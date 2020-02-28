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 Политика Украины
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Все про:беспредел (143) горсовет (473) Мелитополь (95) Слуга народа (690) Крейденко (1)

 Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: "слуга народа" Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко пытался поставить на повестку дня горсовета вопрос о снижении тарифов на тепло. Для этого он сломал двери в сессионный зал, занял кресло председательствующего и облил одного из местных депутатов водой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местные издания Ria-M и MV.org.ua.

Заседание сессии горсовета было запланировано на 10 утра. Крейденко с охраной и сторонниками уже в 9 утра пытался попасть в зал, в котором оно должно было пройти.

"Оказалось, что двери в сессионный зал были еще закрыты. Тогда народный депутат стал выбивать дверь руками и ногами на глазах у полиции. Когда правоохранители стали делать замечание Владимиру Крейденко, тот заявил, что он будет писать заявление на полицейских, которые препятствуют деятельности депутата ВР", — отмечает местное издание.

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Сломав двери и оказавшись в зале, Крейденко занял место в президиуме. Возникла потасовка. "Слуга народа" облил одного из местных депутатов водой. А прорываясь к трибуне, пытался влезть на стол.

Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: слуга народа Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе 01Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: слуга народа Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе 02Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: слуга народа Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе 03

Сессия горсовета продлилась 10 минут. За все вопросы местные депутаты проголосовали пакетом. Вопрос о тарифах рассмотрен не был.

Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: слуга народа Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе 04Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: слуга народа Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе 05Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: слуга народа Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе 06

Пресс-служба Крейденко на его официальной странице прокомментировала случившееся вот так: "Сегодня утром в помещении городского совета города Мелитополя народный депутат Владимир Крейденко пришел на сессию с целью решения вопроса, по снижению тарифов на тепло для жителей Мелитополя. Депутаты местного совета заблокировали народного депутата, и его сторонников, для того чтобы этот вопрос не поднимался на сессии городского совета. Сама сессия прошла с грубыми нарушениями регламента".

Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: слуга народа Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе 07

Также на Цензор.НЕТ: Неизвестные при поддержке титушек перекрыли дорогу к поселку Хотив под Киевом: владельцы элитных имений раздражаются, что рядом с их окнами проезжают обычные люди, - ветеран АТО Кривцов. ФОТО

Владимиру Крейденко 32 года. Он уроженец Мелитополя, но с 17 лет живет в Киеве. В избирательном списке "Слуги народа" занимал 123 место. На момент избрания Крейденко был главой правления всеукраинской молодежной общественной организации "Совесть и Надежда Украины".

Источник: https://censor.net.ua/v3178551
 
   
 Топ комментарии
 
На стіл не насрав і то вже добре...
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Сцуко, сборище имбицилов от рождения...
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а мне новая власть даже начинает нравиться
выжать из терпил все до копейки чтобы жили от подачки до подачки

и не могли ни перднуть ни вздохнуть
даже интересно сколько еще будут терпеть
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одни кричали что готовы мочу пить лишь бы не было бандеровцев, а другие готовы по 3-4 тысячи долларов зарплаты получать лишь бы не было парашенки)))
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Ребята х.. с ним этим дебилом. Со всеми этими слугами. Беда очень быстро прийдёт поверьте, Италия +700 за неделю, германия +50, Франция +30. Тут лечат, а у в Иране самый высокий уровень смертности, реально надо сейчас весь ресурс напрвить на медицину, профилактику, транспорт. я бы садил самолёты, уникальный перевозчик.
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Что касается голосования за партии, то в Мелитополе наибольшую поддержку получила партия «Слуга народа» - 29765 (40,32%) голосов. На втором месте - «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 24237 (32,83%) голосов. Замыкает тройку лидеров «Оппозиционный блок» - 4606 (6,24%) голосов.
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По результатам с ноги дверь открывать как то не по ранжиру. Могут и вломить.
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В Черноморске чуть ли не половина жителей города вылазили мэрии на стол,. обливалисся и чуть не сломал двери в течение сезона. Это не помешало мэру города за взятки продать пляж города под застройки.
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Посмотрите что в Шереметьево, сотни врачей, как только в Украину реально дойдёт, без понтов мы всё подготовили, у нас всё есть. Это так дебилы говорят. Смертность будет не меньше 20 процентов, в Италии умерло 15 человек выздоровело 4, считайте. Еитай исключайте из статистики, и Иран с Рашей
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А наутро я встал, мне как давай сообщать, Что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, Что будто голым скакал, будто песни орал, А отец, говорил, у меня генерал.
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Ще плювався та кидався лайном. Оце-справжній шимпанЗЕ.
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"владимир ильич,может по рублику?- предложил в коридоре Бланку "железный"Феликс, на что последовал ответ вождеца - "Не мене па тгаячку, и непгеменно с бл,,,,дями,а мало будет бганивечок пгапем..."
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Ну тарифы то снизил? Или ограничился поломанными дверями?
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Еще одно чмошное... А какое борзое перед камерой у себя дома!
Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: "слуга народа" Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе - Цензор.НЕТ 389
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