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Все про:ремонт (963) Черкассы (634) волонтеры (1979)

 Воевать не смог, помогаю в тылу: волонтеры в Черкассах ремонтируют автомобили для нужд ООС. ВИДЕО

В Черкассах волонтеры ремонтируют автомобили, которые используют на Донбассе для нужд бойцов.

Об этом говорится в сюжете 24 канала, передает Цензор.НЕТ.

Владелец мастерской Валерий Каменецкий рассказал, что пойти на боевые позиции не смог, поэтому и решил помогать армии в тылу. Начали заниматься ремонтом машин на этой станции обслуживания с начала войны. В 2019 году удалось отремонтировать около полусотни единиц.

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Как отметил автомеханик станции Богдан Ядченко часто машины с фронта привозили в тяжелом состоянии. Преимущественно распространенные проблемы были с ходовой частью и с двигателем. Реанимировали один автомобиль в среднем за неделю.

В прошлом году волонтер Алексей Святенко привез на станцию ​​два десятка военных машин. Ремонт одного автомобиля стоит до 30 тысяч гривен, и волонтеры часто делают его за свой счет. Также помогали поставщики - уменьшали цену на детали. Но в целом весь бюджет мастерской сосредоточен на вкладах благотворителей.

Сейчас волонтер пытается найти деньги на ремонт очередной машины. Из необходимых 27 тысяч гривен собрал только 5.

Источник: https://censor.net.ua/v3178617
 
   
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А де ж зелена влада, чому не займається цим?
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а зєлєнський разом з сівохою не хоче? чи в них пріоритеті видача пенсій ордло?
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це питання до чмоніки зєлєнські і загороднюка.
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скоро Зеленский их пересажает, если Патрушев не даст другого приказа
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Опасно нынче в такой деятельности светится...
https://youtu.be/ttgmjLyPSwk
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"Перетин лінії розмежування з окупованими територіями спрощено"
Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України 20 листопада 2019 року
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бирюков не хочет пособирать на стройку казарм на ШирЛане? на ремонт крыши в 79-й?
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а зєлєнський разом з сівохою не хоче? чи в них пріоритеті видача пенсій ордло?
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А де ж зелена влада, чому не займається цим?
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Дик був базар ..що всі авто МО бере на свій облік .!?
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це питання до чмоніки зєлєнські і загороднюка.
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