 "Путин заплатит за убийства", - активисты пикетировали генконсульство РФ в Стамбуле из-за обострения ситуации в Сирии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

О ситуации в Стамбуле рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Люди скандируют: "Путин – убийца", "Вы ответите за смерть героев", – написал он.
Митингующие обвиняют Россию в поддержке сирийского режима и эскалации конфликта, пишет РБК-Украина.
Протестующие скандировали в частности "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России". В связи с протестами в Стамбуле полиция приняла дополнительные меры безопасности, окружив здание посольства РФ в Анкаре металлическими заграждениями.
От вам й казус беллі))
іхтамнєт!
https://youtu.be/kqIiiR-vQZE
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Теперь в Анталии года два не увидишь бухой путлоскот!!
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Что это? Это помощь НАТО Турции?
На днях будет уничтожен Тартус,Тияс,Шайрат,Хмеймим если этого не сделать будут потери у Турции.
В своё время нам нужно было использовать своё монопольное положение по транспортировке газа из мордора в ес. Надеюсь, что турки не будут такими толерантными, как мы. И не станут слушать шёпот хитрозадых макронов