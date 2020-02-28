 Турецкий конвой после воздушной атаки РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись появилась на телеграмм-канале сирийских повстанцев.
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+14
Кацапня за все ответит. Эрдоган - не ЗЕля, которому сепары на луганщине поводили хером по губам, а он, дебил, молча сглотнул и назвал это провокацией. Провокацией кого? Может это Порох так бубочку провоцирует? А может все-таки Куйло?
+13
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
Дословно - "Советник Эрдогана Месут Хакки пообещал, что рф, где проживает 25 млн. мусульман, будет расчленена изнутри.
Мы боролись с рф 16 раз в прошлом и мы сделаем это снова, наша месть будет довольно ужасной".. птн_пнх)))
https://twitter.com/i/status/1233165920253751300
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
Дословно - "Советник Эрдогана Месут Хакки пообещал, что рф, где проживает 25 млн. мусульман, будет расчленена изнутри.
Мы боролись с рф 16 раз в прошлом и мы сделаем это снова, наша месть будет довольно ужасной".. птн_пнх)))
https://twitter.com/i/status/1233165920253751300
Эрдоган, жги!
25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
Дословно - "Советник Эрдогана Месут Хакки пообещал, что рф, где проживает 25 млн. мусульман, будет расчленена изнутри.
Мы боролись с рф 16 раз в прошлом и мы сделаем это снова, наша месть будет довольно ужасной".. птн_пнх)))
https://twitter.com/i/status/1233165920253751300
вынь из дупы ятаган
в целом кацапы всегда воровали технологии
Резину осколками посекло. Ни одного попадания.
Не привыкли турки к тасейской манере ведения войны.
Думали они цивилизованные.
Вашингтонский Обком
Мне становится страшно за Турцию! Её ожидает полный разгром на российском телевидении!
Странно все это....
По ходу Эрдоган закинул наживку...и рыба на крючке.
Теперь дело техники как ее подсечь и дотянуть до Гааги
и да - где полковое ПВО то было? Не говоря о том шо мона было поднять самолет ДРЛО и он летающую жестянку с 200 км. увидел бы, а тяжелая ракета ПВО пролетит хоть 300км.
ли турки братья кацапов - "авось проскочим"
По ходу такая провокация и нужна была СУЛТАНУ...
теперь у него полностью развязаны руки
https://www.youtube.com/watch?v=hLlkoY8c2P0&feature=em-uploademail
Пока даже Турция Рашу не обвиняет.
русские насрут обвинителю на стол
их надо мочить в сортире
и предлагать дружбу на век
Самое время устроить им керченский отстой с досмотром.