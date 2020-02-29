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 Происшествия, За рубежом
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Все про:пропаганда (2424) Россия (75076) Сирия (2881) Турция (2242)

 "Турецкие дроны бьют днем и ночью даже по мотоциклистам, очень большие потери", - российский пропагандист из Сирии. ВИДЕО

Российский пропагандист, находящийся в Сирии жалуется на то, что турецкие беспилотники стреляют по автомобилям и даже по мотоциклам.

Об этом говорится в соответствующем видео пропагандиста, передает Цензор.НЕТ.

"Как только в небе над Идлибом появились турецкие ударные беспилотники, характер боевых действий резко изменился. Все стало значительно сложнее. Теперь даже одиночные цели, автомобили например, находятся под угрозой удара с использованием дронов. Судя по характеру применения беспилотников, турки не жалеют денег", - заявил он.

 По его словам, "дроны работают и днем и ночью". 

Пропагандист заявил, что "за последние сутки все потери сирийских ВС - потери в результате атак дронов".

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество погибших турецких военных выросло до 36. Уничтожено 2100 асадитов и 300 единиц техники режима, - Эрдоган

Источник: https://censor.net.ua/v3178671
 
   
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Вот о чём и говорилось- нам надо больше военных дронов и ракет. Эффективность вырастает в разы.
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Закон маятника,за все преступления рано или поздно приходит расплата.
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Я бы это назвал законом бумеранга, ибо маятник может долго раскачиваться в обе стороны, а бумеранг, запущенный один раз, возвращается к запустившему и больше не летит.
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Босния и Герцеговина заказала сегодня у #Турции 50 ударных дронов
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Они , что готовятся к войне с Сербией за Республику Сербскую, которая хочет війти из

ихнего государства -- аналог Крыма ?
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чим більше мАцкалів ляже у сирийску землю ...
тим меньше їх будє на Донбасі і у Криму !!!
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с час назад как раз смотрел - нехило Путин так обосрался. он наверное болен - вляпаться в такое и не мочь ответить. хотя может они даже сговорились - никто без ПВО колонну бы не отправлял, ибо за такое посадить могут надолго а оно кому надо?
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Было там пво....хваленый панцирь...даже не мявкнул...завалили вместе с винторогим экипажем...
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А я смотрел сегодня ***** какой-то торгово-аттракционный центр в Масквабаде открывал. Говорят крупнейший в Европе. Наверное стресс снимал
"Турецкие дроны бьют днем и ночью даже по мотоциклистам, очень большие потери", - российский пропагандист из Сирии - Цензор.НЕТ 4843
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***, ***** смотрел...
Хотя встречаются люди, которые и зеленского смотрят.
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Эрдоган -лох, нелох смеётся над тобой, над твоей неспособностью разглядеть желание мира в глазах *****)))
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Эрдоган предупредил РАБссию о проходе колоны бронетехники в Сирии.Путлер расстрелял колону турков.Йолавайск-2.Эрдоган мочит рюсскае быдло со всех видов оружия.ОТПОМ мочит ИХТАМНЕТов.
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любо-дорого смотреть,как кацапня завывает... "Турецкие дроны бьют днем и ночью даже по мотоциклистам, очень большие потери", - российский пропагандист из Сирии - Цензор.НЕТ 3310
точно так же было в афгане,после того как у афганцев стингеры появились.и лафа безнаказная закончилась.
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120000 трупов мардовских людоедов и пистец пида рассии.
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А шо ж ваш сраный панцирь ? Не работает?))
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"Какими же сволочами нужно быть, чтобы вашим бедам, увечьям и смертям, радовались миллионы..."
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от слова Идлиб у кацапов свербит пукан ....но это только турки показали что им 1 Мах по...уй ...от Тамогавков омерикосовских кость в горле точно застрянет
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_Так вам, ля, и надо, убийцам детей и женщин, и вообще сирийцев, украинцев, поляков, грузинов и т. д.
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« Есть две категории российских солдат на нашей земле.
Те, которые лежат в гробах и те , которые будут лежать в гробах.» Реджеп Тайил Эрдоган
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Как же так??? У русни же там сирийское небо на замке! Там же грозные анало говнет Убийцы Дронов Панцири....И, кстати, на этом пропагандоне нет надписи "Пресса", так шо ему тоже Турки запросто могут шо-нибудь на башка уронить....
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мало вам тварям рашистским, получайте мрази по полной.
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Якщо Ердоган темп не збавить,то асад буде скоро громадянином ****** в мордовії.
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Таакой нежданчик...
Ходи, кацап, під парасолькою...
😁
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А там и на мотоциклах воюют? Пусть подтягивают на подмогу мотоциклетную бригаду Хирурга Долбо"бова.
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