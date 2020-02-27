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 Возле границы с Венгрией на Закарпатье контрабандисты устроили провокацию, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Вчера пограничники Мукачевского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции задержали группу лиц, которые пытались повредить заградительный забор вблизи границы с Венгрией.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Автомобиль марки Mitsubishi Pajero, который быстро двигался в сторону госграницы, заметил пограничный наряд, который нес службу на наблюдательной вышке. Перед заградительным забором автомобиль остановился, из него вышли шесть человек. Некоторые из них нецензурно ругались и угрожали пограничному наряду. Другие начали ломать информационные знаки и заградительный забор.

К месту происшествия была вызвана группа реагирования.

Требование пограничников о прекращении правонарушения и предоставление для проверки документов мужчины проигнорировали. Зато продолжили нецензурной бранью оскорблять и угрожать военнослужащим из состава наряда. После этого преступники сели в машину и попытались скрыться. Чтобы остановить беглецов, пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх.

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К месту происшествия вызвали сотрудников Нацполиции. Злоумышленников задержали, ими оказались граждане Украины, жители Виноградовского района. Стоит отметить, что по внешним признакам лица находились в состоянии алкогольного опьянения. Ранее они неоднократно попадали в поле зрения пограничников во время попыток перемещения через границу табачных изделий.

Все правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 185-10 КУоАП. Поскольку у одного из задержанных отсутствовали документы, удостоверяющие личность, его привлекли к ответственности и по ст. 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу или режимных правил в контрольных пунктах въезда/выезда". Дело направлено в суд.

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Источник: https://censor.net.ua/v3178350
 
 
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У Віноградівському районі дуже багато мадярів, вина і паленки...
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нижня група маргінальних відхилень Закарпатської області
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вокруг одни бандосы. жена спрашивает, зачем тебе боевой нож на ремне? вдруг кого убьеш по бухому делу.? отвечаюю. даже в бессознательном состоянии, ни на кого не нарывался и нападать не собираюсь. а если кого замочу, то останусь жив. и без какого либо умысла. а авакову спасибо, за то что его менты ВААЩЕ ни....уя не делают, кроме как стричь штрафына карман. не понимаю.. нахрена только налоги плачу
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не понял. а какие знаки могут быть вне пунктов пропуска на границе? На основании чего \ти так сказать "пограничники" требовали документы?
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Дивно. Коли я проходив строкову, то на кожній дорозі була вивіска... Але це було більше 25 років тому...
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В нормальній країні тих "гоблінів" давно б застрілили і нормальні люди вже б на панахиді "розігрілись" алкоголем.
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"заградительный забор" это наверное родной брат "стены яйценюка" )
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Как это? У нас же нет контрабандистов. Бубочка сказал еще осенью. То при барыге контрабанда была.
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РАБОТАТЬ СУКИ ПРИВЫКЛИ ЖИТЬ НА ШИРОКУЮ НОГУ С КОНТРАБАСА
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В Словакии их бы уже запаковали на пару лет.
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шо,пьяные, и матом ругались? адназначна махровые агенты путена
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