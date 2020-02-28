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 Общество, За рубежом
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 "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии. ВИДЕО

В Грузии гражданина Ирана с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили из больницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, иранец успел сказать несколько слов благодарности грузинским врачам и местным властям, но потом к нему вышли медики и затащили обратно в больницу.

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Источник: https://censor.net.ua/v3178531
 
   
 Топ комментарии
 
класс!
теперь всех журналюг...туда же тащите ))))
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ну,тепрь и доктор нина врядли здорова.не выдержала рекомендуемых 2 метра дистанции...
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класс!
теперь всех журналюг...туда же тащите ))))
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це називається "лікарська помилка" "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии - Цензор.НЕТ 1750
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ну,тепрь и доктор нина врядли здорова.не выдержала рекомендуемых 2 метра дистанции...
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Та ні, епідемії - це скоріше Black та Death, а не Thrash
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Пусть лечат по методике Данилова - лук, чеснок и сало...без сала иранцу не выздороветь... "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии - Цензор.НЕТ 5310
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Поэтому, при виде сала его организм убъет любой вирус.. "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии - Цензор.НЕТ 8257
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Журналісти:
- А-а-аааа, КОРОНАВІРУС!!!
Іранець:
- А-а-аааа, САЛО!!!
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У нас просто не всі дибіли світу. деяких закино в інші держави.
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Нужно быстро всем выпить по пол литра самогона, намазать щеки салом а нос чесноком
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В Словакии готовятся ЗАКРЫВАТЬ ШКОЛЫ , торговые центры, отменять часть общественного транспорта . Детей, которые были на каникулах ( 17-23 февраля в школах ЕС КАНИКУЛЫ) в Италии не пускают в школы- карантин 14 дней
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Ото б запустити коронавірусного на якесь політичне ток-шоу на Г+Г.
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Так на Г+Г как раз и нету политического шоу.Все шоу на каналах Порошенко и Медведчука = " Прямой " ,"112 -ый " , "Наш " ,"Ньюс Ван " ,"Зик " ,"Макси ТВ" "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии - Цензор.НЕТ 2157 .
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Это в Грузии произошла американская реформа от Сороса .
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Буду краток. Спа-а-аси-и-иба-а-апчхи! "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии - Цензор.НЕТ 9364
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Але спочатку ретельна дезінфекція ротової порожнини та жкт етанолом.
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Від етанолу та сала (подвійний харам) іранець вибухне навіть без поясу шахіда.
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Але ж відмовити йому в лікуванні - то є дискримінація за релігійною ознакою. "Спасибо доктору Нина и службе безопасности Грузии", - "Минутку! Он нездоров!", - иранца с подозрением на коронавирус по ошибке выпустили к журналистам в Грузии - Цензор.НЕТ 740
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Йому треба було б просто сказати: - "гамарджоба,генацвале!". І вже ніхто нікуди його не потянув би...
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