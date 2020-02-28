 "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, иранец успел сказать несколько слов благодарности грузинским врачам и местным властям, но потом к нему вышли медики и затащили обратно в больницу.
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+14
класс!
теперь всех журналюг...туда же тащите ))))
теперь всех журналюг...туда же тащите ))))
+8
ну,тепрь и доктор нина врядли здорова.не выдержала рекомендуемых 2 метра дистанции...
+6
Вот это треш!!!!
теперь всех журналюг...туда же тащите ))))
- А-а-аааа, КОРОНАВІРУС!!!
Іранець:
- А-а-аааа, САЛО!!!