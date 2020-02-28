 Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Измерять температуру прибывающим в Украину пограничники начали 25 февраля.

"С 27 февраля температурный скрининг осуществляется также на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил и на админграницах с оккупированным Крымом", — сообщили в пресс-службе.

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Температуру измеряют при помощи пирометра — этот прибор позволяет определить ее на расстоянии до 15 см от открытого участка кожи. Такая проверка не создает очередей на границе, отметили в ГПСУ.

"Все пункты пропуска, контрольные пункты въезда/выезда обеспечении необходимыми приборами, а персонал — защитным снаряжением", — добавили в пресс-службе.

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Если температура в порядке, пограничники ставят отметку во въездном талоне и направляют людей на паспортный контроль. Если температура повышена — направляют в санитарную зону на дополнительную медицинскую проверку.

"Всего за трое суток пограничники провели температурный скрининг почти 160 000 человек", — отметили в пресс-службе.















