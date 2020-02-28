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 Политика Украины
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 Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. ВИДЕО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не рекомендует употреблять алкоголь в качестве лекарства.

"Я вам хочу сказать: лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок", – сказал Данилов в эфире "1+1", передает Цензор.НЕТ.

Секретарь СНБО сказал об этом, рассказывая о продаже лекарств в Украине безотносительно к коронавирусу.

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"Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя, заканчивая последним аптечным складом. Как раз этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги... У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами", – заявил Данилов.

Позже секретарь СНБО подчеркнул, что алкоголь в качестве лекарства он принимать не советовал.

Источник: https://censor.net.ua/v3178425
 
 
 Топ комментарии
 
Фу, совком завоняло.. А лучшая вода - заряженная от телевизора.
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- Что у тебя в руке?
- Колбаса.
- А почему она зелёная?
- «Президентская».
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Лучшее средство от масштабной эпидемии -- убрать вас и призвать вменяемых.
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Фу, совком завоняло.. А лучшая вода - заряженная от телевизора.
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- Что у тебя в руке?
- Колбаса.
- А почему она зелёная?
- «Президентская».
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- Чем ты играешь на рояле?
- конечностью
- но ведь одной рукой неудобно?
- почему рукой? Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов - Цензор.НЕТ 2570
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Супрун в тій країні як біла людина серед папуасів.
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Маладец то какой! А ну заразите этого орла короновирусом. а мы посмотрим как он луком вылечится! Нобелевскую премию ему!
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Лучшее средство от масштабной эпидемии -- убрать вас и призвать вменяемых.
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Не-е-е-е-е!!! Без хорошей самогонки терапевтического эффекта не будет!!!
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К сожалению, знания Данилова в области вирусологии равны его знаниям в сфере обороны.
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И ЭТО секретарь СНБО...….Господи, спаси Украину от ЗЕленых обезьян!
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"спасет, спасет", не переживай-те. Будто бы Одину нечего делать а только спасать всех. У него ваще один глаз остался(ну, в голове то), как Он за всеми уследит то?
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Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов.

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Китайцы об этом знают?
Может ученые Китая, Японии, США и др. стран отстают от познаний Данилова?
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Главное что бы репа от такого лечения не треснула. Поэтому нужно запивать "лекарства" самогоном ( как то он об этом компоненте лечения скромно умолчал)
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зато Сивохо все верно понял и опять нажрался.
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Ну этот умрет точно не от китайского вируса.. у него на судьбе другое написано. ( помните мудрость " кому суждено быть повешенным, тот не утонет")
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Сивуху не повесишь, нет дерева которое выдержит. Разве что секвойя, но это надо тушку в США везти.
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кстати, мудрость эта - более чем мудрость.... ибо доказывает то шо есть судьба и никак не уйти.(я просто интересуюсь этим). даже греки, та и может лет 50000 до греков это знали.
Цезарь - и тот обосрался, подняв на смех астролога(хотя астрология - фейк)
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Про брагу ще забув сказати, малорос довбаний. Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов - Цензор.НЕТ 7295
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Рекомендует специалист/ Данилов Алексей Мячеславович работал ветеринаром в «Зооуголке» в парке 1 Мая города Ворошиловграда./Обогатит репертуар четырежды уклониста от армии солдатской строевой про русского медведя/ Мы е… медведя! Мы е…. медведя! Обому…..! Обому….! Мишка плакал и стонал! Мишка плакал и стонал! Ж.. сильно напрягал! Ж… сильно напрягал! Поделом ему теперь! Поделом ему теперь! Волосатый п….! Волосатый п…..! Раз, раз, раз, два, три! На месте стой раз, два!
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Горчичники с банками забыл. И чай с малиной.
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Найдено эффективное средство от коронавируса --

...это регулярное смазывание ануса маслом фиалки душистой перед сном. Ватный шарик необходимо смочить в масле фиалки и обильно смазать им место, из которого исходят злые духи.

Такие рекомендации обнародовал Аятолла Табризян из священного иранского города Кум.
Найкращі ліки від коронавірусу - цибуля, сало і часник, - Данілов - Цензор.НЕТ 3179
Оздоровительный эффект фиалкового масла можно усилить, если есть больше коричневого сахара, окуривать помещения дымом адраспана (могильника обыкновенного) и вдыхать нюхательный табак. Кроме того, масло фиалки душистой помогает от синдрома Дауна, ринита, скопления слизи в горле и увеличивает объём мозга.

Западную медицину аятолла Табризян публично осудил как «неисламскую».
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тещин первачок спрятанный для компресса ?
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В котре переконуюсь - все і всі , що прийшли з зе тупі до неможливості . Треба закон , щоб всі зе заткнулися .
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идиоты. Идиоты на экране, идиоты перед экраном. Все хорошо!
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Я це сказав ще місяць тому. Нарешті дійшло.
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Другий місяць лікуюсь по цьому рецепту, вірусу поки нема.
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Данилов, посмотри видео с 3-ей минуты.Китайская леди кушает утиный кишечник со специями. Невероятное количество перца, имбиря , чеснока и лука - это соус. Кстати, эта дама уже четвертую неделю не выпускает видео. Надеюсь, что жива еще.(((.
https://www.youtube.com/watch?v=q1Qmliuocv4
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"Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя, заканчивая последним аптечным складом." Источник: https://censor.net.ua/v3178425

Сала, часника та цибулі це теж стосується? Це ж за твоїми словами вони "лучшие лекарства от коронавируса" Источник: https://censor.net.ua/v3178425
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Панове порохоботы, чего заскулили? Что плохого в сале, чесноке, луке? Народное средство от всех болячек. Или вам хочется рошенку?
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Багато хто з зебілів вилікувався цими засобами від запалення легенів, простатиту чи раку?
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Запам'ятайте! Ніколи не довіряєте чоловіку, який фарбує волосся. Данілов - адійот з фарбованим волоссям.
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самоизоляция и самолечение. гениальное решение властей, ведь денег на это выделять не нужно.
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лук, сало и чеснок без алкоголя? в пятницу? Данилов - ты не украинец.
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Перед обвалом доллара людей тоже успокаивали, мол все нормально, ничего не будет, только без паники.

Это у них такая тактика, врать, если что-то серьезное, делать вид, что ничего опасного не происходит, что все нормально.

После подобных разговоров достаточно посмотреть на врачей в скафандрах, что происходит в мире, чтобы понять всю серьезность ситуации.
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Сто грамм Томос и записи физкультуры передач жены Порошенко на канале Ахметова.
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