростков на вагонах.
Или придурка который продавал водку из метилового даже после 70 смертей.
вот что значит профи !
🤔
😂
- Какой урок для него! Надеюсь, это пойдет ему на пользу.
Повеселили...день даром не пропал...
😂😂😂
і рекомендувати цей ролик для показу
у школах на уроках хімії і біології
😂😂😂
😂😂😂
Гельминты, мля..
😂😂😂😂
(спочатку думав ДУЖЕ поглиблено послухати музики... але замість цього потужно проіржався неначе Лавров Відео - ВОГОНЬ! "Еп твою налево! Что вообще происходит? Он умер, все, его нет больше!" - оце так ліл! І що характерно, таки помер...)
😂😂