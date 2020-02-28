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 Турецкий конвой после воздушной атаки РФ. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано состояние конвоя турецкой армии после российской авиаатаки возле сирийского города Идлиб.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись появилась на телеграмм-канале сирийских повстанцев.

Турецкий конвой после воздушной атаки РФ 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минобороны РФ заявили, что атакованные турецкие военные в Идлибе находились среди наступавших на войска Асада боевиков

Источник: https://censor.net.ua/v3178416
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапня за все ответит. Эрдоган - не ЗЕля, которому сепары на луганщине поводили хером по губам, а он, дебил, молча сглотнул и назвал это провокацией. Провокацией кого? Может это Порох так бубочку провоцирует? А может все-таки Куйло?
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל








Дословно - "Советник Эрдогана Месут Хакки пообещал, что рф, где проживает 25 млн. мусульман, будет расчленена изнутри.
Мы боролись с рф 16 раз в прошлом и мы сделаем это снова, наша месть будет довольно ужасной".. птн_пнх)))


https://twitter.com/i/status/1233165920253751300



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У кацапов уровень вяличие снова зашкаливает)
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Ничего ,Эрдоган им сбросит это обострение.
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Посол Орды в Турции еще не пришел в музей? Как предыдущий...
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Ось тому гусенична техника краща за колесну.
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а расхреначенная гусеница лучше? колесо заменил и норма, трак тяжелее
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Колесо даже если не поменял можно ехать...что видео и доказывает...при расхеряченной гусенице ехать уже ге получится...
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25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל








Дословно - "Советник Эрдогана Месут Хакки пообещал, что рф, где проживает 25 млн. мусульман, будет расчленена изнутри.
Мы боролись с рф 16 раз в прошлом и мы сделаем это снова, наша месть будет довольно ужасной".. птн_пнх)))


https://twitter.com/i/status/1233165920253751300



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в каждой жопе расея хочет быть затычкой, кругом свинячье рыло всунет
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Ждите, макаки макшанские, ответа. Это будут не помидоры под бульдозером.
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Кацапня за все ответит. Эрдоган - не ЗЕля, которому сепары на луганщине поводили хером по губам, а он, дебил, молча сглотнул и назвал это провокацией. Провокацией кого? Может это Порох так бубочку провоцирует? А может все-таки Куйло?
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пэтя сильно воевал, аж обс ирался- языком
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Ты реально щас сравнил Турцию и Украину?))
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если ф16, принадлежащий антиассадовским повстанцам, случайно потопит пару-тройку расиянских фрегатов (те что с "калибрами"), это будет выдающийся день..
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Десять зажеванных покрышек после авиаатаки?мощно.
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если султан не засцьіт,то ДАМБАС покажется мацкалям походом в детсад
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Думаю після цього турки закриють для кацапів дві стихії - повітря і воду, а залишать вогонь і землю. Турецкий конвой после воздушной атаки РФ - Цензор.НЕТ 4827
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Эрдоган продолжит целоваться с ****** или всё-таки поумнеет?
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где ты целование увидел,смытныковый?это когда кацапское воздушное корыто сбили шоле? Турецький конвой після повітряної атаки РФ - Цензор.НЕТ 9758.
вынь из дупы ятаган
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ничо...если турки поднимут свою авиацию...вкс мало не покажеться...ждемс....
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...турка ответку готовит, кацам пора подрываться, иначе секир башка "витязям"... Турецкий конвой после воздушной атаки РФ - Цензор.НЕТ 6522..
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Тут помидорами , и *********** уже не закончится .
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Однако кацапские "уралы" и "камазы" вообще никак не выглядят после авиаударов по сравнению с турецкими бронемашинами.
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Да замес конкретный. Интересен п.5 Устава НАТО, в этом случае.
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Два мацковских корыта с "калибрами" проходят Босфор, они направляются к берегам Сирии. Там что не найдется ни одного турецкого патриота с ПТУРом? Минимальная ширина Босфора 700 метров.
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Как мне 4 летняя дочка сказала "папа тебе конец" когда увидела женщину которая днем раньше устроила нам скандал . Турецкие ВВС уже нанесли ответные удары по войскам Асада причем сразу по нескольким точкам . До этого турция авиацию не применяла .
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Співчуваю туркам. Ненавиджу кацапів. Обожнюю кожного, хто може і вбиває військових злочинців кремля.
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Туреччині треба терміново передати С400 для вивчення американцям (якщо вони цього ще не зробили). Тоді в турків будуть і Петріоти, і Ф35...
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там изучать нехер, не думаю, чтобы кацапы не продали сами документы,
в целом кацапы всегда воровали технологии
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Как всегда. Точность расейкого оружия поражает?
Резину осколками посекло. Ни одного попадания.
Не привыкли турки к тасейской манере ведения войны.
Думали они цивилизованные.
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Вашингтонский Обком



