 Десятки сирийских беженцев стекаются к границе Турции и Евросоюза. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Anadolu.
Ранее Турция решила не мешать сирийским беженцам попасть в Европу и открыла границы.
Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.
На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.
Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.
Чому, пля так мало?
Хочется верить
"Обострение в Идлибе. Турция открыла границы в ЕС для беженцев из Сирии - Reuters"
https://news.liga.net/world/news/obostrenie-v-idlibe-turtsiya-otkroet-granitsy-v-es-dlya-bejentsev-iz-sirii-reuters
После атаки правительственных сил Сирии и их союзников из России, которая унесла жизни 33 турецких солдат, Анкара решила больше не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Сейчас в Турции находятся 3,7 миллионов беженцев из Сирии. Их количество может увеличиться в связи с обострением конфликта в сирийской провинции Идлиб. У границ Турции размещены еще около миллиона жителей Сирии.
В начале войны мона было все уладить, а не углубл*ть свою озажопленность и оподаченность.... хотя я думаю шо "все под кон.троллем".
гг
Ждем развитие событий! Попкорн и колу взял!
Надеюсь, что пару сотен кацапов сдохнут в Сирии под ударами Турецких Войск.
Демонстранти засудили підтримку, яку Кремль надає режиму президента Сирії Башара Асада. Учасники акції закликали притягти до відповідальності всіх причетних до загибелі турецьких військовослужбовців в Ідлібі.
Протестувальники вигукували: "Полеглі безсмертні, Батьківщина єдина", "Росія - вбивця, Путін - вбивця", "Вбивця Путін понесе покарання", "Сирія стане для Росії могилою".
Місцева поліція вжила заходів безпеки під час акції.https://zik.ua/news/world/u_stambuli_proishla_aktsiia_protestu_proty_dii_rosii_v_syrii_960619
1 ч. ·
Підсумую сказане сьогодні вранці різним агенціям: так, це небачена до сьогодні ескалація конфлікту, де сторони застосовують весь арсенал, в тому числі військово-повітряні сили. Це ще не війна Туреччини та Росії, але шанс на пряме бойове зіткнення стрімко збільшується.
У Альянсу шансів пропетляти не так вже й багато. На першому етапі Ердогану буде достатньо чітко артикульованої солідарності і обміну розвідувальними даними в режимі реального часу. Паралельно буде розгортатися ешолонований тиск на Москву з боку ЄС, якому явно непереливки від можливої чергової кризи з біженцями в умовах епідемії короновірусу.
Дуже важливою буде реакція Штатів. Від Трампа можна очікувати що завгодно.
Які цілі: змінити розклад сил в регіоні і змусити Росію сісти за стіл переговорів на умовах Анкари. Тобто те, що намагається зробити масква з нами.
Чи скористаємося ми цим загостренням? Ні, поки Зеленський буде дивитися в очі ***** і бачити там мир.
Не забудемо, не простимо Синоп!-