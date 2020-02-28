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Все про:беженцы (979) Сирия (2847) Турция (2213)

 Десятки сирийских беженцев стекаются к границе Турции и Евросоюза. ВИДЕО

С прошлой ночи десятки нелегальных иммигрантов стекаются в турецкий город Эдирне на границе с Турцией, следуя пешком в Европу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu.

Ранее Турция решила не мешать сирийским беженцам попасть в Европу и открыла границы.

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Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Источник: https://censor.net.ua/v3178448
 
   
 Топ комментарии
 
ЕС, встречай последствия озабочености
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Женщины толерастической Европы, готовьтесь... Вас будут любить... Десятки сирийских беженцев стекаются к границе Турции и Евросоюза - Цензор.НЕТ 5612
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Україна висловлює озабочення...
Чому, пля так мало?
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Заздрю туркам - хорошого президента мають. Не ідеального, але з яйцями. Насипав кацапам, тепер шугане біженцями зажирілу Європу. До неділі напевне буде мати і політичну підтримку, і військову (матеріалами і озброєнням), і моральну. Кацапам деякий час буде не до Донбасу. Але, якщо їх у Сирії принижать, то на Донбасі їм потрібна буде сатисфакція. А у нашого орган є, а причандали або ватяні, вюабо відсутні.
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Сейчас постоянный комментатор сети A-Haber News, которая принадлежит семейству Эрдогана, заявил, что Россия будет расчленена изнутри, что в России 25 миллионов мусульман, и что в прошлом Турция сражалась с Россией 16 раз, и готова сделать это снова, наша месть будет довольно ужасной,

Хочется верить
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Я це знаю. Просто хочу побачити ці події власними очима. Мої дідусь і бабуся були свідками розвалу Австро-Угорщини і Російської імперії. Мої батьки, бабуся і я сам був свідком розвалу сирисири. Хотілося б побачити розвал параші. Людське життя - надто мікроскопічних строк у історії.
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Раз дают зелёный коридор беженцам, значит, что-то будет.
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Баба Таня, добрый день! Как там, пенсию дали? ЗЕ коммуналку снизил?
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Петин выкормлеш нарисовался. Гавкаешь все дальше? Как там будка, построенная торбой, комфортна, не холодно?
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зебобик, ВОДКИ НЕТ! Иди пацалуй портрет своего Клоуна, может тебе нальют.
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Я русский бы выучил только за то, что надо допрашивать пленных!
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Пердаки вже палають. Розспамила вас Десятки сирійських біженців прямують до кордону Туреччини та Євросоюзу - Цензор.НЕТ 3033
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Зедебильный опарыш ты уже приполз высыраться в коментах??
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чего-то хотят. козьірь есть можно что=то вьіторговать.
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танюха, шо там ваша братва? Или вы ники массово поменяли?
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Женщины толерастической Европы, готовьтесь... Вас будут любить...
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слишком лаконично. не могу схватить логику.
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твой кацап-стайл троллинга мне совершенно не интересен. тама главнейший момент - это включить дурочку. оставляю тебя с ней наедине. приятных лесбийских утех вам! Десятки сирійських біженців прямують до кордону Туреччини та Євросоюзу - Цензор.НЕТ 460
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Тем временем - то, чего как огня боится Европа и что традиционно на руку *****:

"Обострение в Идлибе. Турция открыла границы в ЕС для беженцев из Сирии - Reuters"
https://news.liga.net/world/news/obostrenie-v-idlibe-turtsiya-otkroet-granitsy-v-es-dlya-bejentsev-iz-sirii-reuters
После атаки правительственных сил Сирии и их союзников из России, которая унесла жизни 33 турецких солдат, Анкара решила больше не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Сейчас в Турции находятся 3,7 миллионов беженцев из Сирии. Их количество может увеличиться в связи с обострением конфликта в сирийской провинции Идлиб. У границ Турции размещены еще около миллиона жителей Сирии.
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Вот так вот, когда кричишь о демократии, правах человека и женщины, а такжа шо "всеравны" - все равно придется за крики отвечать(иногда сидя на бутылке перед теми кто "равен тебе") Десятки сирийских беженцев стекаются к границе Турции и Евросоюза - Цензор.НЕТ 1455
В начале войны мона было все уладить, а не углубл*ть свою озажопленность и оподаченность.... хотя я думаю шо "все под кон.троллем".
гг
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Пункт выдачи Шенгенских виз переместился в Анкару
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за лобызания с путеным надо платить, как за дорогую проститутку))
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Ну де усі ті хитро.опі мадяри, італьяшки? Буде вам зараз в додаток до коронавірусу, ще й ***********...
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А в тебе особий імунітет? Іди з Ради вірус ізганяй.
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Ну то вони в Раді сидять і вертять тебе...а італяшкі тобі нічім не обязані.
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Браво!!!пора розшевелити глубоко-озабоченную старушку Європу...
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Якщо в найближчий час в ЄС переберуться всі сирійські біженці з Туреччини,то старушку Европу будут не шевелить,а трахать.
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Молодец Эрдоган!

Ждем развитие событий! Попкорн и колу взял!
Надеюсь, что пару сотен кацапов сдохнут в Сирии под ударами Турецких Войск.
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еще не известно, кому из них повезло.
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Ну так ЕС подзаработала на северном потоке а сейчас еще и вторая ветка на подходе, так что есть на что этих беженцев содержать. Конечно платит Эрдогану , за их содержание дешевле, но раз пуйло - ближе к сердцу .... Можно за любимого и пострадать чуток.
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пфдец европе!! саранча сожрет европейцев...
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Якщо ЄС не виконав свої обіцянки, то зрозуміло чому вони отримають у себе біженців.
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Красиво коридор на Германию делают. Скоро будет еще одна муслимская страна Десятки сирійських біженців прямують до кордону Туреччини та Євросоюзу - Цензор.НЕТ 5970
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У ніч на 28 лютого біля стін генконсульства Росії в Стамбулі пройшла акція протесту з засудженням обстрілів та авіаударів в Ідлібской зоні деескалації. Про це повідомляє "Анадолу".
Демонстранти засудили підтримку, яку Кремль надає режиму президента Сирії Башара Асада. Учасники акції закликали притягти до відповідальності всіх причетних до загибелі турецьких військовослужбовців в Ідлібі.
Протестувальники вигукували: "Полеглі безсмертні, Батьківщина єдина", "Росія - вбивця, Путін - вбивця", "Вбивця Путін понесе покарання", "Сирія стане для Росії могилою".
Місцева поліція вжила заходів безпеки під час акції.https://zik.ua/news/world/u_stambuli_proishla_aktsiia_protestu_proty_dii_rosii_v_syrii_960619
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Igor Semyvolos
1 ч. ·

Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі ***** і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-
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полетели чёрные лебедя-по две штуки в одни руки.
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