 "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, иранец успел сказать несколько слов благодарности грузинским врачам и местным властям, но потом к нему вышли медики и затащили обратно в больницу.

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