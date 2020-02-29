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Все про:рейдерство (854) ФГИ (559)

 Предприниматель обвиняет ФГИ в незаконном расторжении договора аренды на столовую: Такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате. ВИДЕО

Предприниматель Алла Ландар, которая уже 14 лет арендует помещение для столовой в центральном здании аппарата Фонда государственного имущества, обвиняет новое руководство фонда в рейдерской атаке и давлении со стороны чиновников на ее бизнес.

О подробностях происходящего Ландар рассказала в интервью журналисту Евгению Плинскому.

Так, по ее словам, чиновники провели самостоятельную проверку и сделали запросы на проведение комплексных проверок в ГФС, ГСЧС, Госпотребслужбы у предпринимателя, который уже 14 лет арендует помещение в 100 кв. метров под столовую, в здании ФГИ. По итогу ее обвинили в "нецелевом использовании помещения", воспользовавшись свободным трактованием понятий "кафе" и "ресторан". Тогда как за все 14 лет ни у одного руководства к ней претензий не было.

"Мы работаем строго по закону и готовим бизнес-ланчи для всего аппарата фонда. У нас здесь нет продаж алкоголя, сигарет, развлекательных программ и прочего. В выходные, как и все сотрудники фонда, - мы не работаем. Законных оснований прекращать с нами работу – у фонда нет. Но мы ни с кем никогда не "договаривались", поэтому не намерены этого делать и сейчас", - рассказывает Ландар.

Кроме того, по ее словам, ей централизовано отключают свет, а акт о проверки от ФГИ вручает Яна Матиева, на тот момент внештатный советник главы Фонда. Также она вручила уведомление о намерении досрочного расторжения договора, оформленного за день до самого акта.

"У нас такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате. Это так мелко и похоже на обеспечение взятых на себя обязательств, удовлетворение чьих-то амбиций. Это рейдерство", - рассказывает арендатор.

В свою очередь, и.о. начальника киевского отделения ФГИ Яна Матиева, утверждает, что все происходило в рамках закона и отрицает тот факт, что вручала уведомление предпринимателю, а утверждает, что просто находилась в тот момент в кабинете, где вручался документ.

Сама же предпринимательства возмущена происходящем и призывает президента разобраться в ситуации, так как то, что происходит с ее бизнесом, по ее словам, разнится с обещаниями президента привлекать инвестиции и поддерживать бизнес в стране.

Источник: https://censor.net.ua/v3178641
 
 
 Топ комментарии
 
при Зеле его друзья марадерят в турборежиме
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гребаный экибастуз!ну вы бл"дь зеленые даете!столовки начали отжимать! а что будет с землей?я представляю Предприниматель обвиняет ФГИ в незаконном расторжении договора аренды на столовую: Такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате - Цензор.НЕТ 9172 праздник каждый день,слов нет одни слюни!ВСУ без снарядов,бронелисты не пропускают,а тут столовку отжимают от имени Украины!?еп жеж вашу зеленую мамашу,гниды!
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"--- У вас несчастные случаи на стройке были? --- Нет. --- Будут!"
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при Зеле его друзья марадерят в турборежиме
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Так и поверили, что 14 лет тому назад она заехала на это хлебное место без подмазываний)
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Так её выселяют за то, что новым лицам сумма подмазывания показалась слишком маленькой?
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Подсвечник, Джон Зойдберг cb913b8d. Если ты не в состоянии найти его пост, то я тебе ссылку на него скину.
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Так Зелемойский же дал лично указание, чтобы меньше говорили про коррупцию, чтобы не портить имидж Украины...
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Да. Но эта международная статистика не врет

Предприниматель обвиняет ФГИ в незаконном расторжении договора аренды на столовую: Такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате - Цензор.НЕТ 2297
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арьев, тот который на росТВ любит красоваться?
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Смотрел внимательно? Он только обратил внимание на эту статью WSJ

Предприниматель обвиняет ФГИ в незаконном расторжении договора аренды на столовую: Такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате - Цензор.НЕТ 441
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Пацанчікі увєрілі себе, що: «так дєлают всє»...
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гребаный экибастуз!ну вы бл"дь зеленые даете!столовки начали отжимать! а что будет с землей?я представляю Предприниматель обвиняет ФГИ в незаконном расторжении договора аренды на столовую: Такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате - Цензор.НЕТ 9172 праздник каждый день,слов нет одни слюни!ВСУ без снарядов,бронелисты не пропускают,а тут столовку отжимают от имени Украины!?еп жеж вашу зеленую мамашу,гниды!
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06 ФЕВРАЛЯ 2008 В 15:21

Портнов получил пост в ФГИ

Кабинет Министров назначил депутата Рады от фракции «Блок Юлии Тимошенко» Андрея Портнова первым заместителем председателя Фонда государственного имущества. Об этом на пресс-конференции заявила премьер-министр Юлия Тимошенко

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/portnov-poluchil-post-v-fgi-68839/
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Интересно за кого она голосовала? За янелоза оманского? Пусть теперь кушает и не обляпается!
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а если за барыгу? шо будешь делать? апстенку головй ударишься?
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Ну я же, не зебилоид, как ты)х это вам зебилам нужно не только головой об стену, а вообще где нибудь затеряться в лесу навсегда)
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ВОТ это только малая часть того,что делают с Украиной!

министр здравохранения сидит в добровольном заточении и оттуда руководит министерством

министр юстиции сидит на столе
дубилет считает население со спутника
уполномоченная по защите украинского языка заявляет,что "нам неоходим рэп и стендаперы"
депутат слуги народа Брагар "нечем платить за коммуналку продайте собаку!"
премьер на самокате
глава фракции по международным связям на заседании заказывает проституток
другой депутат получает деньги из бюджета на поднайм жилья у тещи
глава фракции "слуг народа" заявляет,что надо бы еще разобраться кто стрелял на фронте
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Мабуть хочуть приміщення під інвестіціонну няню переобладнати.
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У этого предпринимателя идёт "планомерное отжатие" бизнеса. На прошлой неделе для кафе "Рандеву", которое также у неё, на два дня обесточили электропитание. Моему предприятию пришлось учавствовать в фиксировании отключения и документирования происходящего, как специалистам-энергетикам. Два выходных дня для кафе потеряны! Ну а плату за аренду никто не отменял...
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«для кафе "Рандеву",»
Це часом не те кафе, де программа «Рандеву» Яніни Соколової ?
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Какие ещё 90 рублей? Где она в Украине рубли нашла? Она откуда вообще?
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Все уже продано без вас дяде Соросу. Можете и дальше сидеть по своим норам и ждать и надеется что все неприятное сделают за вас. Бежать со всеми инстинкт стада.
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Раніше башляла всим, від регіаналів до цукеркових бариг, і бізнес процвітав! Зелені від хабарів відмовились, в пані паніка!
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