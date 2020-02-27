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 Политика Украины
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Все про:допрос (1244) Порошенко (18006) ГБР (996) Европейская Солидарность (272)

 Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированны, - Порошенко. ВИДЕО

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко заявил о своем намерении самостоятельно явится на допрос в ГБР 28 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Порошенко в Фейсбук.

"Почти год, как против меня фабрикуют десятки дел. Все эти титанические усилия завершились большим "пшиком". Ничего не нашли и уверен - не найдут. Иначе и быть не может. И как президент, и как гражданин я всегда соблюдал и соблюдаю закон.

Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированны. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым признано, что власть отдает незаконные приказы относительно моего политического преследования", - заявил Порошенко.

"Власть не способна дать людям хлеба. Поэтому на завтра режиссеры 95-го квартала подготовили шоу. По незаконному "решению суда", и это будет доказано в Европейском Суде, которое было заказано из Офиса Президента, она должна обеспечить мою принудительную доставку на допрос в ГБР в качестве свидетеля. Им нужно что-то громкое, феерическое ... Чтобы отвлечь внимание от главного: они недееспособны и не могут ответить ни на один вызов из тех, которые стоят перед страной",- подчеркивает политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преступный сговор с полным пониманием, что подготавливаются и выносятся неправосудные судебные акты, - адвокат Порошенко Новиков о "силовом приводе" в ГБР

"Европейская Солидарность" является главной европейской и украинской оппозицией некомпетентной власти, неспособной дать отпор российскому реваншу. И на днях, кстати, подозрение объявили нашему депутату Софии Федыне - только за критику президента, отмечает лидер партии "ЕС".

"Давление и запугивание не изменят нашей позиции по защите европейского и евроатлантического выбора. Мы сильные, и достойно пройдем любые испытания. Мы не себя защищаем, а Украину. Потому что Украина для нас превыше всего. Слава Украине!" - сказал Порошенко.

Также читайте: Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Головань о "силовом приводе"

Источник: https://censor.net.ua/v3178322
 
   
 Топ комментарии
 
Так так політичні переслідування сказала невинне ягнятко.
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зе похож на карикатуру на яныка! Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированны, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8532
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Соевые, а вы Святому Пэтру Рошенко клетчатое одеялко подарите?
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тебе точно нужен памперс подарить , бо срешь ты дохера, и не всегда вспоминаешь портки снять
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Петя, ты, смотри, прийди, а то с мигалками доставят..Хотя.. Разве ты умеешь ходить?.. Твоё тело возят уже лет 30
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Брехло, он плевал на десятки повесток пока суд не дал разрешение привезти эту гниду насильно.
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зелебоикам нравится когда бывшего президента тягают на допросы по надуманными заявами рыга портнова,и пленки трубы их устраивают! хочу огорчить -тут облом!
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вот именно.. бывшего Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированны, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4170
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пора уже добровольно одеть фуфаечку!!ворюга и брехло!!!
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Берите всех олигархов и сажайте, там у всех негде клейма ставить. Но неувязочка это если президент и монобольшинство в парламенте слуги народа, а не подстилки олигархов при власти.
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за що саджати? в них все по закону... навіть влада у них своя... чи думаєш з клоуна робили президента по всіх своїх каналах, щоб він їх саджав? Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані, - Порошенко - Цензор.НЕТ 720
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отож... а лохи вірять, що просто кинувши бюллетень за клоуна можна змінити цю систему...
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Ну шо сказать, судя по тому из скольких коррупционных скандалов торчат уши шоколадного зайки и его окружения, то следователи должны об них уже просто на каждом шагу спотыкаться.
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скока коррупционных скандалоф?кто спотыкается?труба с портновым?
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лошок, расскажи нам про скандалы, бо пока торчит твоя неподмытая жопа, или то твоя рожа? Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6757
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бродил я тут по просторам интернета по рашинским пабликам,знают ватники "цензор" даже почитывают Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированны, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2216и даже пописывают Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированны, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2216шо портянки?и "свободная луганда"! вь"бал вам порох по самые помидоры? ничего власть сменится "сажать будем!" Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированны, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2216
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надежды юношей питают
отраду старым подают Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5339
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пердунетто, снимай портки перед посрать , бо будешь не только босым но и голожопым Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9937
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для пропагандиста, пять лет по 16 часов в сутки перепечатывавшего сайты ДНР и РФ , нет срока давности.
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хуже. оно винницкий мыролюбный реформист и шыкаладный глаз шыкаладного цеха.
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Те, кто за Зеленского и Порошенка, хватит вам собачиться! Заплевали уже весь "Цензр". Воровство команды Пети вполне сопоставимо с дебилизмом и соросятничеством команды Вовы.
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А крадії Зе з чим можна співвіднести?
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Пороху респект!рейтинг зеЛи и его банды лелит на дно
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а разве свиненок со штейном не адиннарот и не братьянавек?
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Хаха, тогда почему рейтинг Порося тоже летит? Никогда этом мрази уже не отмыться.
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самое смешное, что ни у кого не летит, кроме зели
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как гласит старая пословица - грязного мыролюбного реформиста не отмыть до бела.
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это из новых сортов. Они сейчас со скидкой продаются по 12грн50коп. их там штук 10 новых разновидностей. По качеству будут получше чем аэро.
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Cожреш відро лайна, скотиняка, якщо нікого нікуди не відправлять.?
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По фекалиям специализируются члены секты Петруся.
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кажуть камеру побілили і нове відро поставили )
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на бойню
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Не думаю.Обвинения скорее будут смехотворные.Иначе давно бы уже"сластали"😂
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Зелебобики, вьі будете битьі.
Жетко битьі и беспощадно. Пока вьі будете путем бития наставляться на путь истинньій, терпила может слинять и оттуваться за его ст. 111 УК Украиньі, придется вам, зелебобики
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Не забудь перед сном помолится Святому Петру и сожрать его конфетку.
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....Срочно , специальный выпуск новостей .!!! Все к телевизору .!!

. Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9847..... Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані, - Порошенко - Цензор.НЕТ 242 ..
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Шарій теж обрізаний, як і Рабинович з Бойко. Не знав, ні?
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как тема про Пороха - сразу всем ольгинским дают коменду фас Наголошую – завтра я прибуду на допит сам, попри те, що ці переслідування – політично вмотивовані, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1247

вы лучше расскажите про "успехи" бубачки.
потому что весь ваш пестешь разбивается о две вещи:
- при Порохе промышленность росла, а при зелупе падает
- при Порохе армия шла вперед, а при зелупе назад.
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Замітьте, в жодних інших камментах їх нема. Тільки на слово "порошенко" реагують
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Вы помните, чтобы хотя бы один чиновник согласился с тем, что он - уголовник? Я - нет. Все - исключительно политические.
Хотя, может и правы? Воровали-то они, когда были политиками!
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Трюзьге, ты ж уже отписался три раза наверху!))) потом будешь рассказывать что не трольольгинский)))
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клован зовсім не дбає про той час, коли не буде президентом
це ще раз доводить, що в нього замість голови - клованська срака
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Для русского мира Прилепин, Путин, Жириновский,Панин, Берич-родные люди./ «Порошенко повесить»- требует Прилепин, комбат ДНР ,московский писатель./"Братская дружба" с украинцами, но без Порошенко.- Путин./ "Небольшая бомба. Там где резиденция Порошенко. Небольшой котлованчик", - Жириновский ./ Скандалист и гомосексуалист Панин, любимый артист Путина: «Я с большим удовольствием собственными руками перерезал бы горло Порошенко». /Порошенко ожидает судьба военного преступника.- Сербский наемник донецкий снайпер Берич
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свиненок не виноват? онжыдети? и на нем нету 3003 мыролюбных перемирий и потужного реформизма на соевой свинонаковальне на рыбальском?
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Не ходiть, не ходiть Петро Алексiйовичу! Благаю Вас, не ходiть у цю диявольську печеру, ой лишенько!! Ой що буде...що буде люди...це ж кiнець... серце болить. У ГБРе однi пройдисвiти - упирi - кащеI безсмертнi, вони всю нiч готували для Вас отруту, так шо компот берiть свiй. Невже не побачимо Вас бiльш на свободi а, Гетьман Всемогущiй?!
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Петя особо то не геройствуй , дело против Байдена открыли как хотел Доня , так что Доня отменил не трогать Петю...
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Коменти знову видалили! Саме так виглядає сводоба слова( браво!
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Не заплотют? А ты не сери на украинских ресурсах!
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Нет. Добровольно нельзя. Только принудительно. так захотелось Ослу Мальдивскому. Он думает шо это по приколу. По приколу будет когда пинками Осла гнать будут в Ростов. Я буду помогать.
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мудак. ты мотивирован только наживой.. падаль.
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Нынешняя власть ничем не лучше прежней, так что пусть оставит Порошенка в покое.
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почитав трохи коменти зюзейогів...
довбні, ви вже все розказали про свої розумові здібності, коли проголосували за клована
вам нічого до цього додати
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Перевозбуждением соешвали я сейчас доволен
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