Мне становится страшно за Турцию! Её ожидает полный разгром на российском телевидении!
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Ну и что? Вижу простреленные колеса. Все.
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Почему колона не была прикрыта пво и с воздуха?
Странно все это....
По ходу Эрдоган закинул наживку...и рыба на крючке.
Теперь дело техники как ее подсечь и дотянуть до Гааги
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"этонеониэтоАсад"
и да - где полковое ПВО то было? Не говоря о том шо мона было поднять самолет ДРЛО и он летающую жестянку с 200 км. увидел бы, а тяжелая ракета ПВО пролетит хоть 300км.
ли турки братья кацапов - "авось проскочим"
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Я об этом же...
По ходу такая провокация и нужна была СУЛТАНУ...
теперь у него полностью развязаны руки
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Гааги не будет, у Эрдогана рыльце в пушку по поводу зачисток курдов, ему самому Гаага светит.
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я так понимаю,раз был воздушный удар,утюжить турки будут хваленый хмеймим Турецький конвой після повітряної атаки РФ - Цензор.НЕТ 3682
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Удар был со стороны сирийцев, соответственно турки пока русских не атакуют. На Хмеймиме базируются и российские и сирийские ВВС. Если и будут атаковать, то сирийскую часть.
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Турция открыла границы с ЕС для беженцев. Толпы сирийцев уже в пути.
https://www.youtube.com/watch?v=hLlkoY8c2P0&feature=em-uploademail
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Пусть турки еще у кацарылых ,больше ЗРК купят,а еще обещали закупит у кацарылых корыта типа су-57,8 поколения,вместо F-35.Так что пусть и дальше строят турецкие потоки.
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Россияне все молчат. Их народ на убой царь отправляет по всему миру, а они перед телеком улыбаются.
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где то далеко слышен звук заточки ятагана Турецький конвой після повітряної атаки РФ - Цензор.НЕТ 9232 и вой из мокшанских болот в ожидании закрытии кредитов
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Після того як сцикло Обама вивів всі Петріоти з Туреччини, там наземне ППО одні Геркулеси (щось типу с-75), британські рапіри (схоже на Осу), та пзрк. Туркам прикрити конвої нічим.
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Броня выдержала. А вот с резиной оказалась лажа.
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Ну ничего себе! Это же не нано-супер-пупер-резина. Броня главное.
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Три колеса пробили янычарам? Это великая победа руснявого оружия!
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33 или 32 солдата погибло Турецких, это видео всё не показывает.
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Автор, а откуда информация про атаку именно "российских" сил?
Пока даже Турция Рашу не обвиняет.
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а зачем обвинять ?
русские насрут обвинителю на стол
их надо мочить в сортире
и предлагать дружбу на век
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Странно, что московитские корабли свободно проходят Босфор.
Самое время устроить им керченский отстой с досмотром.
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Турецкий поток + турецкий конвой = турецкий гамбит?
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