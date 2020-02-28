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 Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Меры против проникновения коронавируса на территорию страны проводят по всей границе. За трое суток температуру проверили почти у 160 тысяч человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Измерять температуру прибывающим в Украину пограничники начали 25 февраля.

"С 27 февраля температурный скрининг осуществляется также на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил и на админграницах с оккупированным Крымом", — сообщили в пресс-службе.

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Температуру измеряют при помощи пирометра — этот прибор позволяет определить ее на расстоянии до 15 см от открытого участка кожи. Такая проверка не создает очередей на границе, отметили в ГПСУ.

"Все пункты пропуска, контрольные пункты въезда/выезда обеспечении необходимыми приборами, а персонал — защитным снаряжением", — добавили в пресс-службе.

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Если температура в порядке, пограничники ставят отметку во въездном талоне и направляют людей на паспортный контроль. Если температура повышена — направляют в санитарную зону на дополнительную медицинскую проверку.

"Всего за трое суток пограничники провели температурный скрининг почти 160 000 человек", — отметили в пресс-службе.

Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба 01
Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба 02
Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба 03
Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба 04
Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба 05
Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба 06
Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба 07
Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба 08

Источник: https://censor.net.ua/v3178585
 
 
 Топ комментарии
 
У переносчиков , как правило , температуры нет. А заражают, в основном, они.
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Майстри паніки.
Як проросійська мережа в Україні організувала бунт в Нових Санжарах

і до чого тут касабський вайбер - https://texty.org.ua/articles/100356/specoperaciya-imeni-portnova-ta-shariya-yak-rozhanyaly-paniku-v-novyh-sanzharah-i-hto-za-cym-stoyit/
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О! Коронавирус бьёт по яйцам, однако. Переболевшие теряют способность размножаться
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З нетерпінням буду чекати результатів і сподіватись, що покаже 32 з тенденцією наближення до температури зовнішнього середовища!
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У переносчиков , как правило , температуры нет. А заражают, в основном, они.
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Всем, кто прибывает в Украину, измеряют температуру, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7437

Такие роботы появились уже в Гуанчжоу, Шанхае, Сиане и Гуйяне (Китай)

Машины производят сканирование и распознавание лиц, измеряют температуру тела пешеходов и напоминают о необходимости носить марлевые повязки и мыть руки. При обнаружении человека без повязки на лице "робокопы" отправляют сообщение в полицию.
Каждый робот оснащен пятью камерами высокого разрешения и инфракрасным термометром
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Народ мрет от гриппа и орви, но у нас новая тема, коронавирус!! Веселись рванина!!
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Коротко о моих дрессированных тараканах. Турки пошли ва-банк. Прессовать будут хорошо. Украина в искусственном хаосе летит в черный закат. Европа счелкает клювом. Сша- некогда, скоро выборы. При Порошено бало-бы иначе, но мудрый нарид жрет короновирус с лопаты.
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Я знаю людей, для яких 36,6 - все одно, що для звичайної людини 38. Так, це дуже рідко зустрічається, але все ж частіше, ніж новий вірус. Тут, нажаль, такі експрес методи діагностики не працюють. От якби на місці міністерки з оздорову був професіонал, то може щось би і вигадали, але в нас і самої міністерки немає - самоусунулась в обсервацію і відпочиває...
І от ще питання мене мучить: якщо в нас за тиждень аж 10 людей померли від ускладнень грипу та ОРВІ, то на скільки ж готова наша медична система до нового вірусу? Чомусь, після такої статистики, віри їм я не йму
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до задницы ваши проверки-Обманула тепловизор: китаянка прилетела во Францию с симптомами коронавируса-https://fakty.com.ua/ru/svit/20200123-obduryla-teplovizor-kytayanka-pryletila-do-frantsiyi-z-symptomamy-koronavirusu/
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