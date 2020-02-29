 Предприниматель обвиняет ФГИ в незаконном расторжении договора аренды на столовую: Такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате. ВИДЕО

О подробностях происходящего Ландар рассказала в интервью журналисту Евгению Плинскому.
Так, по ее словам, чиновники провели самостоятельную проверку и сделали запросы на проведение комплексных проверок в ГФС, ГСЧС, Госпотребслужбы у предпринимателя, который уже 14 лет арендует помещение в 100 кв. метров под столовую, в здании ФГИ. По итогу ее обвинили в "нецелевом использовании помещения", воспользовавшись свободным трактованием понятий "кафе" и "ресторан". Тогда как за все 14 лет ни у одного руководства к ней претензий не было.
"Мы работаем строго по закону и готовим бизнес-ланчи для всего аппарата фонда. У нас здесь нет продаж алкоголя, сигарет, развлекательных программ и прочего. В выходные, как и все сотрудники фонда, - мы не работаем. Законных оснований прекращать с нами работу – у фонда нет. Но мы ни с кем никогда не "договаривались", поэтому не намерены этого делать и сейчас", - рассказывает Ландар.
Кроме того, по ее словам, ей централизовано отключают свет, а акт о проверки от ФГИ вручает Яна Матиева, на тот момент внештатный советник главы Фонда. Также она вручила уведомление о намерении досрочного расторжения договора, оформленного за день до самого акта.
"У нас такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате. Это так мелко и похоже на обеспечение взятых на себя обязательств, удовлетворение чьих-то амбиций. Это рейдерство", - рассказывает арендатор.
В свою очередь, и.о. начальника киевского отделения ФГИ Яна Матиева, утверждает, что все происходило в рамках закона и отрицает тот факт, что вручала уведомление предпринимателю, а утверждает, что просто находилась в тот момент в кабинете, где вручался документ.
Сама же предпринимательства возмущена происходящем и призывает президента разобраться в ситуации, так как то, что происходит с ее бизнесом, по ее словам, разнится с обещаниями президента привлекать инвестиции и поддерживать бизнес в стране.
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