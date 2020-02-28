 Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. ВИДЕО

"Я вам хочу сказать: лучшие лекарства от коронавируса – лук, сало и чеснок", – сказал Данилов в эфире "1+1", передает Цензор.НЕТ.
Секретарь СНБО сказал об этом, рассказывая о продаже лекарств в Украине безотносительно к коронавирусу.
"Нужно, чтобы государство установило контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя, заканчивая последним аптечным складом. Как раз этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги... У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами", – заявил Данилов.
Позже секретарь СНБО подчеркнул, что алкоголь в качестве лекарства он принимать не советовал.
- Колбаса.
- А почему она зелёная?
- «Президентская».
- конечностью
- но ведь одной рукой неудобно?
- почему рукой?
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Китайцы об этом знают?
Может ученые Китая, Японии, США и др. стран отстают от познаний Данилова?
Цезарь - и тот обосрался, подняв на смех астролога(хотя астрология - фейк)
..
......
...это регулярное смазывание ануса маслом фиалки душистой перед сном. Ватный шарик необходимо смочить в масле фиалки и обильно смазать им место, из которого исходят злые духи.
Такие рекомендации обнародовал Аятолла Табризян из священного иранского города Кум.
Оздоровительный эффект фиалкового масла можно усилить, если есть больше коричневого сахара, окуривать помещения дымом адраспана (могильника обыкновенного) и вдыхать нюхательный табак. Кроме того, масло фиалки душистой помогает от синдрома Дауна, ринита, скопления слизи в горле и увеличивает объём мозга.
Западную медицину аятолла Табризян публично осудил как «неисламскую».
https://www.youtube.com/watch?v=q1Qmliuocv4
Сала, часника та цибулі це теж стосується? Це ж за твоїми словами вони "лучшие лекарства от коронавируса" Источник: https://censor.net.ua/v3178425
Это у них такая тактика, врать, если что-то серьезное, делать вид, что ничего опасного не происходит, что все нормально.
После подобных разговоров достаточно посмотреть на врачей в скафандрах, что происходит в мире, чтобы понять всю серьезность ситуации.